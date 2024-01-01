Ey Sevgili Ayaklarımın ucundan Geçiyor gümüş balıkları Masmavi sularda Cennetten kopmuş bir yerdeyim ** Ayaklarımın ucundan Geçiyor gümüş balıkları Masmavi gökyüzü Gözlerinin büyüsündeyim ** Ölsem şimdi bur'da Üzülmem, seninleyim Dursa, dünya dursa Fark etmez, seninleyim ** Ey sevgili, ah sevgilim Gözüne kaşına, yüzüme bakışına Saçına gülüşüne, içimi yakışına Sattım dünyayı ** Ey sevgili, ah sevgilim Gözüne kaşına, yüzüme bakışına Saçına gülüşüne, içimi yakışına Sattım dünyayı ** Ayaklarımın ucundan Geçiyor gümüş balıkları Masmavi sularda Cennetten kopmuş bir yerdeyim ** Ayaklarımın ucundan Geçiyor gümüş balıkları Masmavi gökyüzü Gözlerinin büyüsündeyim ** Ölsem şimdi bur'da Üzülmem, seninleyim Dursa, dünya dursa Fark etmez, seninleyim ** Ey sevgili, ah sevgilim Gözüne kaşına, yüzüme bakışına Saçına gülüşüne, içimi yakışına Sattım dünyayı ** Ey sevgili, ah sevgilim Gözüne kaşına, yüzüme bakışına Saçına gülüşüne, içimi yakışına Sattım dünyayı ** Ey sevgili, ah sevgilim Gözüne kaşına, yüzüme bakışına Saçına gülüşüne, içimi yakışına Sattım dünyayı ** Ey sevgili, ah sevgilim Gözüne kaşına, yüzüme bakışına Saçına gülüşüne, içimi yakışına Sattım dünyayı

Şah Aylardır işim yok anlatsam derdim çok Enflasyon deflasyon Cepte metelik yok *** Aylardır işim yok Boş laflardan karnım tok İsyandan vazgeçtim Kızacak bir merci yok *** Bunca derdin içinde Bir çare buldum sende Sevdim sevildim derken Şah oldum alemlerde *** Bunca derdin içinde Bir çare buldum sende Aşkından sarhoş oldum Şah oldum alemlerde *** Ay tanem nur tanemsin Şu dünyada tek çarem Sen var ya her şeyimsin

Biz Akdenizliyiz Masmavi geceler yaşanır akdeniz sahillerinde Kumsallarda ateşler yakılır sabahı bulur sohbetlerle Cümbür cemaat şarkılar söylenir mehtap boyu Biz biliriz sevmek nedir seveceksen bir ömür boyu Biz akdenizliyiz Vur gitarın teline teli teline ellerin ellerime Gel bu gece yıldızları dökeyim saçlarının teline Kendimi sana nasıl anlatayım Yaşadığım yerlerden anla Ben mavilerin tutkunuyum Acelesi yok herşey zamanla Sende benim gibi sev yavrum Sevki denizler kıskansın Biz de aşk için can verilir Tek bir yalan söz duymazsın Biz akdenizliyiz Ben buralardan ayrılamam sen istersen burda kal Gül gibi geçinir gideriz senle ozanlar şarkımızı yazar Akdenizin aşıkları senle ben oluruz ne güzel Ayrı dillerde şarkımız aynı nakaratı tekrarlar

Allegria Ay düşmüş dünya durmuş umrumda değil Saçları sırma sırma gözleri nehir Ay düşmüş dünya durmuş umrumda değil Saçları sırma sırma gözleri nehir ** Sanki cennetten gelmiş dünyadan değil Sevmek bal şerbet elbet ayrılmak zehir Sanki cennetten gelmiş dünyadan değil Sevmek bal şerbet elbet ayrılmak zehir ** Azmak başında gördüm Gördüm gönülden sevdim Bodrum ah cennet Bodrum Aşkı elinden içtim ** Gözlerimin önünde bir rüya Sensin bir ömür sürecek sevda Adını duysun tüm dünya Allegria Gözlerimin önünde bir rüya ** Sensin bir ömür sürecek sevda Adını duysun tüm dünya Allegria Ay düşmüş dünya durmuş umrumda değil Saçları sırma sırma gözleri nehir ** Ay düşmüş dünya durmuş umrumda değil Saçları sırma sırma gözleri nehir Sanki cennetten gelmiş dünyadan değil Sevmek bal şerbet elbet ayrılmak zehir ** Sanki cennetten gelmiş dünyadan değil Sevmek bal şerbet elbet ayrılmak zehir Azmak başında gördüm Gördüm gönülden sevdim ** Bodrum ah cennet Bodrum Aşkı elinden içtim Gözlerimin önünde bir rüya Sensin bir ömür sürecek sevda ** Adını duysun tüm dünya Allegria Gözlerimin önünde bir rüya Sensin bir ömür sürecek sevda Adını duysun tüm dünya Allegria ** Gözlerimin önünde bir rüya Sensin bir ömür sürecek sevda Adını duysun tüm dünya Allegria Gözlerimin önünde bir rüya ** Sensin bir ömür sürecek sevda Adını duysun tüm dünya Allegria

İstiklaldeyim Halim berbat İstiklaldeyim Üç beş dostla karşılaştık bin kederdeyim Ayrılık çoktan kabullenilmiş Sen söylemişsin herkese aşkın küllenmiş ** Sızım sızım sızlıyor içim Adın geçince ya da düşününce Ne kadar zormuş giden hala seviliyorsa Bir yangın içimde ** Sönmedi hala Sönmedi hala Hangi şarkılarla ağlamıştık korkuyla Hangi türkü söylenir ayrılıklarda ** Hangi insan vazgeçer aşktan böyle sevmişken Hangi insan eyvallah çeker Eyvallah eyvallah eyvallah diyen diller Dayanmaz tövbe eder inşallah

Aşık Oldum Anne Gözlerim dalıp gitti bir kuşun peşi sıra Mavilerde kayboldu dönmedi yuvasına Halimi sorup durma bu çocuk kederde anne Bir dağın yamacıydı mecnun oldu sahillerde ** Aşık oldum anne aşkımın peşindeyim Burdan çekti gitti bir garip kederdeyim Aklım uçup gitti aklımın peşindeyim Aşık oldum anne sorma hiç ne haldeyim

Yalnız Kumru Ayrılıyoruz sanırım bu son gece Gözlerin anlatıyor bırak bir şey söyleme Ayrılıyoruz ateşler yanıyor içimde Sensiz nasıl olacak şu koskoca şehirde ** Bilemem ne kadar sürecek bu acı Bildiğim her aşkın bir sonu var Elbet unutur insan zamanla Daha çok taze acım çok yolum var ** Kumrular gibi iki sevgili acı günlerden geçmedik mi Ne hayalleri bebekler gibi el ele verip büyütmedik mi Git gidebildiğin en uzak şehirlere Git gidebildiğin en uzak sahillere ** Ben yaşarım payıma düşeni sen üzülme Git buralar şimdiden kül hasretinle Her gerçek aşık bir bebektir meleklerin gözünde Ve her gerçek aşık için ağlayan bir melek vardır gökyüzünde ** Boşuna bakma göremezsin zaten görmüş olsan gitmezsin Git gidebildiğin en uzak şehirlere Git gidebildiğin en güzel ümitlerle Ben böyle de yaşarım toz duman benim için üzülme ** Her taraf sen dolu anılar bu bana yeter Şimdi git

Çok Fena Aşık Oldum Çok fena aşık oldum aşık oldum galiba Nasıl bir belaysa bu acı tatlı yanyana Sadece görmek için iki dakka yüzünü Sabah akşam deli gibi bekliyorum dönmeni ** Al canımı canına katıp da git dedim sana Ah acını acıma katıp da git Benim senden başka alacak nefesim yok ki İstanbul'da Al nefesimi nefesine kat öyle git ** Dur ne olur ne olur gitme diyemem Diyemem diyemem aslında hiçbir şey diyemem Her şeyim ne kadar sana bağlıymış hayatımda Sadece ben sevdim diye bizi senden geri isteyemem ** Dur ne olur ne olur gitme diyemem Diyemem diyemem aslında hiçbir şey diyemem Her şeyim ne kadar sana bağlıymış hayatımda Sadece ben sevdim diye bizi senden geri isteyemem ** Al canımı canına katıp da git dedim sana Ah acını acıma katıp da git Benim senden başka alacak nefesim yok ki İstanbul'da Al nefesimi nefesine kat öyle git