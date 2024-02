Ayrılıyoruz sanırım bu son gece Gözlerin anlatıyor bırak bir şey söyleme Ayrılıyoruz ateşler yanıyor içimde Sensiz nasıl olacak şu koskoca şehirde ** Bilemem ne kadar sürecek bu acı Bildiğim her aşkın bir sonu var Elbet unutur insan zamanla Daha çok taze acım çok yolum var ** Kumrular gibi iki sevgili acı günlerden geçmedik mi Ne hayalleri bebekler gibi el ele verip büyütmedik mi Git gidebildiğin en uzak şehirlere Git gidebildiğin en uzak sahillere ** Ben yaşarım payıma düşeni sen üzülme Git buralar şimdiden kül hasretinle Her gerçek aşık bir bebektir meleklerin gözünde Ve her gerçek aşık için ağlayan bir melek vardır gökyüzünde ** Boşuna bakma göremezsin zaten görmüş olsan gitmezsin Git gidebildiğin en uzak şehirlere Git gidebildiğin en güzel ümitlerle Ben böyle de yaşarım toz duman benim için üzülme ** Her taraf sen dolu anılar bu bana yeter Şimdi git