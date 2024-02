Ezogelin ilkbaharda Fırat'a inse O kırmızı yanaklara zülüfler düşse Son günlerde hâllerinde bir durgunluk var Sanki birikmiş bir yağmur var gözlerinde ** Sıcak toprak, yeşil yaprak, serin çardak, Ezo Güzel gözlüm, temiz özlüm, ömür sözlüm, Ezo Ölüm varsa senden olsun, al bu ömrü, Ezo Seven kalbi bilir Allah, sebat eyle, Ezo ** Canım sevgilim Güzel nergisim Ezogelin, güzel yârim Her şeyimsin benim ** Canım sevgilim Güzel nergisim Ezogelin, güzel yârim Her şeyimsin benim ** Ezogelin ilkbaharda Fırat'a inse O kırmızı yanaklara zülüfler düşse Son günlerde hâllerinde bir durgunluk var Sanki birikmiş bir yağmur var gözlerinde ** Sıcak toprak, yeşil yaprak, serin çardak, Ezo Güzel gözlüm, temiz özlüm, ömür sözlüm, Ezo Ölüm varsa senden olsun, al bu ömrü, Ezo Seven kalbi bilir Allah, sebat eyle, Ezo ** Canım sevgilim Güzel nergisim Ezogelin, güzel yârim Her şeyimsin benim ** Canım sevgilim Güzel nergisim Ezogelin, güzel yârim Her şeyimsin benim ** Canım sevgilim Güzel nergisim Ezogelin, güzel yârim Her şeyimsin benim