Fesleğen Rüzgarla gelen ilkbahar gibi gözlerin Bıktım geceden her zaman güzeldi düşlerim Niyetim sensin gel Fesleğen kokulu yarimsin Çarem sensin gel Alnıma yazılı tazemsin *** Sevmedim yalanı sevemem ben Aldatmam seni el gibi Anladım aşkı gözlerinden Oldum ben de sen gibi *** Aşkıma saygı bekliyorum senden Bir acı türkü dinliyorum yelden Mevsimi geçtim geçmiyorum senden Bir acı türkü dinliyorum yelden

Ceylan Ne yalnızlık ne hüzün ne o eski şarkılar Hiç biri dokunmuyor senin yokluğun kadar Gece yağmur ve soğuk şehrin caddelerinde Gözlerimde hayalin hasretin yüreğimde *** Gurbette yorgun düştüm de ceylan Hasret tüketti bittim be ceylan Gurbette yorgun düştüm de ceylan Hasret tüketti bittim be ceylan *** Yeniden düştüm yollarına Vardım geldim ellerine Yitik buruk bir çocuğum ben Koyma beni hasretine *** Yeniden düştüm yollarına Vardım geldim ellerine Yitik buruk bir çocuğum ben Koyma beni hasretine *** Gurbette yorgun düştüm de ceylan Hasret tüketti bittim be ceylan Gurbette yorgun düştüm de ceylan Hasret tüketti bittim be ceylan *** Ne yalnızlık ne hüzün ne o eski şarkılar Hiç biri dokunmuyor senin yokluğun kadar Gece yağmur ve soğuk şehrin caddelerinde Gözlerimde hayalin hasretin yüreğimde *** Gurbette yorgun düştüm de ceylan Hasret tüketti bittim be ceylan Gurbette yorgun düştüm de ceylan Hasret tüketti bittim be ceylan *** Yeniden düştüm yollarına Vardım geldim ellerine Yitik buruk bir çocuğum ben Koyma beni hasretine *** Yeniden düştüm yollarına Vardım geldim ellerine Yitik buruk bir çocuğum ben Koyma beni hasretine *** Gurbette yorgun düştüm de ceylan Hasret tüketti bittim be ceylan Gurbette yorgun düştüm de ceylan Hasret tüketti bittim be ceylan *** Gurbette yorgun düştüm de ceylan Hasret tüketti bittim be ceylan Gurbette yorgun düştüm de ceylan Hasret tüketti bittim be ceylan *** Gurbette yorgun düştüm de ceylan Hasret tüketti bittim be ceylan Gurbette yorgun düştüm de ceylan Hasret tüketti bittim be ceylan *** Gurbette yorgun düştüm de ceylan Hasret tüketti bittim be ceylan Gurbette yorgun düştüm de ceylan Hasret tüketti bittim be ceylan

Gittiğin Yağmurla Gel Geldiğin vapurla hasretim döner, Geldiğin yağmurla yangınım söner, *** Ağrıma gidiyor sensiz geçen günler, Yüreğime kazınmış O güzel gözler, *** Gittiğin yağmurla gel, Küskünüm yağmurlara, Gittiğin yağmurla gel, Böylesi daha güzel, *** Bugünlerde içim sıkıldıkça düşüyorum yollara, Bugünlerde seni düşünüyorum sık sık, neden? Bugünlerde pek konuşmuyorum da kimseyle, Ortaköy'ü bilirsin. aynı kahvedeyim çok zaman, Herkes aynı, herşey aynı, Bir tek, bir tek sen yoksun

Karakış Kara kış ne acı geldi Kuşlarda gittiler Yar kalır mı bu kış kıyamette *** Bu kar kokusu İstanbul sokaklarında Alır beni götürür eski şarkılara *** Sende bilirsin cankuş Yaşamak güzel ve zor İş para aşk vb şikayetler Birikir sıkıntılar yüreğimde Sorular cevap bekler Yardım eder melekler