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7/24 Dinle Bahane

Bahane Şarkı Sözleri

Ayna Bahane şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ayna Bahane şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Bahane sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Ayna

Ayna

Bahane

  • Fosforlu Cevriye

  • Ahdım Olsun

  • Eskidendi, Çok Eskiden

  • Herkes Yaralı

  • Hükümsüz

  • İkili Delilik

  • Perişanım Şimdi

  • Şanıma İnanma

  • Yanmışım Sönmüşüm Ben

  • Bahane

  • Pişman Olduğun Zaman

  • Kalp Unutmaz

  • Geçiyor Bizden de

  • Tebdil-i Mekan

  • Çile

  • Şanıma İnanma (Kıvanch k Version)

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