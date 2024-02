Günler geçiyor Her şey daha dün gibi maziye baktım da yine Günler geçiyor deliler gibi Mevsim dönüyor ** Nisan yağmurları öncesi Son kez bu gece Görsem diyorum bir yudum seni Hasret bir bulut geldi gitmiyor Sensiz ne kadar bensizim kimse bilmiyor ** Alsam başımı gitsem diyorum Gittiğim her yerde hasretin terk etmiyor Hangi rüzgar bana senden haber getirir Yaralı bir kuşun kanadında kırık bir tüy gibiyim ** Hangi rüzgar sana benden selam götürür Kıyıda külü geçmişe ağlayan sönmüş ateş gibiyim Dağlar duman olmuş, gönül Dağlar gibi ol ** Küsme bırakıp gidenlere Bir gün çözülür tılsımlar Bir gün yıkılır duvarlar Aşkın gücünü bilenlere ** Dağlar duman olmuş, gönül Dağlar gibi ol Küsme bırakıp gidenlere Hangi rüzgar bana senden haber getirir ** Yaralı bir kuşun kanadında kırık bir tüy gibiyim Günler geçiyor Her şey daha dün gibi maziye baktım da yine Günler geçiyor deliler gibi ** Hasret bir bulut geldi gitmiyor Sensiz ne kadar bensizim kimse bilmiyor Alsam başımı gitsem diyorum Gittiğim her yerde hasretin terk etmiyor ** Hangi rüzgar bana senden haber getirir Yaralı bir kuşun kanadında kırık bir tüy gibiyim Hangi rüzgar sana benden selam götürür Kıyıda külü geçmişe ağlayan sönmüş ateş gibiyim ** Dağlar duman olmuş, gönül Dağlar gibi ol Küsme bırakıp gidenlere Bir gün çözülür tılsımlar ** Bir gün yıkılır duvarlar Aşkın gücünü bilenlere Dağlar duman olmuş, gönül Dağlar gibi ol ** Küsme bırakıp gidenlere Hangi rüzgar bana senden haber getirir Yaralı bir kuşun kanadında kırık bir tüy gibiyim

Ezogelin ilkbaharda Fırat'a inse O kırmızı yanaklara zülüfler düşse Son günlerde hâllerinde bir durgunluk var Sanki birikmiş bir yağmur var gözlerinde ** Sıcak toprak, yeşil yaprak, serin çardak, Ezo Güzel gözlüm, temiz özlüm, ömür sözlüm, Ezo Ölüm varsa senden olsun, al bu ömrü, Ezo Seven kalbi bilir Allah, sebat eyle, Ezo ** Canım sevgilim Güzel nergisim Ezogelin, güzel yârim Her şeyimsin benim ** Canım sevgilim Güzel nergisim Ezogelin, güzel yârim Her şeyimsin benim ** Ezogelin ilkbaharda Fırat'a inse O kırmızı yanaklara zülüfler düşse Son günlerde hâllerinde bir durgunluk var Sanki birikmiş bir yağmur var gözlerinde ** Sıcak toprak, yeşil yaprak, serin çardak, Ezo Güzel gözlüm, temiz özlüm, ömür sözlüm, Ezo Ölüm varsa senden olsun, al bu ömrü, Ezo Seven kalbi bilir Allah, sebat eyle, Ezo ** Canım sevgilim Güzel nergisim Ezogelin, güzel yârim Her şeyimsin benim ** Canım sevgilim Güzel nergisim Ezogelin, güzel yârim Her şeyimsin benim ** Canım sevgilim Güzel nergisim Ezogelin, güzel yârim Her şeyimsin benim