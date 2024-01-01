Günler Geçiyor Günler geçiyor Her şey daha dün gibi maziye baktım da yine Günler geçiyor deliler gibi Mevsim dönüyor ** Nisan yağmurları öncesi Son kez bu gece Görsem diyorum bir yudum seni Hasret bir bulut geldi gitmiyor Sensiz ne kadar bensizim kimse bilmiyor ** Alsam başımı gitsem diyorum Gittiğim her yerde hasretin terk etmiyor Hangi rüzgar bana senden haber getirir Yaralı bir kuşun kanadında kırık bir tüy gibiyim ** Hangi rüzgar sana benden selam götürür Kıyıda külü geçmişe ağlayan sönmüş ateş gibiyim Dağlar duman olmuş, gönül Dağlar gibi ol ** Küsme bırakıp gidenlere Bir gün çözülür tılsımlar Bir gün yıkılır duvarlar Aşkın gücünü bilenlere ** Dağlar duman olmuş, gönül Dağlar gibi ol Küsme bırakıp gidenlere Hangi rüzgar bana senden haber getirir ** Yaralı bir kuşun kanadında kırık bir tüy gibiyim Günler geçiyor Her şey daha dün gibi maziye baktım da yine Günler geçiyor deliler gibi ** Hasret bir bulut geldi gitmiyor Sensiz ne kadar bensizim kimse bilmiyor Alsam başımı gitsem diyorum Gittiğim her yerde hasretin terk etmiyor ** Hangi rüzgar bana senden haber getirir Yaralı bir kuşun kanadında kırık bir tüy gibiyim Hangi rüzgar sana benden selam götürür Kıyıda külü geçmişe ağlayan sönmüş ateş gibiyim ** Dağlar duman olmuş, gönül Dağlar gibi ol Küsme bırakıp gidenlere Bir gün çözülür tılsımlar ** Bir gün yıkılır duvarlar Aşkın gücünü bilenlere Dağlar duman olmuş, gönül Dağlar gibi ol ** Küsme bırakıp gidenlere Hangi rüzgar bana senden haber getirir Yaralı bir kuşun kanadında kırık bir tüy gibiyim

Ay Değil Mevsim Değil Tadım tuzum kalmadı senden sonra Çıkmadım dolaşmadım sokaklarda Adını söyletmedim senden sonra Ayrıldık deyip geçtim soranlara *** Sonradan kor ayrılık derlerdi inanamazdım Görseydim bu günleri ölürdüm bırakmazdım *** Ay değil mevsim değil Bir ömür geçti sensiz Keşke hiç ayrılmasaydık Ağlıyorum çaresiz *** Ay değil mevsim değil Bir ömür geçti sensiz Keşke böyle sevmeseydim Ağlıyorum çaresiz *** Tadım tuzum kalmadı senden sonra Çıkmadım dolaşmadım sokaklarda Adını söyletmedim senden sonra Ayrıldık deyip geçtim soranlara

Gesi Bağları Gesi bağlarında dolanıyorum Yitirdim yarimi aman aranıyorum Bir tek selamına güveniyorum Gel otur yanıma hallarımı söyleyim Derdimden anlamaz ben o yari neyleyim *** Gesi bağlarında üç top gülüm var Hey Allah’tan korkmaz sana bana ölüm var Ölüm varsa bu dünyada zulüm var Atma garip anam beni dağlar ardına Kimseler yanmasın anam yansın derdime

Hekimoğlu Hekimoğlu derler benim aslıma Aynalı martin yaptırdım da narinim kendi neslime Hekimoğlu derler bir yiğit uşak Bir omuzdan bir omuza narinim on arma fişek *** Konaklar yaptırdım mermer direkli Hekimoğlu dediğinde narinim aslan yürekli *** Konaklar yaptırdım döşetemedim Ünye Fatsa bir oldu da narinim baş edemedim Ünye Fatsa arası Ordu’da kuruldu Hekimoğlu dediğinde narinim orda vuruldu

Nefes Sesimi duyan yok mu? Yok mu benim gibi bir yalnız daha? Ne kara gökyüzü bu gece Yıldızlar, yıldızlar, yıldızlar neredeler? ** Geleceksen bu gece gel hasret nefes nefese Gönül aşka düşünce hesap sormuyor Nefesinden nefes aldım yaşadım iki hece Ne yaptım ettim ama sensiz olmuyor ** Geleceksen bu gece gel hasret nefes nefese Gönül aşka düşünce hesap sormuyor Nefesinden nefes aldım yaşadım iki hece Ne yaptım ettim ama sensiz olmuyor ** Sesimi duyan yok mu? Yok mu benim gibi bir yalnız daha? Ne kara gökyüzü bu gece Yıldızlar, yıldızlar, yıldızlar neredeler? ** Geleceksen bu gece gel hasret nefes nefese Gönül aşka düşünce hesap sormuyor Nefesinden nefes aldım yaşadım iki hece Ne yaptım ettim ama sensiz olmuyor ** Geleceksen bu gece gel hasret nefes nefese Gönül aşka düşünce hesap sormuyor Nefesinden nefes aldım yaşadım iki hece Ne yaptım ettim ama sensiz olmuyor

Gözlerinde Samanyolu Gitarımın içinde bir cin var Onundur duyduğun tüm şarkılar Çenesi düşüyo' bazen Soruyor öyle olur olmaz sorular ** Seni sordu, bitti dedim "Bırakıp da gitti" dedim Sana bi' şarkı yazmak istedi "İçim yanar, söyleyemem" dedim ** Bi' hüzün sardı gecelerimi Düşünürken gözlerini Bir hayal kurdum ikimiz için Aldım yanıma gitarımı, cinimi ** Gözlerinde samanyolu, yağdı gözlerime doğru Cinimin en son şarkısı bu, ikimizin olsun bir ömür boyu Gözlerinde samanyolu, yağdı gözlerime doğru Yüreğimdeki kor ateş sönmeyecek bir ömür boyu ** Ne betermiş öyle sen uzakta Ben uzakta hasretine yanmak Kahrolduğum bir plakta Kor alev keman soloya dalmak ** Hakir görme, çok âşığım ben Anladığım buymuş hüzünden Nakaratta bahsin geçerse Akacak yaşlar gözümden ** Senin aşkına düştüm düşeli Hayal edip gözlerini Dalıp ağlıyorum gökyüzüne Sana hasret yaz geceleri ** Gözlerinde samanyolu, yağdı gözlerime doğru Cinimin en son şarkısı bu, ikimizin olsun bir ömür boyu Gözlerinde samanyolu, yağdı gözlerime doğru Sana yazılmış bi' şarkı bu, aşkıma şahit bir ömür boyu ** Bi' hüzün sardı gecelerimi Düşünürken gözlerini Bi' hayal kurdum ikimiz için Aldım yanıma gitarımı, cinimi ** Gözlerinde samanyolu, yağdı gözlerime doğru Cinimin en son şarkısı bu, ikimizin olsun bir ömür boyu Gözlerinde samanyolu, yağdı gözlerime doğru Sana yazılmış bi' şarkı bu, aşkıma şahit bir ömür boyu ** Gözlerinde samanyolu, yağdı gözlerime doğru Yüreğimdeki kor ateş sönmeyecek bir ömür boyu Gözlerinde samanyolu, yağdı gözlerime doğru Yüreğimdeki kor ateş sönmeyecek bir ömür boyu

Ben Nerede Doğdum Ellerimi uzattım da Tutamadım gökyüzünü Ayaz oldum dağ başında Sadece ay gördü gözlerimi ** Ben nerede doğdum anne Nerelerde kaldı bedenim aman Toprağımdan, rüzgarımdan Beni kim çaldı ** Ben nerede doğdum anne Nerelerde kaldı bedenim aman Çocukluk resimlerimden Başka nem kaldı ** Ben nerede doğdum anne Nerelerde kaldı bedenim aman Kocaman bir gelecekten Beni kim çaldı.

Ah Marmara Bebek parkında Tam öğle ortasında boş bir oltada Umutlarım salınıp duruyor suyun aynasında Kahvede aynı masada dalıp hayal kurduğumuz manzarada Bir burukluk yanıp duruyor şimdi omuzlarımda Halimi anlatmaya söz yok ** Yalan dünya bir masal olsa dönsek yine o eski yıllara Yalan dünya bir rüya olsa uyanmasak kalsak anılarda Aşkımı anlatmaya söz yok Bebek parkında ** Seninle oturduğumuz çınarın altında Yalnızlığım yokluğunun yanaşılmaz kıyılarında Kahvede aynı masada bi' zamanlar söylediğin şarkılarda Bir burukluk yanıp duruyor şimdi omuzlarımda ** Aşkımı anlatmaya söz yok Yalan dünya bir masal olsa dönsek yine o eski yıllara Yalan dünya bir rüya olsa uyanmasak kalsak anılarda Aşkımı anlatmaya söz yok ** Ah sevgilim bir yolu olsa dönsek yine o eski yıllara Yalan dünya bir rüya olsa uyanmasak kalsak anılarda Ay kız'la

Çok Yalnızız Ne varsa içimde senden kalan Savursam uzaklara Neyim varsa içimde senle gelen Savursam uzaklara ** Özgür kalır mıyım yoksa, Tutsak mı olurum rüzgarlara Anladım ki sevda yalanmış aslında Anladım hüzünden ötesi yok Anladım sonunda herkes tek başına Çok yalnızız çok, Çok yalnızız çok. ** Dışarısı soğuk dışarısı kirliydi Yenildim, Aç kapıyı yalnızlığım geri geldim, Dışarısı soğuk dışarısı kirliydi Yenildim,

Tek Tabanca Gelecek güzel günlere inanıyorum Yaşanan güzel her şeye sığınıyorum Yılmadım kavgalardan,yoksulluktan,yalnızlıktan Yılmadım,yorulmadım,bozulmadım ben bu savaştan, ** Tek tabanca çıktım bu namert kavgadan Tek tabanca, tek tabanca ** Ne olursan ol bu dünyada Kim olursa olsun geçmişin Kudretin sonsuz olsa bile Yapayalnızsın kavganda ** Tek tabanca çıktım bu namert kavgadan Aslanlar gibi tek tabanca

Kış Günü Ayrılık Ayrılık neydi bileydin yar Kolay olmazdı gitmek bu kadar Sen bilirsin dedim ya bilmiyorsun Sancır soğukta eski yaralar ** Yine yalnızlık, Soğuk, dışarıda kar İçimde şarkılar ** Geceler uzun yine Yatağım yine soğuk Ne sevda olaydı ah Ne kış günü ayrılık

Aşkın Kanunu Nasılsın dedi aynadaki resmin Nasılsın? gittiğim günden beri Derin bir sızı kaldı hatıra Çok özlüyor içim bazen seni Aşkın kanunu böyle ,bir taraf çok severse Ayrılık gelir, ahh ayrılık ** Yazdığın mesajları okudum bütün gece Sildim her birini ah ayrılık Ah ayrılık,ah ayrılık Ah ayrılık ,ah ayrılık Unutmuşsun bende birçok şeyi Tek küpen duruyor kenarda

Ezo Gelin Ezogelin ilkbaharda Fırat'a inse O kırmızı yanaklara zülüfler düşse Son günlerde hâllerinde bir durgunluk var Sanki birikmiş bir yağmur var gözlerinde ** Sıcak toprak, yeşil yaprak, serin çardak, Ezo Güzel gözlüm, temiz özlüm, ömür sözlüm, Ezo Ölüm varsa senden olsun, al bu ömrü, Ezo Seven kalbi bilir Allah, sebat eyle, Ezo ** Canım sevgilim Güzel nergisim Ezogelin, güzel yârim Her şeyimsin benim ** Canım sevgilim Güzel nergisim Ezogelin, güzel yârim Her şeyimsin benim ** Ezogelin ilkbaharda Fırat'a inse O kırmızı yanaklara zülüfler düşse Son günlerde hâllerinde bir durgunluk var Sanki birikmiş bir yağmur var gözlerinde ** Sıcak toprak, yeşil yaprak, serin çardak, Ezo Güzel gözlüm, temiz özlüm, ömür sözlüm, Ezo Ölüm varsa senden olsun, al bu ömrü, Ezo Seven kalbi bilir Allah, sebat eyle, Ezo ** Canım sevgilim Güzel nergisim Ezogelin, güzel yârim Her şeyimsin benim ** Canım sevgilim Güzel nergisim Ezogelin, güzel yârim Her şeyimsin benim ** Canım sevgilim Güzel nergisim Ezogelin, güzel yârim Her şeyimsin benim