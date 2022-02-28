Hala Söyleyecek Bir Türkümüz Var Bir ılık meltem ve bir mehtap Sen yanımdayken yeter bana Yokluğu da gördük varlığı da hayatta Hiçbir şey ayıramaz bizi bu dünyada *** Bulutlar bulutlar Hiçbir zaman terk etmedi bünyemizi umutlar *** Hala söylenecek bir türkümüz var Hala parıldıyor yaz gecesi yıldızlar Sen dünyada her şeyim oldun Birlikte gülecek günlerimiz var

Aşıklar Tepesi Temmuzda düştüm yollara Teslim oldum umutlara Küllerimden doğuyorum yeniden Açtım kollarımı rüzgara *** Nasıl geldik bu dünyaya Nasıl inandık sevdaya Anladım bir yerden sonra ,sorma Her şey tamam dengeyle oynama *** Aşıklar tepesine gel Gün bitsin gecesine gel Biz durduk deli gibi esti geçti seneler *** Kumsalda yamacıma gel Çay koydum terasıma gel Tarihte bir kerede yüzümüze gülsün kader *** Aşıklar tepesine gel Gün bitsin gecesine gel Biz durduk deli gibi esti geçti seneler *** Kumsalda yamacıma gel Çay koydum terasıma gel Tarihte bir kerede yüzümüze gülsün kader

İki Yelken Deli dolu düşlere dalınca, seni arar gözlerimin ardına gel Konuşacak fazla bir şey yok Bahçeye gel, Anlatacak hiçbir şey yok *** İki gözüm var, al ikisi de senin olsun Çok işim var, insan işi aradan çıksın Yaralarımızın acısı ne zaman azalır? Yüreğimin içini yakan sızıyı ne alır Zaman alır ayrılıklar… ** Yanar durur, yanar her şey Ulaşamadıysan sevdiğine Kavuşamadıysan, aramadıysan düşlerine Öldüm… *** Açık denizlere yine gidiyorum bir maviye Gözlerinin peşine Ufukta görünen o iki yelken Biri sen biri ben Vakit erken…

Sallana Sallana Sallana sallana gel sahil boyuna Defne dalından taç tak sırma saçlarına O büyülü gözlerin cennetim benim Gürül gürül bir nehir içsem doya doya Alla pulla sar beni sar kollarına Ben kavruldum kül oldum aşktan yana yana *** Zalim zulmüne uğradım beni yaktın aşkınla Zalim zulümlerin sultanı Zalim zulmüne uğradım adım beni yaktın aşkınla Zalim zulümlerin sultanı *** Sen maviler içinde sahillerde gezerken Ben kederler içinde kaderime ağlıyorum Sen maviler içinde sahillerde gezerken Ben kederler içinde kaderime ağlıyorum *** Sallana sallana gel sahil boyuna Defne dalından taç tak sırma saçlarına O büyülü gözlerin cennetim benim Gürül gürül bir nehir içsem doya doya Alla pulla sar beni sar kollarına Ben kavruldum kül oldum aşktan yana yana *** Zalim zulmüne uğradım beni yaktın aşkınla Zalim zulümlerin sultanı Zalim zulmüne uğradım beni yaktın aşkınla Zalim zulümlerin sultanı *** Sen maviler içinde sahillerde gezerken Ben kederler içinde kaderime ağlıyorum Sen maviler içinde sahillerde gezerken Ben kederler içinde kaderime ağlıyorum *** Sen maviler içinde sahillerde gezerken Ben kederler içinde kaderime ağlıyorum Sen maviler içinde sahillerde gezerken Ben kederler içinde kaderime ağlıyorum

Ağlamadan Git Karşımda durup Havadan sudan bahseder gibi Diyorsun ki git! Karşımda öyle eski bir dost gibi Bitti diyorsun… Bitti artık git Ben nasıl giderim Ben nasıl vazgeçerim senden Ben nasıl giderim Ben nasıl vazgeçerim senden *** Ağlamadan git görme gözyaşlarımı Ağlamadan git… Ağlatmadan git Ağlamadan git görme gözyaşlarımı Ağlamadan ağlatmadan ayrıl canımdan *** Ağlamadan git görme gözyaşlarımı Ağlamadan git… Ağlatmadan git Ağlamadan git görme gözyaşlarımı Ağlamadan ağlatmadan ayrıl canımdan

Duydun Mu Gece vurdum pencerene duydun mu Geri geldim neden diye sordun mu Seni nasıl sevdim sende duydun mu Dağlarında duman ettin sen beni *** Koca dünya döner durur su akar yolun bulur Aşıkların umudu umut mudur *** Seni öyle sevdim ki hiç kimseye yar etmem ben Gözlerin hala öyle bulut mudur *** Gece vurdum pencerene duydun mu Geri geldim neden diye sordun mu Seni nasıl sevdim sende duydun mu Dağlarında duman ettin sen beni

Züleyha Bu şarkıyı senin için yazdım ben Bakkaldan sakız alırken duy diye Gülümse senin için yazılmış bu ezgiye Bu şarkıyı senin için yazdım ben *** Dağlarda Ferhat gibi, çöllerde mecnun gibi En çok da kendim gibi sevdim ben Dağlarda Ferhat gibi çöllerde mecnun gibi Aslında kendim gibi sevdim ben *** Her çalan şarkıda senden bir şeyler var Her sabah aklımda güzel yüzün var Her yağan yağmurda her düşen yaprakta Her zaman her yerde senin adın var *** Hey ya heyya heyya hey ya heyya heyya Hey ya heyya heyya züleyha

Rende Ben seni düşünürken Ağlamak gelir içimden Ben seni düşünürken Yağmur dolu bulutlar geçer gözümden *** Seni nasıl sevdiğimi bir bilsen *** Gurbet akşamlarında aklımı aldı aşkın Vazgeçtim insanlardan yıldızlarla uğraştım Rende rende rende rende rende rende rende Suç sende değil cahil sana gönül verende

Çökertme Çökertmeden çıktımda Halilim Aman başım selamet Çökertmeden çıktımda Halilim Aman başım selamet *** Bitez de yalısına varmadan Halilim Aman koptu kıyamet Bitez de yalısına varmadan Halilim Aman koptu kıyamet *** Arkadaşım İbrahim çavuş Allah’ına emanet Arkadaşım İbrahim çavuş Allah’ına emanet Burası da aspat değil Halilim Aman bitez yalısı Ciğerime ateş saldı aman Kurşun yarası *** Gidelim gidelim Halilim Çökertmeye varalım Gidelim gidelim Halilim Çökertmeye varalım *** Kolcular gelirse Halilim Nerelere kaçalım Kolcular gelirse Halilim Nerelere kaçalım *** Teslim olmayalım Halilim Aman kurşun saçalım Teslim olmayalım Halilim Aman kurşun saçalım *** Burası da aspat değil Halilim Aman bitez yalısı Ciğerime ateş saldı Dostlar kurşun yarası *** Güvertede gezer iken Aman kunduram kaydı Güvertede gezer iken Aman kunduram kaydı *** Çakır da gözlü Gülsümümü Çerkez kaymakam aldı Çakır da gözlü Gülsümümü Çerkez Kaymakam aldı *** Kaymakam baskısı canım Aman aldı yürüdü Kaymakam baskısı canım Aman aldı yürüdü *** Burası da aspat değil Halilim Aman bitez yalısı Ciğerime ateş saldı Dostlar kurşun yarası Burası da aspat değil Halilim Aman bitez yalısı Ciğerime ateş saldı Dostlar kurşun yarası