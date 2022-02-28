Hekimoğlu Hekimoğlu derler benim aslıma Aynalı martin yaptırdım da narinim kendi neslime Hekimoğlu derler bir yiğit uşak Bir omuzdan bir omuza narinim on arma fişek *** Konaklar yaptırdım mermer direkli Hekimoğlu dediğinde narinim aslan yürekli *** Konaklar yaptırdım döşetemedim Ünye Fatsa bir oldu da narinim baş edemedim Ünye Fatsa arası Ordu’da kuruldu Hekimoğlu dediğinde narinim orda vuruldu

Ay Değil Mevsim Değil Tadım tuzum kalmadı senden sonra Çıkmadım dolaşmadım sokaklarda Adını söyletmedim senden sonra Ayrıldık deyip geçtim soranlara *** Sonradan kor ayrılık derlerdi inanamazdım Görseydim bu günleri ölürdüm bırakmazdım *** Ay değil mevsim değil Bir ömür geçti sensiz Keşke hiç ayrılmasaydık Ağlıyorum çaresiz *** Ay değil mevsim değil Bir ömür geçti sensiz Keşke böyle sevmeseydim Ağlıyorum çaresiz *** Tadım tuzum kalmadı senden sonra Çıkmadım dolaşmadım sokaklarda Adını söyletmedim senden sonra Ayrıldık deyip geçtim soranlara