Dolanıp sokaklarda Arıyordum kendimi Tılsımın ne bilmedim Bana sen öğrettin sevmeyi *** Acılardan geçerken Ne hissederse insan En fazla öyle bildim Ağlamaklı gülmeyi *** En uzak derinlikler Dizlerimi geçmezmiş (seninleyken) Anlatsalar gülerdim Aynı denizden yine geçsem Yine aynı yolu seçerdim *** En uzak yıldızlar Gözlerinden geçermiş Anlatsalar gülerdim Bir daha gelsem bu dünyaya Ben yine seni, ben yine seni isterdim *** Her şeyim sensin Her şeyim seni sevmemden geçer benim Her şeyim sensin Her şeyim seni sevmemden geçer benim *** En uzak derinlikler Dizlerimi geçmezmiş *** En uzak yıldızlar Gözlerimden geçermiş Anlatsalar gülerdim Bir daha gelsem bu dünyaya Ben yine seni, ben yine seni isterdim *** Her şeyim sensin Her şeyim seni sevmemden geçer benim Her şeyim sensin Her şeyim seni sevmemden geçer benim *** Her şeyim sensin Her şeyim seni sevmemden geçer benim Her şeyim sensin Her şeyim seni sevmemden geçer benim