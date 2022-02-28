Türküler Şarkı Sözleri
Ayna Türküler şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ayna Türküler şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Türküler sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Hoş gelişler ola Mustafa Kemal Paşa
Askerin milletin bayrağınla çok yaşa
Arş, arş, arş ileri ileri
Arş ileri marş ileri
Dönmez geri Türkün askeri
Sağdan sola soldan sağa
Alda bayrağın düşman üstüne
***
Cephede mitralyöz ayna gibi parlıyor
Cumhuriyet gençleri bayrak açmış bekliyor
***
Parlayan yıldızın alemi aydınlatır
Cumhuriyet bayrağın sonsuza dalgalanır
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Gemi gelir iskeleye yanaşır
Senin gibi taze mene yaraşır
Men neyleyim günüm gecem karışır
Uyan uyan a gözleri maralım
***
Allam allam seni yar seni bana yar yar
Yar bu gece gelem size yar size balam yar yar
***
Gemisine bindim sürdüm samsuna
Açtım penceremi baktım her yana
Samsunun gızları döner ceylana
Uyan uyan a gözleri maralım
***
Allam allam seni yar seni bana yar yar
Yar bu gece gelem size yar size balam yar yar
***
Gemiler göğü deler direği
Göz göl olur sevenlerin yüreği
Men sevmişem senin gibi güzeli
Uyan uyan o gözleri maralım
***
Allam allam seni yar seni bana yar yar
Yar bu gece gelem size yar size balam yar yar
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Çiçekler ekiliyor
Güzelim haydi haydi
Bahçaya dikiliyor
Amman nideyim nasıl edeyim
***
Sen orada ben burada
Güzelim haydi haydi
Böyle zor çekiliyor
Amman nideyim nasıl edeyim
***
Bahçede gül ağacı
Güzelim haydi haydi
Dibinde iki bacı
Amman nideyim nasıl edeyim
Gel yanıma sevdiğim bize gidelim
***
Sinemdeki yaramın
Güzelim haydi haydi
Sen olursun ilacı
Amman nideyim nasıl edeyim
Gel yanıma sevdiğim bize gidelim
-
Aman bre deryalar kanlıca deryalar
Biz nişanlıyız deryalar
Biz nişanlıyız
***
İkimizde bir boydayız
Biz delikanlıyız
***
Kırcaaliyle Arda arası saat sekiz sırası
Ardalılar ağlıyor Yusufum
Yoktur ah çaresi
***
Çıkar aba poturunu Yusufum
Dalgalar artacak
Demedim mi ben sana Yusufum
Kayığımız batacak
***
Kırcaaliyle Arda boylarında
Kimler gidecek
Garipte Yusufumun annesine
Kim haber verecek
Zavallı Feridenin annesine
Kim haber verecek
-
Dar bir çift fırın yaptırdım doldurdum ekmekleri
Gel beraber yiyelim yaptırdım börekleri
***
Evreşe yolları dar
Bana bakma benim yarim var
***
Sırtındaki yeleği ben örmedim mi yarim
Kızlarla konuşurken ben görmedim mi yarim
***
Evreşe yolları dar
Bana bakma benim yarim var
***
Yeleğinin içinde mavi boncuk nazarlık
Benim yare hediyem bir ufacık gerdanlık
***
Evreşe yolları dar
Bana bakma benim yarim var
-
Karakolda ayna var, ayna var
Kız kolunda damga var
Gözlerinden bellidir cevriyem
Sende kara sevda var
Moryede fosforlu
Sende kara sevda var
***
Gözlerinden bellidir cevriyem
Sende kara sevda var
Moryede fosforlu
Sende kara sevda var
***
Denizlerin kumuyum, kumuyum
Balıkların puluyum
Aç koynunu, ben geldim cevriyem
Ben de Allah kuluyum
Moryede fosforlu
Ben de Allah kuluyum
***
Aç koynunu, ben geldim cevriyem
Ben de Allah kuluyum
Moryede fosforlu
Ben de Allah kuluyum
***
Karakolda ayna var, ayna var
Kız kolunda damga var
Gözlerinden bellidir cevriyem
Sende kara sevda var
Moryede fosforlu
Sende kara sevda var
***
Gözlerinden bellidir cevriyem
Sende kara sevda var
Moryede fosforlu
Sende kara sevda var
-
Kirpiklerin ok ok eyle
Vur sineme öldür beni
Bıktım dünyanın halinden
Vur sineme öldür beni
Öldür beni öldür beni
***
Yoktur ellere mihnetin
Varsa indinde kıymetim
Eğer satmaksa niyetin
Vur simene öldür beni
Öldür beni öldür beni
-
Oy bahçenize ben giremedim yavrum
Gazelden oy oy gazelden oy
***
Oy başım alıp ben gidemedim yavrum
Güzelden oy oy güzelden oy
***
Hele hele yürü fistanını sürü
Anasının nazlı gülü
Nanayda nay nay
Nanayda nay
***
Oy bahçenize ben giremedim yavrum
Kazlardan oy oy kazlardan oy
Oy başım alıp ben gidemedim yavrum
Kızlardan oy oy kızlardan oy
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Samanlıktan kaldıramadım samanı da Zühtü
Ben sana kandım Zühtü
Şimdi geldi sarılmanın zamanı da Zühtü
Ben sana kandım Zühtü
Amanını yandım Zühtü
Ben sana kandım Zühtü
***
Evlerinin önü kerpiç sekisi de Zühtü
Ben sana kandım Zühtü
Yel estikçe gelir yârin kokusu da Zühtü
Ben sana kandım Zühtü
Amanını yandım Zühtü
Ben sana kandım Zühtü
***
Zühtü
Hele hele Zühtü
***
Zühtü
Hele hele Zühtü
***
Evlerine varamadım dibekten de Zühtü
Ben sana yandım Zühtü
Yel estikçe gelir yârin kokusu da Zühtü
Ben sana kandım Zühtü
Amanını yandım Zühtü
Ben sana kandım Zühtü
Amanını yandım Zühtü
Ben sana kandım Zühtü
Amanını yandım Zühtü
Ben sana kandım Zühtü
***
Zühtü
Hele hele Zühtü
***
Zühtü
Hele hele Zühtü
***
Samanlıktan kaldıramadım samanı da Zühtü
Ben sana kandım Zühtü
Amanını yandım Zühtü
Ben sana kandım Zühtü
Amanını yandım Zühtü
Ben sana kandım Zühtü
Amanını yandım Zühtü
Ben sana kandım Zühtü
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