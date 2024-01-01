Kadınım Gece yarısı apansız uyandım Balkondan mehtaba baktım Yine dolunay çözdü ruhumu Ben henüz sensiz yapamıyorum ** Kim bilir şimdi neredesin Hangi ev hangi şehir kimlerdesin Belki de benim gibi yenik düşmüş Toz duman param parça bir güzdesin ** Sen benim kadınımdın sen benim insanımdın Senden sonra olmuyor sen benim hayatımdın Ben henüz sensiz yapamıyorum El ele aşıklar geçiyor bazen ** Kızın saçı sana benziyorsa yüzümü çeviriyorum Her adam bana benziyor biraz Hassas kaybetmeyi kabullenmiş Ve her kadın sana benziyor ** Unutkan yorgun boş vermiş Bu gece dün gece gecelerce günlerce

Ahu Gözlüm Bir yanımda İstanbul'un zorlu yolları Bir yanımda memleketin karlı dağları Bir yanımda Kadıköy'ün deli kızları Yüreğimde hasretin var senle doldum ben her nefeste *** Az zaman var geliyorum seni almaya Hiç üzülme niyetim yok burada kalmaya Ahu gözlüm benden şüphen olmasın sakın Köylü kaldım buralarda utanç değil ha inan gururla *** Ahu gözlüm maralım senden ayrı geçmedi günler Ahu gözlüm yaralım yüreğimde soylu hüzünler Ahu gözlüm karalım aşka düşmek böyle mi dersin Ahu gözlüm bir tanem sen de benden vazgeçmezsin

Anlatmalıymış Meğer Dün gece seni gördüm yine Bembeyaz bir yağmur içinde Bir rüya değil sanki Gülüyordun gözlerime *** Her damla bir keder Gözlerimde yaş oldun Yetti bundan fazlası ölüm Gelme artık gecelerime *** O günlerden bir rüzgar eser Ümitlerin seni terk eder Senden o bakışlarını gizler Kapkaranlık bir keder *** Hayatta paylaşmaya değer Bildiğin bir sır varsa eğer Haykırıp dağlara taşlara Anlatmalıymış meğer *** Artık çıkmıyorum istiklale Sabah Fatma hanım uyandırıyor Helva ekmek çay bana onlar bakıyor Odanın hali perişan ben perişan Kimse yok işime karışan Ara sıra balkona çıkıyorum Fesleğenler kuruduğunda ocaktı Ben baharı bekliyorum Ne olduğunu bilemedim Bir umudum var hala Gözüm şişelere takılıyor Becerebilseydim ne ala Bu günlerde böyleyim ben Yas denen şiirdeyim Bir köşede gülüşün var Sırtımda kanlı bıçağın Hiç bir zaman duyamayacağın Duysan da anlayamayacağın

Çayımın Şekeri Ben yaşamaya gelmedim dedim Öyle bir bakıyorum hayata Seni tanımadan öncelerde Rest çekmiştim sevdaya *** Nasıl olcak bu işler dedim Kurt kuzuyla yan yana Bir de aşk olmaz dedim Ama sen çıkıverdin karşıma *** Dünyaya seni bulmaya geldim Bu dünyaya senin olmaya geldim Bu dünyaya aşkı bulmaya geldim Bu dünyaya senin olmaya geldim *** Çayımın şekeri gitarımın teli Yazımın sıcağı kışımın ocağı Denizimin sesi melodimin esi Hey şeyim sen *** Ana baba bacı acımın ilacı Evimin huzuru aşkımın muzuru Bilgimin kusuru sular gibi duru Her şeyimsin sen *** Bu dünyaya seni bulmaya geldim Bu dünyaya senin olmaya geldim Bu dünyaya aşkı bulmaya geldim Bu dünyaya senin olmaya geldim *** Ben yaşamaya gelmedim dedim Öyle bir bakıyorum hayata Seni tanımadan öncelerde Rest çekmiştim sevdaya *** Nasıl olcak bu işler dedim Kurt kuzuyla yan yana Bir de aşk olmaz dedim Ama sen çıkıverdin karşıma *** Bu dünyaya seni bulmaya geldim Bu dünyaya senin olmaya geldim Bu dünyaya aşkı bulmaya geldim Bu dünyaya senin olmaya geldim *** Çayımın şekeri gitarımın teli Yazımın sıcağı kışımın ocağı Denizimin sesi melodimin esi Hey şeyim sen *** Ana baba bacı acımın ilacı Evimin huzuru aşkımın muzuru Bilgimin kusuru sular gibi duru Her şeyimsin sen Bu dünyaya seni bulmaya geldim Bu dünyaya senin olmaya geldim Bu dünyaya aşkı bulmaya geldim Bu dünyaya senin olmaya geldim *** Bu dünyaya seni bulmaya geldim Bu dünyaya senin olmaya geldim Bu dünyaya aşkı bulmaya geldim Bu dünyaya senin olmaya geldim

Sana Ne Oldu Böyle Gözlerin bulut olmuş sana ne oldu böyle Görüşmeyeli çok değişmiş hallerin Haberlerde gördüğün o yılgın suretler mi Yoksa çaresiz terk ettiğin düşlerin mi *** Bana her şeyi anlat ne varsa aklında Aklından zorun varsa onu da anlat Bana derdini anlat kim kaldı yanında Yanında kim olmalıydı aslında *** Kötünün kötüsü de var anla unutursun zamanla Unutursun hayat böyle alışırsın zamanla

Bir Sen Vardın Bir beyaz gül attım suya Arnavutköy kıyısında Şimdi senle olmak varken Ağır oldu bu son veda ** Tutunacak bir sevda Olmadı yanımda Yüzünü ezberlerdim Aşiyan yolunda ** Bir sen vardın birde rüzgar Her şeyimdin bir zamanlar Senden sonra bende bittim

Ben Tutuyorum Dünyayı Ne diyebilirim sana Bunca vakitten sonra Ayrılık denen şey yok Gerçek aşıklara Nerede biter diye düşünme boş yere Ölene kadar aynı bedenki bu sevda Ben seni sevmekten değil Sadece senden vazgeçtim Kendime gelmem zor oldu Belkide bunu çoktan hakettim Bir çok şeyi söyleyemedim Cesaretim yoktu ama Sen anlamışsındır Sen okursun ruhumu Ben tutuyorum dünyayı Sen devam et Elimden gelen sadece