Kahve İçtim Telveli Şarkı Sözleri
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Kahve içtim telveli, aklımdan ettin beni
Ta uzaklardan geldim, bir yol göreyim seni
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Evimiz direk ister, gemimiz kürek ister
Uzaklardan yar seven, demirden yürek ister
***
Kahve içtim telveli aklımdan ettin beni
Ben senden vazgeçerim, sen de unuttun beni
***
Üzüm koydum sepete, yar oturur tepede
Yerine bir yar sevdim, şan olsun memlekete
***
Kahve içtim telveli aklımdan ettin beni
Öyle bir yar sevdim ki, hep oynak hem cilveli
***
Ayağında çizmesi, kulağında küpesi
Yaktı kavurdu beni gözlerinin sürmesi
***
Fide kestim dalından, mendil aldım elinden
İki gözüm sevdiğim, şeker akar dilinden