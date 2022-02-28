Kahve içtim telveli, aklımdan ettin beni Ta uzaklardan geldim, bir yol göreyim seni *** Evimiz direk ister, gemimiz kürek ister Uzaklardan yar seven, demirden yürek ister *** Kahve içtim telveli aklımdan ettin beni Ben senden vazgeçerim, sen de unuttun beni *** Üzüm koydum sepete, yar oturur tepede Yerine bir yar sevdim, şan olsun memlekete *** Kahve içtim telveli aklımdan ettin beni Öyle bir yar sevdim ki, hep oynak hem cilveli *** Ayağında çizmesi, kulağında küpesi Yaktı kavurdu beni gözlerinin sürmesi *** Fide kestim dalından, mendil aldım elinden İki gözüm sevdiğim, şeker akar dilinden