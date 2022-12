Ne yalnızlık ne hüzün ne o eski şarkılar Hiç biri dokunmuyor senin yokluğun kadar Gece yağmur ve soğuk şehrin caddelerinde Gözlerimde hayalin hasretin yüreğimde *** Gurbette yorgun düştüm de ceylan Hasret tüketti bittim be ceylan Gurbette yorgun düştüm de ceylan Hasret tüketti bittim be ceylan *** Yeniden düştüm yollarına Vardım geldim ellerine Yitik buruk bir çocuğum ben Koyma beni hasretine *** Yeniden düştüm yollarına Vardım geldim ellerine Yitik buruk bir çocuğum ben Koyma beni hasretine *** Gurbette yorgun düştüm de ceylan Hasret tüketti bittim be ceylan Gurbette yorgun düştüm de ceylan Hasret tüketti bittim be ceylan *** Ne yalnızlık ne hüzün ne o eski şarkılar Hiç biri dokunmuyor senin yokluğun kadar Gece yağmur ve soğuk şehrin caddelerinde Gözlerimde hayalin hasretin yüreğimde *** Gurbette yorgun düştüm de ceylan Hasret tüketti bittim be ceylan Gurbette yorgun düştüm de ceylan Hasret tüketti bittim be ceylan *** Yeniden düştüm yollarına Vardım geldim ellerine Yitik buruk bir çocuğum ben Koyma beni hasretine *** Yeniden düştüm yollarına Vardım geldim ellerine Yitik buruk bir çocuğum ben Koyma beni hasretine *** Gurbette yorgun düştüm de ceylan Hasret tüketti bittim be ceylan Gurbette yorgun düştüm de ceylan Hasret tüketti bittim be ceylan *** Gurbette yorgun düştüm de ceylan Hasret tüketti bittim be ceylan Gurbette yorgun düştüm de ceylan Hasret tüketti bittim be ceylan *** Gurbette yorgun düştüm de ceylan Hasret tüketti bittim be ceylan Gurbette yorgun düştüm de ceylan Hasret tüketti bittim be ceylan *** Gurbette yorgun düştüm de ceylan Hasret tüketti bittim be ceylan Gurbette yorgun düştüm de ceylan Hasret tüketti bittim be ceylan