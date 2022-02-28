Dön Bak Ayna'ya Şarkı Sözleri
Ayna Dön Bak Ayna'ya şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ayna Dön Bak Ayna'ya şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Dön Bak Ayna'ya sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
-
Bir hışımla geldi geçti peh peh peh
Kiziroğlu Mustafa Bey hey hey heeey
Şu dağları deldi geçti
Ağam kim paşam kim
Hanım kim nigar kim
Kim kim kim kim
Kiziroğlu Mustafa Bey bir beyin oğlu zor beyin oğlu
***
Ah onla sırdaş olaydım peh peh peh
Anadan onbeş olaydım hey hey heeey
Ben onla kardeş olaydım
Ağam kim paşam kim
Hanım kim nigar kim
Kim kim kim kim
Kiziroğlu Mustafa Bey bir beyin oğlu zor beyin oğlu
***
Hay edenden haya tepe peh peh peh
Huy edenden huya tepe hey hey heeeeyyy
Köroğlunu suya tepe
Ağam kim paşam kim
Hanım kim nigar kim
Kim kim kim kim
Kiziroğlu Mustafa Bey bir beyin oğlu zor beyin oğlu
-
Neşe saçar gül çiçek
Gülsün ömrün bahar tek
Senin bu şen hayatta ay gızım
Hoş gademin mübarek
***
Ay menim arzu gızım
Ay menim arzu gızım arzu gızım
Ömrümün yazı gızım
Sevinci nazı gızım arzu gızım
***
Dağda duman pek gözel
Çiğ çimen ondan özel
Galbimde bir arzum var ay gızım
Hepsinden sen gözel
-
Her acı geçer dünü unutulur
Uzun olsa da gece sabahı bulur
Yapılan işin sorusu sorulur
Koca dünyada herkes yerini bulur
***
Her hüzünde bir umut olsun yakışır insana
Bir kıvılcım çakıverip aşka sevmekten korkma
***
Dön bak aynaya bu sen misin hatırla
Hatırla geçmiş günlerini
Dön bak yollara o yolları hatırla
Hatırla nerden geldiğini
-
Garip geldim dünyaya
Şan şöhrete aldanma
Bedel ettin aşkımı
Yürek kaldı dağlarda
***
Ne acılar yaşandı
Ne yareler kapandı
Uykular haram iken
Gülüşlerim yalandı
***
Garibim hadi gül biraz
Bu bahar dallar kiraz
Yaşamak hep böyledir
Su biter seller durmaz
-
Son deminde akşam merhaba dostum hüzün
Yalnızım yine yalnız neredesin iki gözüm
***
Böyle mi yaşanır ayrılık acısı
Gözlerimden anla yeter
Gel de al canımı al da kurtulayım
Ayrılık ölümden beter
***
Sende unuttum hayalleri
Sende unuttum sevilmeyi
Bari sen unutma beni
Sende unuttum ümitleri
Sende unuttum ben her şeyi
Bari sen unutma beni
***
Yüreğimin kıyısına vurdu minicik bir dalga
Tutmalıydım tutamadım kendimi
Bi canım var feda etsem sevdamı bilemezsin
Bi acım var anlatsam önünü göremezsin
Herkes unuttu gitti bende unuttum her şeyi
Bari bari sen unutma beni
-
Aşk için yer yüzünde uzaktan ötesi yok
En uzun gecelerde şafaktan ötesi yok
Yaklaşanlar tanrıya o gerçek aşıklardır
Nehirlere, denize varmaktan ötesi yok
***
Elbette ömür biter can gider
Ey sevgili
Aşkı sende bulana
Topraktan ötesi yok
***
Reva mı bunca keder
Yeter bunca ayrılık
Kurumuş bir dal için ocaktan ötesi yok
***
Elbette ömür biter can gider
Ey sevgili
Aşkı sende bulana
Topraktan ötesi yok
-
-
-
-
-
-
-