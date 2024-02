Mavileşirdi gözlerin, hani boğazda akşam saatleri Martılar kederli, vapurlar kederli, aşıklar derbederdi ** Bir rüya, bir masal, bir roman gibi Ruhumu alıp gider bu melankoli Sevgilim her şeyim ümitlerimdin Biz nasıl harcadık o güzel günleri ** Ah o günler esip geçtiler Ah o günler geçip gittiler ** Her şey geçer gider sevgilim O günler unutulmaz Aşıklar bir gün unutsa da İstanbul hiç unutmaz (Aşıklar unutmuş olsa da İstanbul unutamaz)

Bu şarkıyı senin için yazdım ben Bakkaldan sakız alırken duy diye Gülümse senin için yazılmış bu ezgiye Bu şarkıyı senin için yazdım ben *** Dağlarda Ferhat gibi, çöllerde mecnun gibi En çok da kendim gibi sevdim ben Dağlarda Ferhat gibi çöllerde mecnun gibi Aslında kendim gibi sevdim ben *** Her çalan şarkıda senden bir şeyler var Her sabah aklımda güzel yüzün var Her yağan yağmurda her düşen yaprakta Her zaman her yerde senin adın var *** Hey ya heyya heyya hey ya heyya heyya Hey ya heyya heyya züleyha