-
Sesimi duyan yok mu?
Yok mu benim gibi bir yalnız daha?
Ne kara gökyüzü bu gece
Yıldızlar, yıldızlar, yıldızlar neredeler?
**
Geleceksen bu gece gel hasret nefes nefese
Gönül aşka düşünce hesap sormuyor
Nefesinden nefes aldım yaşadım iki hece
Ne yaptım ettim ama sensiz olmuyor
**
Geleceksen bu gece gel hasret nefes nefese
Gönül aşka düşünce hesap sormuyor
Nefesinden nefes aldım yaşadım iki hece
Ne yaptım ettim ama sensiz olmuyor
**
Sesimi duyan yok mu?
Yok mu benim gibi bir yalnız daha?
Ne kara gökyüzü bu gece
Yıldızlar, yıldızlar, yıldızlar neredeler?
**
Geleceksen bu gece gel hasret nefes nefese
Gönül aşka düşünce hesap sormuyor
Nefesinden nefes aldım yaşadım iki hece
Ne yaptım ettim ama sensiz olmuyor
**
Geleceksen bu gece gel hasret nefes nefese
Gönül aşka düşünce hesap sormuyor
Nefesinden nefes aldım yaşadım iki hece
Ne yaptım ettim ama sensiz olmuyor
-
Tadım tuzum kalmadı senden sonra
Çıkmadım dolaşmadım sokaklarda
Adını söyletmedim senden sonra
Ayrıldık deyip geçtim soranlara
***
Sonradan kor ayrılık derlerdi inanamazdım
Görseydim bu günleri ölürdüm bırakmazdım
***
Ay değil mevsim değil
Bir ömür geçti sensiz
Keşke hiç ayrılmasaydık
Ağlıyorum çaresiz
***
Ay değil mevsim değil
Bir ömür geçti sensiz
Keşke böyle sevmeseydim
Ağlıyorum çaresiz
***
Tadım tuzum kalmadı senden sonra
Çıkmadım dolaşmadım sokaklarda
Adını söyletmedim senden sonra
Ayrıldık deyip geçtim soranlara
-
Gesi bağlarında dolanıyorum
Yitirdim yarimi aman aranıyorum
Bir tek selamına güveniyorum
Gel otur yanıma hallarımı söyleyim
Derdimden anlamaz ben o yari neyleyim
***
Gesi bağlarında üç top gülüm var
Hey Allah’tan korkmaz sana bana ölüm var
Ölüm varsa bu dünyada zulüm var
Atma garip anam beni dağlar ardına
Kimseler yanmasın anam yansın derdime
-
Hekimoğlu derler benim aslıma
Aynalı martin yaptırdım da narinim kendi neslime
Hekimoğlu derler bir yiğit uşak
Bir omuzdan bir omuza narinim on arma fişek
***
Konaklar yaptırdım mermer direkli
Hekimoğlu dediğinde narinim aslan yürekli
***
Konaklar yaptırdım döşetemedim
Ünye Fatsa bir oldu da narinim baş edemedim
Ünye Fatsa arası Ordu’da kuruldu
Hekimoğlu dediğinde narinim orda vuruldu
-
Gitarımın içinde bir cin var
Onundur duyduğun tüm şarkılar
Çenesi düşüyo' bazen
Soruyor öyle olur olmaz sorular
**
Seni sordu, bitti dedim
"Bırakıp da gitti" dedim
Sana bi' şarkı yazmak istedi
"İçim yanar, söyleyemem" dedim
**
Bi' hüzün sardı gecelerimi
Düşünürken gözlerini
Bir hayal kurdum ikimiz için
Aldım yanıma gitarımı, cinimi
**
Gözlerinde samanyolu, yağdı gözlerime doğru
Cinimin en son şarkısı bu, ikimizin olsun bir ömür boyu
Gözlerinde samanyolu, yağdı gözlerime doğru
Yüreğimdeki kor ateş sönmeyecek bir ömür boyu
**
Ne betermiş öyle sen uzakta
Ben uzakta hasretine yanmak
Kahrolduğum bir plakta
Kor alev keman soloya dalmak
**
Hakir görme, çok âşığım ben
Anladığım buymuş hüzünden
Nakaratta bahsin geçerse
Akacak yaşlar gözümden
**
Senin aşkına düştüm düşeli
Hayal edip gözlerini
Dalıp ağlıyorum gökyüzüne
Sana hasret yaz geceleri
**
Gözlerinde samanyolu, yağdı gözlerime doğru
Cinimin en son şarkısı bu, ikimizin olsun bir ömür boyu
Gözlerinde samanyolu, yağdı gözlerime doğru
Sana yazılmış bi' şarkı bu, aşkıma şahit bir ömür boyu
**
Bi' hüzün sardı gecelerimi
Düşünürken gözlerini
Bi' hayal kurdum ikimiz için
Aldım yanıma gitarımı, cinimi
**
Gözlerinde samanyolu, yağdı gözlerime doğru
Cinimin en son şarkısı bu, ikimizin olsun bir ömür boyu
Gözlerinde samanyolu, yağdı gözlerime doğru
Sana yazılmış bi' şarkı bu, aşkıma şahit bir ömür boyu
**
Gözlerinde samanyolu, yağdı gözlerime doğru
Yüreğimdeki kor ateş sönmeyecek bir ömür boyu
Gözlerinde samanyolu, yağdı gözlerime doğru
Yüreğimdeki kor ateş sönmeyecek bir ömür boyu
-
Ellerimi uzattım da
Tutamadım gökyüzünü
Ayaz oldum dağ başında
Sadece ay gördü gözlerimi
**
Ben nerede doğdum anne
Nerelerde kaldı bedenim aman
Toprağımdan, rüzgarımdan
Beni kim çaldı
**
Ben nerede doğdum anne
Nerelerde kaldı bedenim aman
Çocukluk resimlerimden
Başka nem kaldı
**
Ben nerede doğdum anne
Nerelerde kaldı bedenim aman
Kocaman bir gelecekten
Beni kim çaldı.
-
Bebek parkında
Tam öğle ortasında boş bir oltada
Umutlarım salınıp duruyor suyun aynasında
Kahvede aynı masada dalıp hayal kurduğumuz manzarada
Bir burukluk yanıp duruyor şimdi omuzlarımda
Halimi anlatmaya söz yok
**
Yalan dünya bir masal olsa dönsek yine o eski yıllara
Yalan dünya bir rüya olsa uyanmasak kalsak anılarda
Aşkımı anlatmaya söz yok
Bebek parkında
**
Seninle oturduğumuz çınarın altında
Yalnızlığım yokluğunun yanaşılmaz kıyılarında
Kahvede aynı masada bi' zamanlar söylediğin şarkılarda
Bir burukluk yanıp duruyor şimdi omuzlarımda
**
Aşkımı anlatmaya söz yok
Yalan dünya bir masal olsa dönsek yine o eski yıllara
Yalan dünya bir rüya olsa uyanmasak kalsak anılarda
Aşkımı anlatmaya söz yok
**
Ah sevgilim bir yolu olsa dönsek yine o eski yıllara
Yalan dünya bir rüya olsa uyanmasak kalsak anılarda
Ay kız'la
-
Ne varsa içimde senden kalan
Savursam uzaklara
Neyim varsa içimde senle gelen
Savursam uzaklara
**
Özgür kalır mıyım yoksa,
Tutsak mı olurum rüzgarlara
Anladım ki sevda yalanmış aslında
Anladım hüzünden ötesi yok
Anladım sonunda herkes tek başına
Çok yalnızız çok,
Çok yalnızız çok.
**
Dışarısı soğuk dışarısı kirliydi
Yenildim,
Aç kapıyı yalnızlığım geri geldim,
Dışarısı soğuk dışarısı kirliydi
Yenildim,
-
Gelecek güzel günlere inanıyorum
Yaşanan güzel her şeye sığınıyorum
Yılmadım kavgalardan,yoksulluktan,yalnızlıktan
Yılmadım,yorulmadım,bozulmadım ben bu savaştan,
**
Tek tabanca çıktım bu namert kavgadan
Tek tabanca, tek tabanca
**
Ne olursan ol bu dünyada
Kim olursa olsun geçmişin
Kudretin sonsuz olsa bile
Yapayalnızsın kavganda
**
Tek tabanca çıktım bu namert kavgadan
Aslanlar gibi tek tabanca
-
Günler geçiyor
Her şey daha dün gibi maziye baktım da yine
Günler geçiyor deliler gibi
Mevsim dönüyor
**
Nisan yağmurları öncesi
Son kez bu gece
Görsem diyorum bir yudum seni
Hasret bir bulut geldi gitmiyor
Sensiz ne kadar bensizim kimse bilmiyor
**
Alsam başımı gitsem diyorum
Gittiğim her yerde hasretin terk etmiyor
Hangi rüzgar bana senden haber getirir
Yaralı bir kuşun kanadında kırık bir tüy gibiyim
**
Hangi rüzgar sana benden selam götürür
Kıyıda külü geçmişe ağlayan sönmüş ateş gibiyim
Dağlar duman olmuş, gönül
Dağlar gibi ol
**
Küsme bırakıp gidenlere
Bir gün çözülür tılsımlar
Bir gün yıkılır duvarlar
Aşkın gücünü bilenlere
**
Dağlar duman olmuş, gönül
Dağlar gibi ol
Küsme bırakıp gidenlere
Hangi rüzgar bana senden haber getirir
**
Yaralı bir kuşun kanadında kırık bir tüy gibiyim
Günler geçiyor
Her şey daha dün gibi maziye baktım da yine
Günler geçiyor deliler gibi
**
Hasret bir bulut geldi gitmiyor
Sensiz ne kadar bensizim kimse bilmiyor
Alsam başımı gitsem diyorum
Gittiğim her yerde hasretin terk etmiyor
**
Hangi rüzgar bana senden haber getirir
Yaralı bir kuşun kanadında kırık bir tüy gibiyim
Hangi rüzgar sana benden selam götürür
Kıyıda külü geçmişe ağlayan sönmüş ateş gibiyim
**
Dağlar duman olmuş, gönül
Dağlar gibi ol
Küsme bırakıp gidenlere
Bir gün çözülür tılsımlar
**
Bir gün yıkılır duvarlar
Aşkın gücünü bilenlere
Dağlar duman olmuş, gönül
Dağlar gibi ol
**
Küsme bırakıp gidenlere
Hangi rüzgar bana senden haber getirir
Yaralı bir kuşun kanadında kırık bir tüy gibiyim
-
Ayrılık neydi bileydin yar
Kolay olmazdı gitmek bu kadar
Sen bilirsin dedim ya bilmiyorsun
Sancır soğukta eski yaralar
**
Yine yalnızlık,
Soğuk, dışarıda kar
İçimde şarkılar
**
Geceler uzun yine
Yatağım yine soğuk
Ne sevda olaydı ah
Ne kış günü ayrılık
-
-
Nasılsın dedi aynadaki resmin
Nasılsın? gittiğim günden beri
Derin bir sızı kaldı hatıra
Çok özlüyor içim bazen seni
Aşkın kanunu böyle ,bir taraf çok severse
Ayrılık gelir, ahh ayrılık
**
Yazdığın mesajları okudum bütün gece
Sildim her birini ah ayrılık
Ah ayrılık,ah ayrılık
Ah ayrılık ,ah ayrılık
Unutmuşsun bende birçok şeyi
Tek küpen duruyor kenarda
-
Ezogelin ilkbaharda Fırat'a inse
O kırmızı yanaklara zülüfler düşse
Son günlerde hâllerinde bir durgunluk var
Sanki birikmiş bir yağmur var gözlerinde
**
Sıcak toprak, yeşil yaprak, serin çardak, Ezo
Güzel gözlüm, temiz özlüm, ömür sözlüm, Ezo
Ölüm varsa senden olsun, al bu ömrü, Ezo
Seven kalbi bilir Allah, sebat eyle, Ezo
**
Canım sevgilim
Güzel nergisim
Ezogelin, güzel yârim
Her şeyimsin benim
**
Canım sevgilim
Güzel nergisim
Ezogelin, güzel yârim
Her şeyimsin benim
**
Ezogelin ilkbaharda Fırat'a inse
O kırmızı yanaklara zülüfler düşse
Son günlerde hâllerinde bir durgunluk var
Sanki birikmiş bir yağmur var gözlerinde
**
Sıcak toprak, yeşil yaprak, serin çardak, Ezo
Güzel gözlüm, temiz özlüm, ömür sözlüm, Ezo
Ölüm varsa senden olsun, al bu ömrü, Ezo
Seven kalbi bilir Allah, sebat eyle, Ezo
**
Canım sevgilim
Güzel nergisim
Ezogelin, güzel yârim
Her şeyimsin benim
**
Canım sevgilim
Güzel nergisim
Ezogelin, güzel yârim
Her şeyimsin benim
**
Canım sevgilim
Güzel nergisim
Ezogelin, güzel yârim
Her şeyimsin benim
-
Kul olayım kalem tutan ellere
Katip arzuhalim yaz yare böyle
Şekerler ezeyim şirin dillere
Katip arzuhalim yaz yare böyle
**
Güzelim ey bir tanem ey gül yüzlüm ey
Şekerler ezeyim şirin dillere
Katip arzuhalim yaz yare böyle
Güzelim ey bir tanem ey gül yüzlüm ey
**
Sivas ellerinde sazım çalınır
Çamlıbeller bölük bölük bölünür
Yardan ayrılmışam bağrım delinir
Katip arzuhalim yaz yare böyle
**
Güzelim ey bir tanem ey gül yüzlüm ey
Yardan ayrılmışam bağrım delinir
Katip arzuhalim yaz yare böyle
Güzelim ey bir tanem ey gül yüzlüm ey
**
Pir Sultan Abdal’ım ey Hızır Paşa
Yazılan geliyor sağ olan başa
Beni hasret koydun kavim kardaşa
Katip arzuhalim yaz yare böyle
**
Güzelim ey bir tanem ey gül yüzlüm ey
Beni hasret koydun kavim kardaşa
Katip arzuhalim yaz yare böyle
Güzelim ey bir tanem ey gül yüzlüm ey