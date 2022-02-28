Seherin hüznü vurmuş yüzüne, yumuk yumuk gözlerine Seherin hüznü vurmuş yüzüne, tomur tomur gözlerine *** Bugün ağlama ağlama, gözyaşların kalsın yarına Bugün ağlama ağlama, gözyaşların kalsın yarına *** Eğer sen ağlarsan melekler ne yapsın, bari bırak onlar acını duymasın Eğer sen ağlarsan melekler ne yapsın, bari bırak onlar acını duymasın *** Ah bebeğim bebeğim bebeğim, hayatın sırrını sende çözeceğim Ah bebeğim bebeğim bebeğim, vakti gelince ben de gideceğim *** Uzun gölgeler aslından uzun, sabah kandırır kınalı kuzum Kan gitsin kan dünya malına, zaten pişman olmuşsun doğduğuna *** Bugün ağlama ağlama, gözyaşların kalsın yarına Bugün ağlama ağlama, gözyaşların kalsın yarına *** Eğer sen ağlarsan melekler ne yapsın, bari bırak onlar acını duymasın Eğer sen ağlarsan melekler ne yapsın, bari bırak onlar acını duymasın *** Ah bebeğim bebeğim bebeğim, hayatın sırrını sende çözeceğim Ah bebeğim bebeğim bebeğim, vakti gelince ben de gideceğim bu dünyadan