Seherin Hüznü Şarkı Sözleri
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Seherin hüznü vurmuş yüzüne, yumuk yumuk gözlerine
Seherin hüznü vurmuş yüzüne, tomur tomur gözlerine
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Bugün ağlama ağlama, gözyaşların kalsın yarına
Bugün ağlama ağlama, gözyaşların kalsın yarına
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Eğer sen ağlarsan melekler ne yapsın, bari bırak onlar acını duymasın
Eğer sen ağlarsan melekler ne yapsın, bari bırak onlar acını duymasın
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Ah bebeğim bebeğim bebeğim, hayatın sırrını sende çözeceğim
Ah bebeğim bebeğim bebeğim, vakti gelince ben de gideceğim
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Uzun gölgeler aslından uzun, sabah kandırır kınalı kuzum
Kan gitsin kan dünya malına, zaten pişman olmuşsun doğduğuna
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Bugün ağlama ağlama, gözyaşların kalsın yarına
Bugün ağlama ağlama, gözyaşların kalsın yarına
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Eğer sen ağlarsan melekler ne yapsın, bari bırak onlar acını duymasın
Eğer sen ağlarsan melekler ne yapsın, bari bırak onlar acını duymasın
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Ah bebeğim bebeğim bebeğim, hayatın sırrını sende çözeceğim
Ah bebeğim bebeğim bebeğim, vakti gelince ben de gideceğim bu dünyadan