-
Sormadım hiç kimseye "Şimdi nerededir?", diye
İsmini söyletmedim ben dost sohbetinde
Kızmadım, kızamadım, suçlu bendim belki de
Sadece seni çok çok sevdim, hepsi bu
**
Vurdu gün batımı aşkımızı
Zordu kalbimizin ilk sızısı
Sordu ay ışığı şarkımızı
"Bitmedi", dedim selvi canım
**
Vurdu gün batımı aşkımızı
Zordu kalbimizin ilk sızısı
Sordu ay ışığı şarkımızı
"Bitmedi", dedim selvi canım
**
Sormadım hiç kimseye "Şimdi nerededir?", diye
İsmini söyletmedim ben dost sohbetinde
Kızmadım, kızamadım, suçlu bendim belki de
Sadece seni çok çok sevdim, hepsi bu
**
Vurdu gün batımı aşkımızı
Zordu kalbimizin ilk sızısı
Sordu ay ışığı şarkımızı
"Bitmedi", dedim selvi canım
**
Vurdu gün batımı aşkımızı
Zordu kalbimizin ilk sızısı
Sordu ay ışığı şarkımızı
"Bitmedi", dedim selvi canım
**
Vurdu gün batımı aşkımızı
Zordu kalbimizin ilk sızısı
Sordu ay ışığı şarkımızı
"Bitmedi", dedim selvi canım
-
Neşe saçar gül çiçek
Gülsün ömrün bahar tek
Senin bu şen hayatta ay gızım
Hoş gademin mübarek
***
Ay menim arzu gızım
Ay menim arzu gızım arzu gızım
Ömrümün yazı gızım
Sevinci nazı gızım arzu gızım
***
Dağda duman pek gözel
Çiğ çimen ondan özel
Galbimde bir arzum var ay gızım
Hepsinden sen gözel
-
Her acı geçer dünü unutulur
Uzun olsa da gece sabahı bulur
Yapılan işin sorusu sorulur
Koca dünyada herkes yerini bulur
***
Her hüzünde bir umut olsun yakışır insana
Bir kıvılcım çakıverip aşka sevmekten korkma
***
Dön bak aynaya bu sen misin hatırla
Hatırla geçmiş günlerini
Dön bak yollara o yolları hatırla
Hatırla nerden geldiğini
-
Garip geldim dünyaya
Şan şöhrete aldanma
Bedel ettin aşkımı
Yürek kaldı dağlarda
***
Ne acılar yaşandı
Ne yareler kapandı
Uykular haram iken
Gülüşlerim yalandı
***
Garibim hadi gül biraz
Bu bahar dallar kiraz
Yaşamak hep böyledir
Su biter seller durmaz
-
Bir hışımla geldi geçti peh peh peh
Kiziroğlu Mustafa Bey hey hey heeey
Şu dağları deldi geçti
Ağam kim paşam kim
Hanım kim nigar kim
Kim kim kim kim
Kiziroğlu Mustafa Bey bir beyin oğlu zor beyin oğlu
***
Ah onla sırdaş olaydım peh peh peh
Anadan onbeş olaydım hey hey heeey
Ben onla kardeş olaydım
Ağam kim paşam kim
Hanım kim nigar kim
Kim kim kim kim
Kiziroğlu Mustafa Bey bir beyin oğlu zor beyin oğlu
***
Hay edenden haya tepe peh peh peh
Huy edenden huya tepe hey hey heeeeyyy
Köroğlunu suya tepe
Ağam kim paşam kim
Hanım kim nigar kim
Kim kim kim kim
Kiziroğlu Mustafa Bey bir beyin oğlu zor beyin oğlu
-
Son deminde akşam merhaba dostum hüzün
Yalnızım yine yalnız neredesin iki gözüm
***
Böyle mi yaşanır ayrılık acısı
Gözlerimden anla yeter
Gel de al canımı al da kurtulayım
Ayrılık ölümden beter
***
Sende unuttum hayalleri
Sende unuttum sevilmeyi
Bari sen unutma beni
Sende unuttum ümitleri
Sende unuttum ben her şeyi
Bari sen unutma beni
***
Yüreğimin kıyısına vurdu minicik bir dalga
Tutmalıydım tutamadım kendimi
Bi canım var feda etsem sevdamı bilemezsin
Bi acım var anlatsam önünü göremezsin
Herkes unuttu gitti bende unuttum her şeyi
Bari bari sen unutma beni
-
Aşk için yer yüzünde uzaktan ötesi yok
En uzun gecelerde şafaktan ötesi yok
Yaklaşanlar tanrıya o gerçek aşıklardır
Nehirlere, denize varmaktan ötesi yok
***
Elbette ömür biter can gider
Ey sevgili
Aşkı sende bulana
Topraktan ötesi yok
***
Reva mı bunca keder
Yeter bunca ayrılık
Kurumuş bir dal için ocaktan ötesi yok
***
Elbette ömür biter can gider
Ey sevgili
Aşkı sende bulana
Topraktan ötesi yok
-
Cebimde ucu ucuna yetecek bir para ve içimde umutlar
Bir çanta ve anılar koyuldum yola Akdeniz Merhaba
**
Tarlada patikada dağlarda
Başka bir tad var yollarda
Çok yorulmuş bir haldeyim
Kendimi buldum aşkında
**
Bekler sahilde meltem içimde fırtına
Yeniden de sevebiliriz Akdeniz
Sensiz avare geçer hüzünlü akşamlar
Yeniden de sevebiliriz Akdeniz
**
Dereden tepeden gel
Kıyıdan köşeden gel
Yatağını yorganını
Çeyizini bohçanı
Yüreğini kapta gel
-
Onu görmek için göze
Onu sevmek için yüze muhtaç
Onu duymak için söze
Onu görmeye muhtaç oldu cehalet
**
Gün değil güneş değil
Karanlıkta dolaşma
Dur takılma cahil oltasına
Dost değil düşman değil
Yabancıyla konuşma
Dur oturma kurtlar sofrasına
**
Işığa doğru hadi eller havaya
İnlesin yer gök dinlesin dünya
-
Yağmur ne güzel yağıyor
Rıhtımsız kumsallar gibi
**
Yağmur ne güzel yağıyor
Sakın sorma neredeydin kaç zamandır
**
Dur sorma özledim seni
Yağmuru dinle damla damla yüreğinde
Sessizce sarıl boynuma
**
Özlemin yanardı gecelerde
Çok uzak soğuk şehirlerde
**
Şarkılar söylerdim aşkımıza
Aşığım sana aşığım hala
-
Sana kurdum saatimi geceden
Seni vurdum yüzüme ayıldım
İşim gücüm tek sensin bugün
Bu sabah yar sana uyandım
**
Bir yanar bir söner içimde
Hep o bildik ve o malum biçimde
**
Sevdan mı yalnızlıktan mı
Bu sabah yar sana uyandım
-
Bir nehirden geçti ruhum
Hamdı yürek aşkta yoğruldum
Nice yoldan akıp geldim
Çok hırçındım şimdi duruldum
**
Denizi bulana kadar akar sular
Geçer yürek duraklardan
Özünü bulana kadar akar yaşlar
Göçer yürek korkulardan
**
Yaşamak sevmektir
Sevmek ibadettir
-
Bir söze bir bakışa yandın,
Yalan atmıştı aldandın,
Noldu ha noldu sana,
**
Hadi "kanka" kendini topla durmasana,
Bir canın yok bundan başka,
Hadi "kanka" kandırıverdi anlasana,
Kime kalmış bu yalan dünya...