Selvi Canım Sormadım hiç kimseye "Şimdi nerededir?", diye İsmini söyletmedim ben dost sohbetinde Kızmadım, kızamadım, suçlu bendim belki de Sadece seni çok çok sevdim, hepsi bu ** Vurdu gün batımı aşkımızı Zordu kalbimizin ilk sızısı Sordu ay ışığı şarkımızı "Bitmedi", dedim selvi canım ** Vurdu gün batımı aşkımızı Zordu kalbimizin ilk sızısı Sordu ay ışığı şarkımızı "Bitmedi", dedim selvi canım ** Sormadım hiç kimseye "Şimdi nerededir?", diye İsmini söyletmedim ben dost sohbetinde Kızmadım, kızamadım, suçlu bendim belki de Sadece seni çok çok sevdim, hepsi bu ** Vurdu gün batımı aşkımızı Zordu kalbimizin ilk sızısı Sordu ay ışığı şarkımızı "Bitmedi", dedim selvi canım ** Vurdu gün batımı aşkımızı Zordu kalbimizin ilk sızısı Sordu ay ışığı şarkımızı "Bitmedi", dedim selvi canım ** Vurdu gün batımı aşkımızı Zordu kalbimizin ilk sızısı Sordu ay ışığı şarkımızı "Bitmedi", dedim selvi canım

Arzu Gızım Neşe saçar gül çiçek Gülsün ömrün bahar tek Senin bu şen hayatta ay gızım Hoş gademin mübarek *** Ay menim arzu gızım Ay menim arzu gızım arzu gızım Ömrümün yazı gızım Sevinci nazı gızım arzu gızım *** Dağda duman pek gözel Çiğ çimen ondan özel Galbimde bir arzum var ay gızım Hepsinden sen gözel

Dön Bak Aynaya Her acı geçer dünü unutulur Uzun olsa da gece sabahı bulur Yapılan işin sorusu sorulur Koca dünyada herkes yerini bulur *** Her hüzünde bir umut olsun yakışır insana Bir kıvılcım çakıverip aşka sevmekten korkma *** Dön bak aynaya bu sen misin hatırla Hatırla geçmiş günlerini Dön bak yollara o yolları hatırla Hatırla nerden geldiğini

Garibim Garip geldim dünyaya Şan şöhrete aldanma Bedel ettin aşkımı Yürek kaldı dağlarda *** Ne acılar yaşandı Ne yareler kapandı Uykular haram iken Gülüşlerim yalandı *** Garibim hadi gül biraz Bu bahar dallar kiraz Yaşamak hep böyledir Su biter seller durmaz

Kiziroğlu Bir hışımla geldi geçti peh peh peh Kiziroğlu Mustafa Bey hey hey heeey Şu dağları deldi geçti Ağam kim paşam kim Hanım kim nigar kim Kim kim kim kim Kiziroğlu Mustafa Bey bir beyin oğlu zor beyin oğlu *** Ah onla sırdaş olaydım peh peh peh Anadan onbeş olaydım hey hey heeey Ben onla kardeş olaydım Ağam kim paşam kim Hanım kim nigar kim Kim kim kim kim Kiziroğlu Mustafa Bey bir beyin oğlu zor beyin oğlu *** Hay edenden haya tepe peh peh peh Huy edenden huya tepe hey hey heeeeyyy Köroğlunu suya tepe Ağam kim paşam kim Hanım kim nigar kim Kim kim kim kim Kiziroğlu Mustafa Bey bir beyin oğlu zor beyin oğlu

Sen Unutma Beni Son deminde akşam merhaba dostum hüzün Yalnızım yine yalnız neredesin iki gözüm *** Böyle mi yaşanır ayrılık acısı Gözlerimden anla yeter Gel de al canımı al da kurtulayım Ayrılık ölümden beter *** Sende unuttum hayalleri Sende unuttum sevilmeyi Bari sen unutma beni Sende unuttum ümitleri Sende unuttum ben her şeyi Bari sen unutma beni *** Yüreğimin kıyısına vurdu minicik bir dalga Tutmalıydım tutamadım kendimi Bi canım var feda etsem sevdamı bilemezsin Bi acım var anlatsam önünü göremezsin Herkes unuttu gitti bende unuttum her şeyi Bari bari sen unutma beni

Topraktan Ötesı Yok Aşk için yer yüzünde uzaktan ötesi yok En uzun gecelerde şafaktan ötesi yok Yaklaşanlar tanrıya o gerçek aşıklardır Nehirlere, denize varmaktan ötesi yok *** Elbette ömür biter can gider Ey sevgili Aşkı sende bulana Topraktan ötesi yok *** Reva mı bunca keder Yeter bunca ayrılık Kurumuş bir dal için ocaktan ötesi yok *** Elbette ömür biter can gider Ey sevgili Aşkı sende bulana Topraktan ötesi yok

Yeniden de Sevebiliriz ... Akdeniz Cebimde ucu ucuna yetecek bir para ve içimde umutlar Bir çanta ve anılar koyuldum yola Akdeniz Merhaba ** Tarlada patikada dağlarda Başka bir tad var yollarda Çok yorulmuş bir haldeyim Kendimi buldum aşkında ** Bekler sahilde meltem içimde fırtına Yeniden de sevebiliriz Akdeniz Sensiz avare geçer hüzünlü akşamlar Yeniden de sevebiliriz Akdeniz ** Dereden tepeden gel Kıyıdan köşeden gel Yatağını yorganını Çeyizini bohçanı Yüreğini kapta gel

Işığa Doğru Onu görmek için göze Onu sevmek için yüze muhtaç Onu duymak için söze Onu görmeye muhtaç oldu cehalet ** Gün değil güneş değil Karanlıkta dolaşma Dur takılma cahil oltasına Dost değil düşman değil Yabancıyla konuşma Dur oturma kurtlar sofrasına ** Işığa doğru hadi eller havaya İnlesin yer gök dinlesin dünya

Yağmur Yağmur ne güzel yağıyor Rıhtımsız kumsallar gibi ** Yağmur ne güzel yağıyor Sakın sorma neredeydin kaç zamandır ** Dur sorma özledim seni Yağmuru dinle damla damla yüreğinde Sessizce sarıl boynuma ** Özlemin yanardı gecelerde Çok uzak soğuk şehirlerde ** Şarkılar söylerdim aşkımıza Aşığım sana aşığım hala

Uyandım Sana kurdum saatimi geceden Seni vurdum yüzüme ayıldım İşim gücüm tek sensin bugün Bu sabah yar sana uyandım ** Bir yanar bir söner içimde Hep o bildik ve o malum biçimde ** Sevdan mı yalnızlıktan mı Bu sabah yar sana uyandım

Denizi Bulana Kadar Bir nehirden geçti ruhum Hamdı yürek aşkta yoğruldum Nice yoldan akıp geldim Çok hırçındım şimdi duruldum ** Denizi bulana kadar akar sular Geçer yürek duraklardan Özünü bulana kadar akar yaşlar Göçer yürek korkulardan ** Yaşamak sevmektir Sevmek ibadettir