Bostancı Durağı Şarkı Sözleri
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Bir gümüş kolye kaldı senden hatıra
O güzel günler artık çok uzaklarda
Bir yanık türkü oldum puslu dağlarda
Söyleyen bilmez aklım hatıralarda
Avucumda yanar aşkın
Ne yazık ki yürek şaşkın
Sel gibi denize taştım
Taştım da geçmedi aşkım
***
Avucumda yanar aşkın
Ne yazık ki yürek şaşkın
Sel gibi denize taştım
Taştım da geçmedi aşkım
***
Seyyah aşıklar hangi kumsallarda ağlar
Söyle anlatsam yalnızlığı kim anlar
Seyyah yürekler hangi kumsallarda ağlar
Eyvah evimden çok uzak bu rüzgarlar
***
Bir gümüş kolye kaldı senden hatıra
O güzel günler artık çok uzaklarda
Bir yanık türkü oldum puslu dağlarda
Söyleyen bilmez aklım hatıralarda
***
Avucumda yanar aşkın
Ne yazık ki yürek şaşkın
Sel gibi denize taştım
Taştım da geçmedi aşkım
***
Avucumda yanar aşkın
Ne yazık ki yürek şaşkın
Sel gibi denize taştım
Taştım da geçmedi aşkım
***
Seyyah aşıklar hangi kumsallarda ağlar
Söyle anlatsam yalnızlığı kim anlar
Seyyah yürekler hangi kumsallarda ağlar
Eyvah evimden çok uzak bu rüzgarlar
***
Seyyah yürekler hangi kumsallarda ağlar
Eyvah evimden çok uzak bu rüzgarlar
***
Seyyah yürekler hangi kumsallarda ağlar
Eyvah evimden çok uzak bu rüzgarlar
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Ben o eski ben değilim
Çok değiştim, elde değil
Ben o eski ben değilim
Yüzüm gülse, içim zehir
***
Ayrılığın sürükleyip, kıyılara vurdu beni
Kaybedenler kumsalında, her gün ağlıyorum
Akan yıllar sürükleyip, kıyılara vurdu beni
Kaybedenler kumsalında, seni bekliyorum
***
Adı konmuş ayrılığın
Çok iyi biliyorum
Seni hala seviyorum
Günü geçmiş bir sevdayız
Çok iyi biliyorum
Seni hala seviyorum
***
Esti rüzgarlar
Bir şehir oldun dudaklarımda
Tarih olmuş şarkılarda
Hep seni söylüyorum
***
Adı konmuş ayrılığın
Çok iyi biliyorum
Seni hala seviyorum
Günü geçmiş bir sevdayız
Çok iyi biliyorum
Seni hala seviyorum
-
Sensiz bir çare ruhum
Bomboş sokaklar ıssız duraklar
Derdimi duymazlar
***
Az önce yağmur yağdı
Islandı ruhum sızlandı ruhum
Her halin aklımda
***
Artık param olsun yeter
Artık bir görseydim seni
Yarın seni görmem yeter
Azcık bir öpseydim seni
***
Bostancı durağında ismin dudağımda
Aklımda bir tek sen varsın bostancı durağında
Bostancı durağında ismin dudağımda
Aşkından avare oldum yandım yaz sıcağında
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Severek ayrılanlar bilirler ayrılığı
Severek ayrılanlar yaşarlar pişmanlığı
Çok uzak şehirlerde aynı çarpar iki yürek
Çok uzak bir şehirde beklendiğini bilerek
***
Gün gelir için yanar elin gider mektuplara
Gün gelir beni ararsın gözün dalar uzaklara
Yaz gelir sıcak olur akşam sahil yollarında
Her adımda beni ararsın gözün dalar uzaklara
***
Rüzgar aşkımı kucağına alsa
Dağları tepeleri aşsa saçlarına ulaşsa
***
Severek ayrılanlar bilirler ayrılığı
Sen benim eş ruhumsun
Unutmuş olsan hissederdim,
Unutmuş olsan yanımda durmazdı her sabah hayalin
Seni görmek için geri geldim
Sen gideli çok olmuş
Nereye gidersen git
Çantanda bir resmim aklında gülüşüm olsun
Ben seni gerçekten sevdim
Bitmez demiştim, bitmedi
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Sormadın ne diye niye böyle kederli suskunum ben
Anlasana be canım tek bir derdim sen
Temmuz ateşi gibi yakıyor o bakışlar aşığım ben
Çekinirim diyemem ama tek bir çarem sen
***
Ah deli sevgili
Ah be nazlı peri
Ah canım bi denem
Tut şu ellerimi
***
Tırtıl, tırtılın sonu pır pır kelebek
Kalbim sürünüyor bırak uçsun ellerinde
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