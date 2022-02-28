Seyyah Bir gümüş kolye kaldı senden hatıra O güzel günler artık çok uzaklarda Bir yanık türkü oldum puslu dağlarda Söyleyen bilmez aklım hatıralarda Avucumda yanar aşkın Ne yazık ki yürek şaşkın Sel gibi denize taştım Taştım da geçmedi aşkım *** Avucumda yanar aşkın Ne yazık ki yürek şaşkın Sel gibi denize taştım Taştım da geçmedi aşkım *** Seyyah aşıklar hangi kumsallarda ağlar Söyle anlatsam yalnızlığı kim anlar Seyyah yürekler hangi kumsallarda ağlar Eyvah evimden çok uzak bu rüzgarlar *** Bir gümüş kolye kaldı senden hatıra O güzel günler artık çok uzaklarda Bir yanık türkü oldum puslu dağlarda Söyleyen bilmez aklım hatıralarda *** Avucumda yanar aşkın Ne yazık ki yürek şaşkın Sel gibi denize taştım Taştım da geçmedi aşkım *** Avucumda yanar aşkın Ne yazık ki yürek şaşkın Sel gibi denize taştım Taştım da geçmedi aşkım *** Seyyah aşıklar hangi kumsallarda ağlar Söyle anlatsam yalnızlığı kim anlar Seyyah yürekler hangi kumsallarda ağlar Eyvah evimden çok uzak bu rüzgarlar *** Seyyah yürekler hangi kumsallarda ağlar Eyvah evimden çok uzak bu rüzgarlar *** Seyyah yürekler hangi kumsallarda ağlar Eyvah evimden çok uzak bu rüzgarlar

Adı Konmuş Ayrılığın Ben o eski ben değilim Çok değiştim, elde değil Ben o eski ben değilim Yüzüm gülse, içim zehir *** Ayrılığın sürükleyip, kıyılara vurdu beni Kaybedenler kumsalında, her gün ağlıyorum Akan yıllar sürükleyip, kıyılara vurdu beni Kaybedenler kumsalında, seni bekliyorum *** Adı konmuş ayrılığın Çok iyi biliyorum Seni hala seviyorum Günü geçmiş bir sevdayız Çok iyi biliyorum Seni hala seviyorum *** Esti rüzgarlar Bir şehir oldun dudaklarımda Tarih olmuş şarkılarda Hep seni söylüyorum *** Adı konmuş ayrılığın Çok iyi biliyorum Seni hala seviyorum Günü geçmiş bir sevdayız Çok iyi biliyorum Seni hala seviyorum

Bostancı Durağı Sensiz bir çare ruhum Bomboş sokaklar ıssız duraklar Derdimi duymazlar *** Az önce yağmur yağdı Islandı ruhum sızlandı ruhum Her halin aklımda *** Artık param olsun yeter Artık bir görseydim seni Yarın seni görmem yeter Azcık bir öpseydim seni *** Bostancı durağında ismin dudağımda Aklımda bir tek sen varsın bostancı durağında Bostancı durağında ismin dudağımda Aşkından avare oldum yandım yaz sıcağında

Severek Ayrılanlar Severek ayrılanlar bilirler ayrılığı Severek ayrılanlar yaşarlar pişmanlığı Çok uzak şehirlerde aynı çarpar iki yürek Çok uzak bir şehirde beklendiğini bilerek *** Gün gelir için yanar elin gider mektuplara Gün gelir beni ararsın gözün dalar uzaklara Yaz gelir sıcak olur akşam sahil yollarında Her adımda beni ararsın gözün dalar uzaklara *** Rüzgar aşkımı kucağına alsa Dağları tepeleri aşsa saçlarına ulaşsa *** Severek ayrılanlar bilirler ayrılığı Sen benim eş ruhumsun Unutmuş olsan hissederdim, Unutmuş olsan yanımda durmazdı her sabah hayalin Seni görmek için geri geldim Sen gideli çok olmuş Nereye gidersen git Çantanda bir resmim aklında gülüşüm olsun Ben seni gerçekten sevdim Bitmez demiştim, bitmedi