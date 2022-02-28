Topraktan Ötesı Yok Aşk için yer yüzünde uzaktan ötesi yok En uzun gecelerde şafaktan ötesi yok Yaklaşanlar tanrıya o gerçek aşıklardır Nehirlere, denize varmaktan ötesi yok *** Elbette ömür biter can gider Ey sevgili Aşkı sende bulana Topraktan ötesi yok *** Reva mı bunca keder Yeter bunca ayrılık Kurumuş bir dal için ocaktan ötesi yok *** Elbette ömür biter can gider Ey sevgili Aşkı sende bulana Topraktan ötesi yok

Arzu Gızım Neşe saçar gül çiçek Gülsün ömrün bahar tek Senin bu şen hayatta ay gızım Hoş gademin mübarek *** Ay menim arzu gızım Ay menim arzu gızım arzu gızım Ömrümün yazı gızım Sevinci nazı gızım arzu gızım *** Dağda duman pek gözel Çiğ çimen ondan özel Galbimde bir arzum var ay gızım Hepsinden sen gözel

Dön Bak Aynaya Her acı geçer dünü unutulur Uzun olsa da gece sabahı bulur Yapılan işin sorusu sorulur Koca dünyada herkes yerini bulur *** Her hüzünde bir umut olsun yakışır insana Bir kıvılcım çakıverip aşka sevmekten korkma *** Dön bak aynaya bu sen misin hatırla Hatırla geçmiş günlerini Dön bak yollara o yolları hatırla Hatırla nerden geldiğini

Garibim Garip geldim dünyaya Şan şöhrete aldanma Bedel ettin aşkımı Yürek kaldı dağlarda *** Ne acılar yaşandı Ne yareler kapandı Uykular haram iken Gülüşlerim yalandı *** Garibim hadi gül biraz Bu bahar dallar kiraz Yaşamak hep böyledir Su biter seller durmaz

Kiziroğlu Bir hışımla geldi geçti peh peh peh Kiziroğlu Mustafa Bey hey hey heeey Şu dağları deldi geçti Ağam kim paşam kim Hanım kim nigar kim Kim kim kim kim Kiziroğlu Mustafa Bey bir beyin oğlu zor beyin oğlu *** Ah onla sırdaş olaydım peh peh peh Anadan onbeş olaydım hey hey heeey Ben onla kardeş olaydım Ağam kim paşam kim Hanım kim nigar kim Kim kim kim kim Kiziroğlu Mustafa Bey bir beyin oğlu zor beyin oğlu *** Hay edenden haya tepe peh peh peh Huy edenden huya tepe hey hey heeeeyyy Köroğlunu suya tepe Ağam kim paşam kim Hanım kim nigar kim Kim kim kim kim Kiziroğlu Mustafa Bey bir beyin oğlu zor beyin oğlu