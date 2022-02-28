Yakışır Sana Şarkı Sözleri
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Sen ne giyersen yakışır sana, ne giymezsen o da yakışır
Sen ne söylersen yakışır sana, ne susarsan o da yakışır
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Gelişin yok mu ilkbahar rüzgârıyla, gelişin yok mu beyaz bulutlarla
Gelişin yok mu Fenerbahçe parkında, gelişin yok mu Moda burnunda
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Seneler geçse de yakışır sana, yüzündeki çizgiler yakışır
Seneler geçse de yakışır sana, saçındaki aklar yakışır
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Sen ne sürersen yakışır sana, ne sürmezsen o da yakışır
Sen ne seversen yakışır sana, ne sevmezsen hepsi yakışır
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Gelişin yok mu karlar yağarken, gelişin yok mu kirpiğinde güneşler
Gelişin yok mu gideceğini bile bile, gelişin yok mu en az gidişin kadar korkutucu
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Seneler geçse de yakışır sana, yüzündeki çizgiler yakışır
Seneler geçse de yakışır sana, saçındaki aklar yakışır
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Sen beni unutursan yakışır sana, unutmazsan o da yakışır