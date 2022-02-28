Sen ne giyersen yakışır sana, ne giymezsen o da yakışır Sen ne söylersen yakışır sana, ne susarsan o da yakışır *** Gelişin yok mu ilkbahar rüzgârıyla, gelişin yok mu beyaz bulutlarla Gelişin yok mu Fenerbahçe parkında, gelişin yok mu Moda burnunda *** Seneler geçse de yakışır sana, yüzündeki çizgiler yakışır Seneler geçse de yakışır sana, saçındaki aklar yakışır *** Sen ne sürersen yakışır sana, ne sürmezsen o da yakışır Sen ne seversen yakışır sana, ne sevmezsen hepsi yakışır *** Gelişin yok mu karlar yağarken, gelişin yok mu kirpiğinde güneşler Gelişin yok mu gideceğini bile bile, gelişin yok mu en az gidişin kadar korkutucu *** Seneler geçse de yakışır sana, yüzündeki çizgiler yakışır Seneler geçse de yakışır sana, saçındaki aklar yakışır *** Sen beni unutursan yakışır sana, unutmazsan o da yakışır