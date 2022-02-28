Gönlüm senin esirin kalbim senindir yar kalbim senindir İnsaf eyle o sözler meni kahredir yar meni kahredir *** Söyle nedir bu edalar bu işve bu naz Gelen aygız bu güzellik senelere kalmaz *** Yalnızım yalnız yalnızım yalnız Gel beni dertlere salan yakan vefasız *** Söyle nedir bu edalar bu işve bu naz Gelen aygız bu güzellik senelere kalmaz *** Dağlar başı dumandır aman Allah yar gene dumandır Ayrılığın ölümden mene yamandır yar mene yamandır *** Söyle nedir bu edalar bu işve bu naz Gelen aygız bu güzellik senelere kalmaz *** Yalnızım yalnız yalnızım yalnız Gel beni dertlere salan yakan vefasız *** Söyle nedir bu edalar bu işve bu naz Gelen aygız bu güzellik senelere kalmaz