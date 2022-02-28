Yaban Gülü Şarkı Sözleri
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Gönlüm senin esirin kalbim senindir yar kalbim senindir
İnsaf eyle o sözler meni kahredir yar meni kahredir
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Söyle nedir bu edalar bu işve bu naz
Gelen aygız bu güzellik senelere kalmaz
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Yalnızım yalnız yalnızım yalnız
Gel beni dertlere salan yakan vefasız
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Söyle nedir bu edalar bu işve bu naz
Gelen aygız bu güzellik senelere kalmaz
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Dağlar başı dumandır aman Allah yar gene dumandır
Ayrılığın ölümden mene yamandır yar mene yamandır
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Söyle nedir bu edalar bu işve bu naz
Gelen aygız bu güzellik senelere kalmaz
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Yalnızım yalnız yalnızım yalnız
Gel beni dertlere salan yakan vefasız
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Söyle nedir bu edalar bu işve bu naz
Gelen aygız bu güzellik senelere kalmaz
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Çökertme 'den çıktım da Halil'im aman başım selâmet
Bitez de yalısına varmadan Halil'im aman koptu kıyamet
Arkadaşım İbra'm Çavuş Allah'ıma emanet
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Burası da Aspat değil Halil'im aman Bitez yalısı
Ciğerime ateş saldı telli kurşun yarası
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Güvertede gezer iken aman kunduram kaydı
İpeklide mendilimi Halil'im aman rüzgar aldı
Benimde nazlı Gülsüm'ümü aman golcular aldı
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Burası da Aspat değil Halil'im aman Bitez yalısı
Ciğerime ateş saldı telli kurşun yarası
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