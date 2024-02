Kirpiklerin ok ok eyle Vur sineme öldür beni Bıktım dünyanın halinden Vur sineme öldür beni Öldür beni öldür beni *** Yoktur ellere mihnetin Varsa indinde kıymetim Eğer satmaksa niyetin Vur simene öldür beni Öldür beni öldür beni

Fikrimden geceler yatabilmirem Bu fikri başımdan atabilmirem Fikrimden geceler yatabilmirem Bu fikri başımdan atabilmirem ** Neyleyim ki sene çatabilmirem Neyleyim ki sene çatabilmirem Ayrılık, ayrılık, aman ayrılık Her bir dertten ala yaman ayrılık ** Ayrılık, ayrılık, aman ayrılık Her bir dertten ala yaman ayrılık Uzundur hicrimden kara geceler Bilmirem ben kendim hara geceler ** Uzundur hicrimden kara geceler Bilmirem ben kendim hara geceler Kor otur kalbime yara geceler Buruktur gönlüme hara geceler ** Ayrılık, ayrılık, aman ayrılık Her bir dertten ala yaman ayrılık Ayrılık, ayrılık, aman ayrılık Her bir dertten ala yaman ayrılık