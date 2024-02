Aynı Mahallenin Çocukları

Bazen sorardım kendi kendime Ne kadar da güzel diye? Bazen sorardım kendi kendime Ne kadar da güzel diye? ** Bazen bakardım nemli gözlerine Sevdiğim sensin diye Bazen bakardım nemli gözlerine Sevdiğim sensin diye ** El ele tutuşurduk seninle Düş kurardık beraberce ** El ele tutuşurduk seninle Düş kurardık beraberce Avcumuzun içindeydi yıldızlar Şarkı söyler her gece ** Avcumuzun içindeydi yıldızlar Şarkı söyler her gece Unutamam ki unutmak istesem Varım yoğum, her şeyimsin ** Unutamam ki unutmak istesem Varım yoğum, her şeyimsin Böyle isterdim, hiç bitmesin Sevdiğim, tek eşimsin ** Böyle isterdim, hiç bitmesin Sevdiğim, tek eşimsin Böyle isterdim, hiç bitmesin Sevdiğim, tek eşimsin ** Böyle isterdim, hiç bitmesin Sevdiğim, tek eşimsin