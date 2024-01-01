Aynı Mahallenin Çocukları

Hasretler Ayrılıkla Başlar Hasretler ayrılıkla başlar Yanar yürek sessizce ağlar Bütün anılar canlanıverir Sanki hiç bitmemişler gibi ** Yolu gözlenen giden sevgili Geri dönecekmiş gibi İçin için har gibi Kaplar bütün benliğini ** Bir garip olursun bunun ardından Bazı bir rüzgar gibi Eser ayrılık yeli Giden sevgilin ardından ** İçin için har gibi Kaplar bütün benliğini Bir garip olursun bunun ardından Bazı bir rüzgar gibi ** Eser ayrılık yeli Giden sevgilin ardından Önceleri sessizdir ayrılanlar Mutluluğu başka yerde ararlar ** Oysa geçen günlere yakınırlar Önceleri sessizdir ayrılanlar Mutluluğu başka yerde ararlar Oysa geçen günlere yakınırlar ** Ayrılıktır bu çeken anlar İçin için har gibi Kaplar bütün benliğini Bir garip olursun bunun ardından ** Bazı bir rüzgar gibi Eser ayrılık yeli Giden sevgilin ardından İçin için har gibi ** Kaplar bütün benliğini Bir garip olursun bunun ardından Bazı bir rüzgar gibi Eser ayrılık yeli ** Giden sevgilin ardından Ah ayrılık Ah ayrılık

Ara Beni Yar Ara beni ara yar, ara sıra ara yar Ara sıra arasan kapıları aralar Ara beni ara yar, ara sıra ara yar Ara sıra arasan beni biraz oyalar ** Bilsen ne hallerdeyim Göz göre göre göze geldik göz bebeğim Sensiz günlerde gecelerde sanki seninleyim ** Ara beni ara yar, ara sıra ara yar Ara sıra arasan kapıları aralar Ara beni ara yar, ara sıra ara yar Ara sıra arasan beni biraz oyalar Bilsen sensiz aklım nerelerde ** Gelsen senle uçsam gecelerde Duysam sesini kuş olur yüreğim Yeniden doğmak yine deli olmak Uçuver gönlüm (ne güzeldir hey) Uçuyor olmak ** Bilsen ne hallerdeyim Göz göre göre göze geldik göz bebeğim Sensiz günlerde gecelerde sanki seninleyim ** Ara beni ara yar, ara sıra ara yar Ara sıra arasan kapıları aralar Ara beni ara yar, ara sıra ara yar Ara sıra arasan beni biraz oyalar

Sormalı Sormalı, her işi bilene sormalı Çiçeği arıya sormalı Denizi balığa sormalı Seni canım seni bana sormalı ** Sormalı, her işini bilene sormalı Sılayı yolcuya sormalı Sevdayı çekene sormalı Kerem'i Aslı'ya sormalı Seni canım seni bana sormalı

Bazen Sorardım Bazen sorardım kendi kendime Ne kadar da güzel diye? Bazen sorardım kendi kendime Ne kadar da güzel diye? ** Bazen bakardım nemli gözlerine Sevdiğim sensin diye Bazen bakardım nemli gözlerine Sevdiğim sensin diye ** El ele tutuşurduk seninle Düş kurardık beraberce ** El ele tutuşurduk seninle Düş kurardık beraberce Avcumuzun içindeydi yıldızlar Şarkı söyler her gece ** Avcumuzun içindeydi yıldızlar Şarkı söyler her gece Unutamam ki unutmak istesem Varım yoğum, her şeyimsin ** Unutamam ki unutmak istesem Varım yoğum, her şeyimsin Böyle isterdim, hiç bitmesin Sevdiğim, tek eşimsin ** Böyle isterdim, hiç bitmesin Sevdiğim, tek eşimsin Böyle isterdim, hiç bitmesin Sevdiğim, tek eşimsin ** Böyle isterdim, hiç bitmesin Sevdiğim, tek eşimsin

Akdeniz Akşamları Akdeniz akşamları bir başka oluyor, Hele bir de aylardan temmuz ise, bambaşka, Sahilde insanlar kol kola, sımsıcak, Coşmamak elde mi böyle bir akşamda? ** İşte ben, böyle bir akşamda aşık oldum, İşte ben, böyle bir akşamda aşık oldum, Aşık oldum... Aşık oldum... ** Akdeniz akşamları bir başka oluyor, Hele bir de aylardan temmuz ise, bambaşka, Sahilde insanlar kol kola, sımsıcak, Coşmamak elde mi böyle bir akşamda? ** İşte ben, böyle bir akşamda aşık oldum, İşte ben, böyle bir akşamda aşık oldum, Aşık oldum...

Minör Şarkı Bir gece yolculuğunda yıldızlar mı çağırdı ne Beni ellerimden tutup gözlerine Şarkılar sana döndü birden bir garip oldum Bir hasretim daha doğdu güzelliğine ** Beklemek bir şarkıdır umudum var oldukça Bu benim ne ilk ne son hasretim Her yeni günde bin sabah sen yanımda oldukça Şarkılar anlar beni sevinirim

Ağlamazdın Anam İçimizden yanık yanık gelen bu sesi Anlatılması güç olan kara sevdayı Bir sigara içimi duyabilseydin Ağlamazdın anam sen de, ağlayamazdın ** Ferhat olup şu dağları delebilseydin Mecnun gibi dilden dile düşebilseydin Bir sigara içimi duyabilseydin Ağlamazdın anam sen de ağlayamazdın