Aynı Mahallenin Çocukları

Sormalı, her işi bilene sormalı Çiçeği arıya sormalı Denizi balığa sormalı Seni canım seni bana sormalı ** Sormalı, her işini bilene sormalı Sılayı yolcuya sormalı Sevdayı çekene sormalı Kerem'i Aslı'ya sormalı Seni canım seni bana sormalı

Bazen sorardım kendi kendime Ne kadar da güzel diye? Bazen sorardım kendi kendime Ne kadar da güzel diye? ** Bazen bakardım nemli gözlerine Sevdiğim sensin diye Bazen bakardım nemli gözlerine Sevdiğim sensin diye ** El ele tutuşurduk seninle Düş kurardık beraberce ** El ele tutuşurduk seninle Düş kurardık beraberce Avcumuzun içindeydi yıldızlar Şarkı söyler her gece ** Avcumuzun içindeydi yıldızlar Şarkı söyler her gece Unutamam ki unutmak istesem Varım yoğum, her şeyimsin ** Unutamam ki unutmak istesem Varım yoğum, her şeyimsin Böyle isterdim, hiç bitmesin Sevdiğim, tek eşimsin ** Böyle isterdim, hiç bitmesin Sevdiğim, tek eşimsin Böyle isterdim, hiç bitmesin Sevdiğim, tek eşimsin ** Böyle isterdim, hiç bitmesin Sevdiğim, tek eşimsin