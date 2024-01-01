Aynı Mahallenin Çocukları

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Sormalı, her işi bilene sormalı
Çiçeği arıya sormalı
Denizi balığa sormalı
Seni canım seni bana sormalı
**
Sormalı, her işini bilene sormalı
Sılayı yolcuya sormalı
Sevdayı çekene sormalı
Kerem'i Aslı'ya sormalı
Seni canım seni bana sormalı
-
Ara beni ara yar, ara sıra ara yar
Ara sıra arasan kapıları aralar
Ara beni ara yar, ara sıra ara yar
Ara sıra arasan beni biraz oyalar
**
Bilsen ne hallerdeyim
Göz göre göre göze geldik göz bebeğim
Sensiz günlerde gecelerde sanki seninleyim
**
Ara beni ara yar, ara sıra ara yar
Ara sıra arasan kapıları aralar
Ara beni ara yar, ara sıra ara yar
Ara sıra arasan beni biraz oyalar
Bilsen sensiz aklım nerelerde
**
Gelsen senle uçsam gecelerde
Duysam sesini kuş olur yüreğim
Yeniden doğmak yine deli olmak
Uçuver gönlüm (ne güzeldir hey)
Uçuyor olmak
**
Bilsen ne hallerdeyim
Göz göre göre göze geldik göz bebeğim
Sensiz günlerde gecelerde sanki seninleyim
**
Ara beni ara yar, ara sıra ara yar
Ara sıra arasan kapıları aralar
Ara beni ara yar, ara sıra ara yar
Ara sıra arasan beni biraz oyalar
-
Hasretler ayrılıkla başlar
Yanar yürek sessizce ağlar
Bütün anılar canlanıverir
Sanki hiç bitmemişler gibi
**
Yolu gözlenen giden sevgili
Geri dönecekmiş gibi
İçin için har gibi
Kaplar bütün benliğini
**
Bir garip olursun bunun ardından
Bazı bir rüzgar gibi
Eser ayrılık yeli
Giden sevgilin ardından
**
İçin için har gibi
Kaplar bütün benliğini
Bir garip olursun bunun ardından
Bazı bir rüzgar gibi
**
Eser ayrılık yeli
Giden sevgilin ardından
Önceleri sessizdir ayrılanlar
Mutluluğu başka yerde ararlar
**
Oysa geçen günlere yakınırlar
Önceleri sessizdir ayrılanlar
Mutluluğu başka yerde ararlar
Oysa geçen günlere yakınırlar
**
Ayrılıktır bu çeken anlar
İçin için har gibi
Kaplar bütün benliğini
Bir garip olursun bunun ardından
**
Bazı bir rüzgar gibi
Eser ayrılık yeli
Giden sevgilin ardından
İçin için har gibi
**
Kaplar bütün benliğini
Bir garip olursun bunun ardından
Bazı bir rüzgar gibi
Eser ayrılık yeli
**
Giden sevgilin ardından
Ah ayrılık
Ah ayrılık
-
-
Bazen sorardım kendi kendime
Ne kadar da güzel diye?
Bazen sorardım kendi kendime
Ne kadar da güzel diye?
**
Bazen bakardım nemli gözlerine
Sevdiğim sensin diye
Bazen bakardım nemli gözlerine
Sevdiğim sensin diye
**
El ele tutuşurduk seninle
Düş kurardık beraberce
**
El ele tutuşurduk seninle
Düş kurardık beraberce
Avcumuzun içindeydi yıldızlar
Şarkı söyler her gece
**
Avcumuzun içindeydi yıldızlar
Şarkı söyler her gece
Unutamam ki unutmak istesem
Varım yoğum, her şeyimsin
**
Unutamam ki unutmak istesem
Varım yoğum, her şeyimsin
Böyle isterdim, hiç bitmesin
Sevdiğim, tek eşimsin
**
Böyle isterdim, hiç bitmesin
Sevdiğim, tek eşimsin
Böyle isterdim, hiç bitmesin
Sevdiğim, tek eşimsin
**
Böyle isterdim, hiç bitmesin
Sevdiğim, tek eşimsin
-
Akdeniz akşamları bir başka oluyor,
Hele bir de aylardan temmuz ise, bambaşka,
Sahilde insanlar kol kola, sımsıcak,
Coşmamak elde mi böyle bir akşamda?
**
İşte ben, böyle bir akşamda aşık oldum,
İşte ben, böyle bir akşamda aşık oldum,
Aşık oldum... Aşık oldum...
**
Akdeniz akşamları bir başka oluyor,
Hele bir de aylardan temmuz ise, bambaşka,
Sahilde insanlar kol kola, sımsıcak,
Coşmamak elde mi böyle bir akşamda?
**
İşte ben, böyle bir akşamda aşık oldum,
İşte ben, böyle bir akşamda aşık oldum,
Aşık oldum...
-
Bir gece yolculuğunda yıldızlar mı çağırdı ne
Beni ellerimden tutup gözlerine
Şarkılar sana döndü birden bir garip oldum
Bir hasretim daha doğdu güzelliğine
**
Beklemek bir şarkıdır umudum var oldukça
Bu benim ne ilk ne son hasretim
Her yeni günde bin sabah sen yanımda oldukça
Şarkılar anlar beni sevinirim
-
İçimizden yanık yanık gelen bu sesi
Anlatılması güç olan kara sevdayı
Bir sigara içimi duyabilseydin
Ağlamazdın anam sen de, ağlayamazdın
**
Ferhat olup şu dağları delebilseydin
Mecnun gibi dilden dile düşebilseydin
Bir sigara içimi duyabilseydin
Ağlamazdın anam sen de ağlayamazdın
-
Belki bir gün bi' yerde buluşuruz seninle
Dünya küçük, yürek büyük olurmuş
Belki bir yaz akşamı kim bilir hangi sahilde
Belki bir kış gecesi sen titrerken
**
Ama sevgi üşümez, seveni üşütmez
Sevgi büyüktür, dünya küçüktür
Kim bilir nerelerde, o yer hangi devirde
Biliyor, istiyorum, çünkü seni...
**
Kim bilir nerelerde, o yer hangi devirde
Biliyor, istiyorum, çünkü seni seviyorum
Sevince büyürmüş insan anarmış onu her zaman
Uzakta bile olsa anbean
**
Biliyorum sevdiğim, uğruna ömrümü verdiğim
Ölesiye seven bir ben değilim
Sevgin içimde, oysa sen nerelerde
Sevgi büyüktür, dünya küçüktür
**
Kim bilir nerelerde, o yer hangi devirde
Biliyor, istiyorum, çünkü seni...
Kim bilir nerelerde, o yer hangi devirde
Biliyor, istiyorum, çünkü seni seviyorum
**
Kim bilir nerelerde, o yer hangi devirde
Biliyor, istiyorum, çünkü seni...
Kim bilir nerelerde, o yer hangi devirde
Biliyor, istiyorum, çünkü seni seviyorum