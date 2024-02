Aynur Aydın

Anlamadan âşık oldum Tutuldum, yoktu çözüm Yemindi o her sözün Dağıldım yazık yine ** Zamansız mı çiçek açtım? Büründüm her rengine İnandım mevsimine Sararıp soldum yine ** Eğer gücüm olsa Zamanı biri geri alsa Anlamadığım şey çok, yok yok Benim artık hâlim yok ** Eğer gücüm olsa Zamanı biri geri alsa Soramadığım şey çok, yok yok Benim artık hâlim yok savaşmaya ** Benim dünyam bana yeter Nasılsa zaman örter Geçmişi bir gün siler Eğer öyle istersem ** Ve yeniden hayat ve ben Yeniden dost olur mu? Güzel bir yol buldum mu? Yeniden uyanmaya ** Eğer gücüm olsa Zamanı biri geri alsa Anlamadığım şey çok, yok yok Benim artık hâlim yok ** Eğer gücüm olsa Zamanı biri geri alsa Soramadığım şey çok, yok yok Benim artık halim yok savaşmaya ** İsterse dünyaları versin Ona kalbim nasıl güvensin? O da her şeyi biliyor Kapandı kapılar Zamanla geçer mi dersin? ** Yine mi bahar mı olur mevsim? Unutur mu seni gönlüm? Eğer gücüm olsa Zamanı biri geri alsa ** Anlamadığım şey çok, yok yok Benim artık hâlim yok Eğer gücüm olsa Zamanı biri geri alsa ** Anlamadığım şey çok Benim artık hâlim yok Eğer gücüm olsa Zamanı biri geri alsa ** Soramadığım şey çok Benim artık hâlim yok savaşmaya Savaşmaya

İnsan bir kez kaybolunca Her şey karmaşık gelir ya Gözünün önünde dursa Onu bile zor görür ya *** Bir an önce vazgeçelim Küs kalan huzur bulamaz Yol yakınken dönmeyenler İflah olmaz Aşk asla yenilmez böyle gelmez dize Artık yazık bize *** Seviyorsun sen de hala Saklama gözlerin ele veriyor seni Seviyorsun Hem de hala ilk günden bile Belki daha çok seviyorsun Gece gündüz pişmanlıktan kıvransan da Seviyorsun kendini kandırma *** Seviyorsun sen de hala Saklama gözlerin ele veriyor seni Seviyorsun Hem de hala ilk günden bile Belki daha çok seviyorsun Gece gündüz pişmanlıktan kıvransan da Seviyorsun kendini kandırma *** İnsan bir kez kaybolunca Her şey karmaşık gelir ya Gözünün önünde dursa Onu bile zor görür ya *** Bir an önce vazgeçelim Küs kalan huzur bulamaz Yol yakınken dönmeyenler İflah olmaz Aşk asla yenilmez böyle gelmez dize Artık yazık bize *** Seviyorsun sen de hala Saklama gözlerin ele veriyor seni Seviyorsun Hem de hala ilk günden bile Belki daha çok seviyorsun Gece gündüz pişmanlıktan kıvransan da Seviyorsun kendini kandırma *** Seviyorsun sen de hala Saklama gözlerin ele veriyor seni Seviyorsun Hem de hala ilk günden bile Belki daha çok seviyorsun Gece gündüz pişmanlıktan kıvransan da Seviyorsun kendini kandırma