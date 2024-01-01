Aynur Aydın

Bugün Yanımda Sen Olmalısın Nasılsın Diye Sen Sormalısın Gördüğüm En Kötü Rüyayı bile Bir Tanem Sen Hayra Yormalısın ** Bugün Yanımda Sen Olmalısın Nasılsın Diye Sen Sormalısın Gördüğüm En Kötü Rüyayı bile Bir Tanem Sen Hayra Yormalısın ** Anlatma Bana Benden Sonrasını Ben Yaşanmamış Saydım Senden Sonrasını Sensizken Senle Yaşadım Yılları Anlatma Bana Bensiz Aşklarını ** Ah Kalbim Gel Otur, Konuşalım Gece Gündüz Fark Etmez Buluşalım Sonu Nasıl Olursa Olsun Aşkımızın Ah Yeter Ki Aynı Kalpte Buluşalım... ** Ah Kalbim Gel Otur, Konuşalım Gece Gündüz Fark Etmez Buluşalım Sonu Nasıl Olursa Olsun Aşkımızın Ah Yeter Ki Aynı Kalpte Buluşalım... ** Bugün Yanımda Sen Olmalısın Nasılsın Diye Sen Sormalısın Gördüğüm En Kötü Rüyayı bile Bir Tanem Sen Hayra Yormalısın ** Anlatma Bana Benden Sonrasını Ben Yaşanmamış Saydım Senden Sonrasını Sensizken Senle Yaşadım Yılları Anlatma Bana Bensiz Aşklarını ** Ah Kalbim Gel Otur, Konuşalım Gece Gündüz Fark Etmez Buluşalım Sonu Nasıl Olursa Olsun Aşkımızın Ah Yeter Ki Aynı Kalpte Buluşalım... ** Ah Kalbim Gel Otur, Konuşalım Gece Gündüz Fark Etmez Buluşalım Sonu Nasıl Olursa Olsun Aşkımızın Ah Yeter Ki Aynı Kalpte Buluşalım...