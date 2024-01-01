Aynur Aydın

Emanet Beden Şarkı Sözleri
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Bugün Yanımda Sen Olmalısın
Nasılsın Diye Sen Sormalısın
Gördüğüm En Kötü Rüyayı bile
Bir Tanem Sen Hayra Yormalısın
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Bugün Yanımda Sen Olmalısın
Nasılsın Diye Sen Sormalısın
Gördüğüm En Kötü Rüyayı bile
Bir Tanem Sen Hayra Yormalısın
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Anlatma Bana Benden Sonrasını
Ben Yaşanmamış Saydım Senden Sonrasını
Sensizken Senle Yaşadım Yılları
Anlatma Bana Bensiz Aşklarını
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Ah Kalbim Gel Otur, Konuşalım
Gece Gündüz Fark Etmez Buluşalım
Sonu Nasıl Olursa Olsun Aşkımızın
Ah Yeter Ki Aynı Kalpte Buluşalım...
**
Ah Kalbim Gel Otur, Konuşalım
Gece Gündüz Fark Etmez Buluşalım
Sonu Nasıl Olursa Olsun Aşkımızın
Ah Yeter Ki Aynı Kalpte Buluşalım...
**
Bugün Yanımda Sen Olmalısın
Nasılsın Diye Sen Sormalısın
Gördüğüm En Kötü Rüyayı bile
Bir Tanem Sen Hayra Yormalısın
**
Anlatma Bana Benden Sonrasını
Ben Yaşanmamış Saydım Senden Sonrasını
Sensizken Senle Yaşadım Yılları
Anlatma Bana Bensiz Aşklarını
**
Ah Kalbim Gel Otur, Konuşalım
Gece Gündüz Fark Etmez Buluşalım
Sonu Nasıl Olursa Olsun Aşkımızın
Ah Yeter Ki Aynı Kalpte Buluşalım...
**
Ah Kalbim Gel Otur, Konuşalım
Gece Gündüz Fark Etmez Buluşalım
Sonu Nasıl Olursa Olsun Aşkımızın
Ah Yeter Ki Aynı Kalpte Buluşalım...
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-
Bugün Yanımda Sen Olmalısın
Nasılsın Diye Sen Sormalısın
Gördüğüm En Kötü Rüyayı bile
Bir Tanem Sen Hayra Yormalısın
**
Bugün Yanımda Sen Olmalısın
Nasılsın Diye Sen Sormalısın
Gördüğüm En Kötü Rüyayı bile
Bir Tanem Sen Hayra Yormalısın
**
Anlatma Bana Benden Sonrasını
Ben Yaşanmamış Saydım Senden Sonrasını
Sensizken Senle Yaşadım Yılları
Anlatma Bana Bensiz Aşklarını
**
Ah Kalbim Gel Otur, Konuşalım
Gece Gündüz Fark Etmez Buluşalım
Sonu Nasıl Olursa Olsun Aşkımızın
Ah Yeter Ki Aynı Kalpte Buluşalım...
**
Ah Kalbim Gel Otur, Konuşalım
Gece Gündüz Fark Etmez Buluşalım
Sonu Nasıl Olursa Olsun Aşkımızın
Ah Yeter Ki Aynı Kalpte Buluşalım...
**
Bugün Yanımda Sen Olmalısın
Nasılsın Diye Sen Sormalısın
Gördüğüm En Kötü Rüyayı bile
Bir Tanem Sen Hayra Yormalısın
**
Anlatma Bana Benden Sonrasını
Ben Yaşanmamış Saydım Senden Sonrasını
Sensizken Senle Yaşadım Yılları
Anlatma Bana Bensiz Aşklarını
**
Ah Kalbim Gel Otur, Konuşalım
Gece Gündüz Fark Etmez Buluşalım
Sonu Nasıl Olursa Olsun Aşkımızın
Ah Yeter Ki Aynı Kalpte Buluşalım...
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Ah Kalbim Gel Otur, Konuşalım
Gece Gündüz Fark Etmez Buluşalım
Sonu Nasıl Olursa Olsun Aşkımızın
Ah Yeter Ki Aynı Kalpte Buluşalım...
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