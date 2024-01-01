Aynur Aydın

Aşkın Emri Bir sürpriz çekim var senle aramda Çoktandır aşkı bekler kalbim ayakta Sen de teslim ol, boşuna direnme Kaybolmak lazım aşk denen cennette ** Ve hadi sen çöz bu ruhunun ipini Hey sen bi' romantik serseri Gel yakalım geceyi Gel diyorsam aşkın emri ** Gel ateşten bul tenimi Gezin gizli bahçemi Gel yakalım geceyi Gel diyorsam aşkın emri ** Kalbimden sana doğru bir sel kopuyor Dünyanın başı sarhoş, tuhaf dönüyor Her şey bambaşka, çok garip geliyor Kapkaranlık aşk, içine çekiyor ** Ve hadi sen çöz bu ruhunun ipini Hey sen bi' romantik serseri Gel yakalım geceyi Gel diyorsam aşkın emri ** Gel ateşten bul tenimi Gezin gizli bahçemi Gel yakalım geceyi Gel diyorsam aşkın emri ** Ve hadi sen çöz bu ruhunun ipini Hey sen bi' romantik serseri Gel yakalım geceyi Gel diyorsam aşkın emri ** Gel ateşten bul tenimi Gezin gizli bahçemi Gel yakalım geceyi Gel diyorsam aşkın emri ** Ve hadi sen çöz bu ruhunun ipini Hey sen bi' romantik serseri Gel yakalım geceyi Gel diyorsam aşkın emri

Anlamadığım Şey Çok Anlamadan âşık oldum Tutuldum, yoktu çözüm Yemindi o her sözün Dağıldım yazık yine ** Zamansız mı çiçek açtım? Büründüm her rengine İnandım mevsimine Sararıp soldum yine ** Eğer gücüm olsa Zamanı biri geri alsa Anlamadığım şey çok, yok yok Benim artık hâlim yok ** Eğer gücüm olsa Zamanı biri geri alsa Soramadığım şey çok, yok yok Benim artık hâlim yok savaşmaya ** Benim dünyam bana yeter Nasılsa zaman örter Geçmişi bir gün siler Eğer öyle istersem ** Ve yeniden hayat ve ben Yeniden dost olur mu? Güzel bir yol buldum mu? Yeniden uyanmaya ** Eğer gücüm olsa Zamanı biri geri alsa Anlamadığım şey çok, yok yok Benim artık hâlim yok ** Eğer gücüm olsa Zamanı biri geri alsa Soramadığım şey çok, yok yok Benim artık halim yok savaşmaya ** İsterse dünyaları versin Ona kalbim nasıl güvensin? O da her şeyi biliyor Kapandı kapılar Zamanla geçer mi dersin? ** Yine mi bahar mı olur mevsim? Unutur mu seni gönlüm? Eğer gücüm olsa Zamanı biri geri alsa ** Anlamadığım şey çok, yok yok Benim artık hâlim yok Eğer gücüm olsa Zamanı biri geri alsa ** Anlamadığım şey çok Benim artık hâlim yok Eğer gücüm olsa Zamanı biri geri alsa ** Soramadığım şey çok Benim artık hâlim yok savaşmaya Savaşmaya