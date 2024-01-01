12 Çeşit La La (12 Ways to La La) Şarkı Sözleri
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Aynur Aydın
12 Çeşit La La (12 Ways to La La)
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Bir sürpriz çekim var senle aramda
Çoktandır aşkı bekler kalbim ayakta
Sen de teslim ol, boşuna direnme
Kaybolmak lazım aşk denen cennette
**
Ve hadi sen çöz bu ruhunun ipini
Hey sen bi' romantik serseri
Gel yakalım geceyi
Gel diyorsam aşkın emri
**
Gel ateşten bul tenimi
Gezin gizli bahçemi
Gel yakalım geceyi
Gel diyorsam aşkın emri
**
Kalbimden sana doğru bir sel kopuyor
Dünyanın başı sarhoş, tuhaf dönüyor
Her şey bambaşka, çok garip geliyor
Kapkaranlık aşk, içine çekiyor
**
Ve hadi sen çöz bu ruhunun ipini
Hey sen bi' romantik serseri
Gel yakalım geceyi
Gel diyorsam aşkın emri
**
Gel ateşten bul tenimi
Gezin gizli bahçemi
Gel yakalım geceyi
Gel diyorsam aşkın emri
**
Ve hadi sen çöz bu ruhunun ipini
Hey sen bi' romantik serseri
Gel yakalım geceyi
Gel diyorsam aşkın emri
**
Gel ateşten bul tenimi
Gezin gizli bahçemi
Gel yakalım geceyi
Gel diyorsam aşkın emri
**
Ve hadi sen çöz bu ruhunun ipini
Hey sen bi' romantik serseri
Gel yakalım geceyi
Gel diyorsam aşkın emri
-
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Anlamadan âşık oldum
Tutuldum, yoktu çözüm
Yemindi o her sözün
Dağıldım yazık yine
**
Zamansız mı çiçek açtım?
Büründüm her rengine
İnandım mevsimine
Sararıp soldum yine
**
Eğer gücüm olsa
Zamanı biri geri alsa
Anlamadığım şey çok, yok yok
Benim artık hâlim yok
**
Eğer gücüm olsa
Zamanı biri geri alsa
Soramadığım şey çok, yok yok
Benim artık hâlim yok savaşmaya
**
Benim dünyam bana yeter
Nasılsa zaman örter
Geçmişi bir gün siler
Eğer öyle istersem
**
Ve yeniden hayat ve ben
Yeniden dost olur mu?
Güzel bir yol buldum mu?
Yeniden uyanmaya
**
Eğer gücüm olsa
Zamanı biri geri alsa
Anlamadığım şey çok, yok yok
Benim artık hâlim yok
**
Eğer gücüm olsa
Zamanı biri geri alsa
Soramadığım şey çok, yok yok
Benim artık halim yok savaşmaya
**
İsterse dünyaları versin
Ona kalbim nasıl güvensin?
O da her şeyi biliyor
Kapandı kapılar
Zamanla geçer mi dersin?
**
Yine mi bahar mı olur mevsim?
Unutur mu seni gönlüm?
Eğer gücüm olsa
Zamanı biri geri alsa
**
Anlamadığım şey çok, yok yok
Benim artık hâlim yok
Eğer gücüm olsa
Zamanı biri geri alsa
**
Anlamadığım şey çok
Benim artık hâlim yok
Eğer gücüm olsa
Zamanı biri geri alsa
**
Soramadığım şey çok
Benim artık hâlim yok savaşmaya
Savaşmaya
-
Çok sevmek yetmiyor
Aşk bir gün eskiyor
Biz senle kaç mevsim
Hem güldük, hem ağladık
**
Bak işte yol bitti
Bir de baktık aşk gitti
Yağmurda ıslandık
O zamanlar çok aşıktık
**
Ayrılıklar mevsimi
Hey, deli gönlüm kalk hadi
Buralardan gitmek vakti
Hoşça kal sevdalım
**
Dur, beni son kez öp hadi
Ama lütfen öyle bakma
Yoksa ben ağlarım
Bakma, bakma öyle
**
Bakma, bakma öyle
Ama yoksa ben ağlarım
Çok sevmek yetmiyor
Aşk bir gün eskiyor
**
Biz senle kaç mevsim
Hem güldük, hem ağladık
Bak işte yol bitti
Şimdi mevsim aşk değil
**
Yağmurda ıslandık
O zamanlar çok aşıktık
Ayrılıklar mevsimi
Hey, deli gönlüm kalk hadi
**
Buralardan gitmek vakti
Hoşça kal sevdalım
Dur, beni son kez öp hadi
Ama lütfen öyle bakma
**
Yoksa ben ağlarım
Gitmekle kalmak arası kalbim zorda
Aşk ağlar gözlerinde, elveda
Hey, deli gönlüm kalk hadi
**
Buralardan gitmek vakti
Hey, deli gönlüm kalk hadi
Buralardan gitmek vakti
Hoşça kal sevdalım
**
Dur, beni son kez öp hadi
Ama lütfen öyle bakma
Yoksa ben ağlarım
Hey, deli gönlüm kalk hadi
**
Buralardan gitmek vakti
Hoşça kal sevdalım
Dur, beni son kez öp hadi
Ama lütfen öyle bakma
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Yoksa ben ağlarım
Bakma, bakma öyle
(Bakma öyle)
Bakma, bakma öyle
Ama yoksa ben ağlarım
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