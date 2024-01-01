Aynur Aydın

Çok sevmek yetmiyor Aşk bir gün eskiyor Biz senle kaç mevsim Hem güldük, hem ağladık ** Bak işte yol bitti Bir de baktık aşk gitti Yağmurda ıslandık O zamanlar çok aşıktık ** Ayrılıklar mevsimi Hey, deli gönlüm kalk hadi Buralardan gitmek vakti Hoşça kal sevdalım ** Dur, beni son kez öp hadi Ama lütfen öyle bakma Yoksa ben ağlarım Bakma, bakma öyle ** Bakma, bakma öyle Ama yoksa ben ağlarım Çok sevmek yetmiyor Aşk bir gün eskiyor ** Biz senle kaç mevsim Hem güldük, hem ağladık Bak işte yol bitti Şimdi mevsim aşk değil ** Yağmurda ıslandık O zamanlar çok aşıktık Ayrılıklar mevsimi Hey, deli gönlüm kalk hadi ** Buralardan gitmek vakti Hoşça kal sevdalım Dur, beni son kez öp hadi Ama lütfen öyle bakma ** Yoksa ben ağlarım Gitmekle kalmak arası kalbim zorda Aşk ağlar gözlerinde, elveda Hey, deli gönlüm kalk hadi ** Buralardan gitmek vakti Hey, deli gönlüm kalk hadi Buralardan gitmek vakti Hoşça kal sevdalım ** Dur, beni son kez öp hadi Ama lütfen öyle bakma Yoksa ben ağlarım Hey, deli gönlüm kalk hadi ** Buralardan gitmek vakti Hoşça kal sevdalım Dur, beni son kez öp hadi Ama lütfen öyle bakma ** Yoksa ben ağlarım Bakma, bakma öyle (Bakma öyle) Bakma, bakma öyle Ama yoksa ben ağlarım