Aynur Aydın

Sana Doğru Şarkı Sözleri
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Çok sevmek yetmiyor
Aşk bir gün eskiyor
Biz senle kaç mevsim
Hem güldük, hem ağladık
**
Bak işte yol bitti
Bir de baktık aşk gitti
Yağmurda ıslandık
O zamanlar çok aşıktık
**
Ayrılıklar mevsimi
Hey, deli gönlüm kalk hadi
Buralardan gitmek vakti
Hoşça kal sevdalım
**
Dur, beni son kez öp hadi
Ama lütfen öyle bakma
Yoksa ben ağlarım
Bakma, bakma öyle
**
Bakma, bakma öyle
Ama yoksa ben ağlarım
Çok sevmek yetmiyor
Aşk bir gün eskiyor
**
Biz senle kaç mevsim
Hem güldük, hem ağladık
Bak işte yol bitti
Şimdi mevsim aşk değil
**
Yağmurda ıslandık
O zamanlar çok aşıktık
Ayrılıklar mevsimi
Hey, deli gönlüm kalk hadi
**
Buralardan gitmek vakti
Hoşça kal sevdalım
Dur, beni son kez öp hadi
Ama lütfen öyle bakma
**
Yoksa ben ağlarım
Gitmekle kalmak arası kalbim zorda
Aşk ağlar gözlerinde, elveda
Hey, deli gönlüm kalk hadi
**
Buralardan gitmek vakti
Hey, deli gönlüm kalk hadi
Buralardan gitmek vakti
Hoşça kal sevdalım
**
Dur, beni son kez öp hadi
Ama lütfen öyle bakma
Yoksa ben ağlarım
Hey, deli gönlüm kalk hadi
**
Buralardan gitmek vakti
Hoşça kal sevdalım
Dur, beni son kez öp hadi
Ama lütfen öyle bakma
**
Yoksa ben ağlarım
Bakma, bakma öyle
(Bakma öyle)
Bakma, bakma öyle
Ama yoksa ben ağlarım
-
Buralardan geçiyordum seni gördüm vay vay vay vay
Artık aşktan kaçıyordum geri döndüm hay hay hay hay
Sordum kimdi bu güzellik insan olamaz
Öldüm sanki cennet böyle güzel olamaz
***
Yürüyorum sana doğru
Görüyorsan bana doğru
Gel birazcık sola doğru
Seviyorsan bana doğru
***
Sevgilim sen şarap isen ben de testinim vay vay vay vay
Aşkın zehir olsa bile doldur içeyim
Sordum kimdi bu güzellik insan olamaz
Öldüm sanki cennet böyle güzel olamaz
***
Yürüyorum sana doğru
Görüyorsan bana doğru
gel birazcık Sola doğru
seviyorsan bana doğru
***
Yürüyorum sana doğru
Görüyorsan bana doğru
gel birazcık Sola doğru
seviyorsan bana doğru
***
Yürüyorum sana doğru
Görüyorsan bana doğru
gel birazcık Sola doğru
seviyorsan bana doğru