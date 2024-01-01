Aynur Aydın

Bencil Biraz bencilsin, yakın sevgisin Sen bana dert ve zehirsin Gücüm yok kaçmaya, alıştım ben buna Sen yok olsan da izin dursun ** Seninle geldik artık enkaz hâline Kavuşmak zor ötesinde Bu dünya senle döndü tam bir zalime Sabrın sonuna geldim ** Vurdu aşk beni, vurdu kalbimi Düştüm tuzaklarına ben, bu aşk savaşta Vurdu aşk beni, vurdu kalbimi Kendine bir oyun seç, geç bunları hadi geç geç geç ** Gücüm yok kaçmaya, alıştım ben buna Sen yok olsan da izin dursun Seninle geldik artık enkaz hâline Kavuşmak zor ötesinde ** Bu dünya senle döndü tam bir zalime Sabrın sonuna geldim Vurdu aşk beni, vurdu kalbimi Düştüm tuzaklarına ben, bu aşk savaşta ** Vurdu aşk beni, vurdu kalbimi Kendine bir oyun seç, geç bunları hadi geç geç geç Seninle geldik artık enkaz hâline Kavuşmak zor ötesinde ** Bu dünya senle döndü tam bir zalime Sabrın sonuna geldim Vurdu aşk beni, vurdu kalbimi Düştüm tuzaklarına ben bu aşk savaşta ** Vurdu aşk beni, vurdu kalbimi Kendine bir oyun seç, geç bunları hadi geç geç geç

Yenildim Daima Haydi seninle seninle yenilensem Tüm bedenimi yensen Şimdi çağrım var, çağrım var Seninle ben alevler içinde ** Sözlerin bunun için yeter mi? Bu bencillik değil mi ki Gerek yok bütün bu oyuna Yalanları satma ** Gerek yok bütün bu şovuna Yenildim daima Gerek yok bütün bu oyuna Yalanları satma ** Gerek yok bütün bu şovuna Yenildim daima Hayli suskunum durgunum ümitlerden Daha ben hayattan ** Sen hiç korktun mu, sordun mu bu sebepten Ben çok yoruldum Sözlerin bunun için yeter mi? Bu bencillik değil mi ki ** Gerek yok bütün bu oyuna Yalanları satma Gerek yok bütün bu şovuna Yenildim daima ** Gerek yok bütün bu oyuna Yalanları satma Gerek yok bütün bu şovuna Yenildim daima ** Sözlerin bunun için yeter mi? Bu bencillik değil mi ki Gerek yok bütün bu oyuna Yalanları satma ** Gerek yok bütün bu şovuna Yenildim daima Gerek yok bütün bu oyuna Yalanları satma ** Gerek yok bütün bu şovuna Yenildim daima

Anlamadığım Şey Çok Anlamadan âşık oldum Tutuldum, yoktu çözüm Yemindi o her sözün Dağıldım yazık yine ** Zamansız mı çiçek açtım? Büründüm her rengine İnandım mevsimine Sararıp soldum yine ** Eğer gücüm olsa Zamanı biri geri alsa Anlamadığım şey çok, yok yok Benim artık hâlim yok ** Eğer gücüm olsa Zamanı biri geri alsa Soramadığım şey çok, yok yok Benim artık hâlim yok savaşmaya ** Benim dünyam bana yeter Nasılsa zaman örter Geçmişi bir gün siler Eğer öyle istersem ** Ve yeniden hayat ve ben Yeniden dost olur mu? Güzel bir yol buldum mu? Yeniden uyanmaya ** Eğer gücüm olsa Zamanı biri geri alsa Anlamadığım şey çok, yok yok Benim artık hâlim yok ** Eğer gücüm olsa Zamanı biri geri alsa Soramadığım şey çok, yok yok Benim artık halim yok savaşmaya ** İsterse dünyaları versin Ona kalbim nasıl güvensin? O da her şeyi biliyor Kapandı kapılar Zamanla geçer mi dersin? ** Yine mi bahar mı olur mevsim? Unutur mu seni gönlüm? Eğer gücüm olsa Zamanı biri geri alsa ** Anlamadığım şey çok, yok yok Benim artık hâlim yok Eğer gücüm olsa Zamanı biri geri alsa ** Anlamadığım şey çok Benim artık hâlim yok Eğer gücüm olsa Zamanı biri geri alsa ** Soramadığım şey çok Benim artık hâlim yok savaşmaya Savaşmaya

Ayrılıklar Mevsimi Çok sevmek yetmiyor Aşk bir gün eskiyor Biz senle kaç mevsim Hem güldük, hem ağladık ** Bak işte yol bitti Bir de baktık aşk gitti Yağmurda ıslandık O zamanlar çok aşıktık ** Ayrılıklar mevsimi Hey, deli gönlüm kalk hadi Buralardan gitmek vakti Hoşça kal sevdalım ** Dur, beni son kez öp hadi Ama lütfen öyle bakma Yoksa ben ağlarım Bakma, bakma öyle ** Bakma, bakma öyle Ama yoksa ben ağlarım Çok sevmek yetmiyor Aşk bir gün eskiyor ** Biz senle kaç mevsim Hem güldük, hem ağladık Bak işte yol bitti Şimdi mevsim aşk değil ** Yağmurda ıslandık O zamanlar çok aşıktık Ayrılıklar mevsimi Hey, deli gönlüm kalk hadi ** Buralardan gitmek vakti Hoşça kal sevdalım Dur, beni son kez öp hadi Ama lütfen öyle bakma ** Yoksa ben ağlarım Gitmekle kalmak arası kalbim zorda Aşk ağlar gözlerinde, elveda Hey, deli gönlüm kalk hadi ** Buralardan gitmek vakti Hey, deli gönlüm kalk hadi Buralardan gitmek vakti Hoşça kal sevdalım ** Dur, beni son kez öp hadi Ama lütfen öyle bakma Yoksa ben ağlarım Hey, deli gönlüm kalk hadi ** Buralardan gitmek vakti Hoşça kal sevdalım Dur, beni son kez öp hadi Ama lütfen öyle bakma ** Yoksa ben ağlarım Bakma, bakma öyle (Bakma öyle) Bakma, bakma öyle Ama yoksa ben ağlarım

Aşkın Emri Bir sürpriz çekim var senle aramda Çoktandır aşkı bekler kalbim ayakta Sen de teslim ol, boşuna direnme Kaybolmak lazım aşk denen cennette ** Ve hadi sen çöz bu ruhunun ipini Hey sen bi' romantik serseri Gel yakalım geceyi Gel diyorsam aşkın emri ** Gel ateşten bul tenimi Gezin gizli bahçemi Gel yakalım geceyi Gel diyorsam aşkın emri ** Kalbimden sana doğru bir sel kopuyor Dünyanın başı sarhoş, tuhaf dönüyor Her şey bambaşka, çok garip geliyor Kapkaranlık aşk, içine çekiyor ** Ve hadi sen çöz bu ruhunun ipini Hey sen bi' romantik serseri Gel yakalım geceyi Gel diyorsam aşkın emri ** Gel ateşten bul tenimi Gezin gizli bahçemi Gel yakalım geceyi Gel diyorsam aşkın emri ** Ve hadi sen çöz bu ruhunun ipini Hey sen bi' romantik serseri Gel yakalım geceyi Gel diyorsam aşkın emri ** Gel ateşten bul tenimi Gezin gizli bahçemi Gel yakalım geceyi Gel diyorsam aşkın emri ** Ve hadi sen çöz bu ruhunun ipini Hey sen bi' romantik serseri Gel yakalım geceyi Gel diyorsam aşkın emri

Güle Güle Anladım senin için Ben bir hiçim ama Geç kaldın Çok romantik az dramatik ** Hatta kör cahil sandın Beni cepte saydın Hep arandın ama yanıldın Bitti sabrım sana güle güle ** Sen aşka doymazsın Masum masum bakma Pişman olmazsın Af dileyip durma ** Senin ruhun aç Her gördüğün senin olmalı Bak çözdüm seni Güle güle ** Yolun açık olsun Aşk nedir bilmeyenle geçer mi ömür sence Ve güle güle Döndüm uçurumdan ** Hataydı en başında Ve kaybettim sonunda Ve şimdi sende yan, yan, yan, yan, yan, yan Benim içinde yan, yan, yan, yan, yan, yan ** Ve şimdi sende yan, yan, yan, yan, yan, yan Benim içinde yan, yan, yan, yan, yan, yan Bir gün senin için değerimi sende anlarsın Kaybettiğin balık büyük olur ** Sende yanarsın Kalp kırarak Aldatarak hiç mutlu olamasın Bitti sabrım sana güle güle ** Sen aşka doymazsın Masum masum bakma Pişman olmazsın Af dileyip durma ** Senin ruhun aç Her gördüğün senin olmalı Bak çözdüm seni Güle güle ** Yolun açık olsun Aşk nedir bilmeyenle geçer mi ömür sence Ve güle güle Döndüm uçurumdan ** Hataydı en başında Ve kaybettim sonunda Ve şimdi sende yan, yan, yan, yan, yan, yan Benim içinde yan, yan, yan, yan, yan, yan ** Ve şimdi sende yan, yan, yan, yan, yan, yan Benim içinde yan, yan, yan, yan, yan, yan

Nolur Gitme Yabancı gibisin, gözlerin nerde? Anladım bu gece, aşkta son perde Sen ne zaman ellerin oldun? Ve saatlere söyleyin dursun ** Ne olur gitme Sende yüreğim var Ne olur gitme Bende gözlerin var ** Sen gidince Aşkından ben ölürüm Ne olur gitme Bu böyle bitemez ki, bugün ** Kalbindeki bir zehir, onu aşk sandın Geçer mi bu yalanla, uyanır aklın Geri döner mi seven kalpler Aşk bu evde hep seni bekler ** Ne olur gitme Sende yüreğim var Ne olur gitme Bende gözlerin var ** Sen gidince Aşkından ben ölürüm Ne olur gitme Bu böyle bitemez ki, bugün ** Bugün Geri döner mi seven kalpler? Aşk bu evde hep seni bekler Ne olur gitme ** Sende yüreğim var Ne olur gitme Bende gözlerin var Sen gidince ** Aşkından ben ölürüm Ne olur gitme Bu böyle bitemez ki, bugün Bugün, bugün, bugün, bugün ** Bugün Bugün, bugün, bugün, bugün Sen gidince Aşkından ben ölürüm Ne olur gitme Bu böyle bitemez ki, bugün

Sakın Ha Sakın ha, dokunma Aşk ihaneti hiç affetmez ki Sen bunu yaz bi' yere İçimde öyle bir öfke bombası var ki ** Gelme hiç üzerime Öfkemden kork Sen hangi ihanet gecesinde kirlettin aşkımı? Kapımdan git ** Git gelme, kırılan gururum var Affetmem yok, yok Bana bak hey, sana aşkım çoktan öldü Git hadi yoluna ** Beni duy hey, bugün kalbim yeni doğdu Sakın ha dokunma Koparıp attın, bir çiçek oldu aşk Bir daha yaşar mı? ** Söyle bu kadar kolay mı yine yeniden başlamak? Kalbim unutur mu? Öfkemden kork Sen hangi ihanet gecesinde kirlettin aşkımı? ** Kapımdan git Git gelme, kırılan gururum var Affetmem yok, yok Bana bak hey, sana aşkım çoktan öldü ** Git hadi yoluna Beni duy hey, bugün kalbim yeni doğdu Sakın ha dokunma Sakın ha, dokunma

Sana Dönmem ( Bonus Track ) Geç kaldın arama artık Ben yokum yalan aşka Sen kendin oyalan artık Gelmem hiç bakma yola ** İmkânsızdı aynı anlamda Hayat hiç gülmez bize Söz etmez kalbim zamanla Üzülmez bir daha ** Sildim sana ait her şeyi Şimdi bana bir hayalsin Pişman olurum mu hiç bilmem Sana dönmem ** Kalanla yetin sen artık Yalanda olsa ağla Zamanla inanır kalbim Aşkın oyunlarına

Sorun Yok Korktuğum kadar değildi Canım acıdı ama geçti Alım al morum mor derdi Ayrılık iyi geldi ** Senin için ben bir şeydim Benim için sen her şeydin Yaralar kapandı çoktan Bende yok izin ** Sıkılmıştım sorunlarından O bitmeyen yalanlardan Hani iki kişiden biri sever gibi Yapınca ** Yetmiyor gitmiyor Kalbim kabul etmiyor Sen yoksan sorun yok Anla ** Yetmiyor gitmiyor Kalbim kabul etmiyor O boşluk dolacak zamanla Kendini yorma ** Beni de yorma Dediğin gibiyse Geçer mi zamanla Giden gitmiştir Anla

Yanı Başıma Hey sen, ne istersin? Sana deli gibi olmuş bu yürek O ateşi tuttum ben bilerek Şimdi sen bir dur ** Dudağın bir deprem olsa gerek Senle hayat çok güzelleşecek Sana dokunmak ister elim şimdi Koyma araya hiç dert yanında bir hisset ** Sana kavuşmak ister tenim şimdi Artık yetişir hasret beni sana hapset Yanı başıma gel ben seni hak ettim Yolum sana varmaz aklım hiç almaz, almaz ** Yanı başıma gel ben seni hak ettim Aşka engel konmaz sensiz hiç olmaz, olmaz Bir şеy gelmez eldеn Sensizliğin delisiyim benim ben ** Sensiz nefes almak istemem Sana dokunmak ister elim şimdi Koyma araya hiç dert yanında bir hisset Sana kavuşmak ister tenim şimdi ** Artık yetişir hasret beni sana hapset Yanı başıma gel ben seni hak ettim Yolum sana varmaz aklım hiç almaz, almaz Yanı başıma gel ben seni hak ettim ** Aşka engel konmaz sensiz hiç olmaz, olmaz İşte buyum ben birazda toyum ben Yazık etme bu aşkı bana, sana, sen İşte buyum ben birazda toyum ben Yazık etme bu aşkı bana, sana, sen

Yok Oldum Ben Yine aynı sahne Aynı sokaklarda Hala seninleyim Unutmadım ** Yine aynı renkte Aynı yalanlarla Ben her şeye rağmen Kaçamadığım ** Seni yağmurlar Alıp gitti mi Niye yoksun sen şimdi Bana rüzgarın Esip geçti mi ** Kim çaldı Beni sensiz bıraktı Hayalinle Yok oldum ben ** Nefesim tükendi Ağır geliyor bana hatıralarla Yok oldum ben