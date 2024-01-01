Aynur Aydın

-
Bana deli diyenin aklı
Kime göre doğru
Seni buralara kim attı
Çok güzel oldu
**
Yandın yavrum yandın sen
Bak elime kaldın
Çok geç aydın duruma
Hoş geldin sana da günaydın
**
Aşk savaşında ele geçirildin
Ben tarafından dize getirildin
Hani sen kimselere yenilmezdin
Demek sonunda yola gelebildin
**
Bi dakika bir şey söyliycem
Seni var ya acayip sevicem
Ne zamandır kaybettiğin o
Kalbin yerini sana göstericem
**
Bana deli diyenin aklı
Kime göre doğru
Seni buralara kim attı
Çok güzel oldu
**
Yandın yavrum yandın sen
Bak elime kaldın
Çok geç aydın duruma
Hoş geldin sana da günaydın
**
Aşk savaşında ele geçirildin
Ben tarafından dize getirildin
Hani sen kimselere yenilmezdin
Demek sonunda yola gelebildin
**
Aşk savaşında ele geçirildin
Ben tarafından dize getirildin
Hani sen kimselere yenilmezdin
Demek sonunda yola gelebildin
**
Bi dakika bir şey söyliycem
Seni var ya acayip sevicem
Ne zamandır kaybettiğin o
Kalbin yerini sana göstericem
**
Kimine göre mantık tek yön
Kimine göre kalp yolu
Birisi var kibrine mağlup
Bi diğerinin aşk sonu
**
Tarafını seç hadi sen de
Çarp, çıkar, topla, böl
Ya benim ol mutluluğu bul
Ya da git yapayalnız öl
**
Aşk savaşında ele geçirildin
Ben tarafından dize getirildin
Hani sen kimselere yenilmezdin
Demek sonunda yola gelebildin
**
Aşk savaşında ele geçirildin
Ben tarafından dize getirildin
Hani sen kimselere yenilmezdin
Demek sonunda yola gelebildin
**
Bi dakika bir şey söylicem
Seni var ya acayip sevicem
Ne zamandır kaybettiğin o
Kalbin yerini sana göstericem
**
Bi dakika bir şey söylicem
Seni var ya acayip sevicem
Ne zamandır kaybettiğin o
Kalbin yerini sana göstericem
-
Bugün Yanımda Sen Olmalısın
Nasılsın Diye Sen Sormalısın
Gördüğüm En Kötü Rüyayı bile
Bir Tanem Sen Hayra Yormalısın
**
Bugün Yanımda Sen Olmalısın
Nasılsın Diye Sen Sormalısın
Gördüğüm En Kötü Rüyayı bile
Bir Tanem Sen Hayra Yormalısın
**
Anlatma Bana Benden Sonrasını
Ben Yaşanmamış Saydım Senden Sonrasını
Sensizken Senle Yaşadım Yılları
Anlatma Bana Bensiz Aşklarını
**
Ah Kalbim Gel Otur, Konuşalım
Gece Gündüz Fark Etmez Buluşalım
Sonu Nasıl Olursa Olsun Aşkımızın
Ah Yeter Ki Aynı Kalpte Buluşalım...
**
Ah Kalbim Gel Otur, Konuşalım
Gece Gündüz Fark Etmez Buluşalım
Sonu Nasıl Olursa Olsun Aşkımızın
Ah Yeter Ki Aynı Kalpte Buluşalım...
**
Bugün Yanımda Sen Olmalısın
Nasılsın Diye Sen Sormalısın
Gördüğüm En Kötü Rüyayı bile
Bir Tanem Sen Hayra Yormalısın
**
Anlatma Bana Benden Sonrasını
Ben Yaşanmamış Saydım Senden Sonrasını
Sensizken Senle Yaşadım Yılları
Anlatma Bana Bensiz Aşklarını
**
Ah Kalbim Gel Otur, Konuşalım
Gece Gündüz Fark Etmez Buluşalım
Sonu Nasıl Olursa Olsun Aşkımızın
Ah Yeter Ki Aynı Kalpte Buluşalım...
**
Ah Kalbim Gel Otur, Konuşalım
Gece Gündüz Fark Etmez Buluşalım
Sonu Nasıl Olursa Olsun Aşkımızın
Ah Yeter Ki Aynı Kalpte Buluşalım...
-
Bugün Yanımda Sen Olmalısın
Nasılsın Diye Sen Sormalısın
Gördüğüm En Kötü Rüyayı bile
Bir Tanem Sen Hayra Yormalısın
**
Bugün Yanımda Sen Olmalısın
Nasılsın Diye Sen Sormalısın
Gördüğüm En Kötü Rüyayı bile
Bir Tanem Sen Hayra Yormalısın
**
Anlatma Bana Benden Sonrasını
Ben Yaşanmamış Saydım Senden Sonrasını
Sensizken Senle Yaşadım Yılları
Anlatma Bana Bensiz Aşklarını
**
Ah Kalbim Gel Otur, Konuşalım
Gece Gündüz Fark Etmez Buluşalım
Sonu Nasıl Olursa Olsun Aşkımızın
Ah Yeter Ki Aynı Kalpte Buluşalım...
**
Ah Kalbim Gel Otur, Konuşalım
Gece Gündüz Fark Etmez Buluşalım
Sonu Nasıl Olursa Olsun Aşkımızın
Ah Yeter Ki Aynı Kalpte Buluşalım...
**
Bugün Yanımda Sen Olmalısın
Nasılsın Diye Sen Sormalısın
Gördüğüm En Kötü Rüyayı bile
Bir Tanem Sen Hayra Yormalısın
**
Anlatma Bana Benden Sonrasını
Ben Yaşanmamış Saydım Senden Sonrasını
Sensizken Senle Yaşadım Yılları
Anlatma Bana Bensiz Aşklarını
**
Ah Kalbim Gel Otur, Konuşalım
Gece Gündüz Fark Etmez Buluşalım
Sonu Nasıl Olursa Olsun Aşkımızın
Ah Yeter Ki Aynı Kalpte Buluşalım...
**
Ah Kalbim Gel Otur, Konuşalım
Gece Gündüz Fark Etmez Buluşalım
Sonu Nasıl Olursa Olsun Aşkımızın
Ah Yeter Ki Aynı Kalpte Buluşalım...
-
Bana deli diyenin aklı
Kime göre doğru
Seni buralara kim attı
Çok güzel oldu
**
Yandın yavrum yandın sen
Bak elime kaldın
Çok geç aydın duruma
Hoş geldin sana da günaydın
**
Aşk savaşında ele geçirildin
Ben tarafından dize getirildin
Hani sen kimselere yenilmezdin
Demek sonunda yola gelebildin
**
Bi dakika bir şey söyliycem
Seni var ya acayip sevicem
Ne zamandır kaybettiğin o
Kalbin yerini sana göstericem
**
Bana deli diyenin aklı
Kime göre doğru
Seni buralara kim attı
Çok güzel oldu
**
Yandın yavrum yandın sen
Bak elime kaldın
Çok geç aydın duruma
Hoş geldin sana da günaydın
**
Aşk savaşında ele geçirildin
Ben tarafından dize getirildin
Hani sen kimselere yenilmezdin
Demek sonunda yola gelebildin
**
Aşk savaşında ele geçirildin
Ben tarafından dize getirildin
Hani sen kimselere yenilmezdin
Demek sonunda yola gelebildin
**
Bi dakika bir şey söyliycem
Seni var ya acayip sevicem
Ne zamandır kaybettiğin o
Kalbin yerini sana göstericem
**
Kimine göre mantık tek yön
Kimine göre kalp yolu
Birisi var kibrine mağlup
Bi diğerinin aşk sonu
**
Tarafını seç hadi sen de
Çarp, çıkar, topla, böl
Ya benim ol mutluluğu bul
Ya da git yapayalnız öl
**
Aşk savaşında ele geçirildin
Ben tarafından dize getirildin
Hani sen kimselere yenilmezdin
Demek sonunda yola gelebildin
**
Aşk savaşında ele geçirildin
Ben tarafından dize getirildin
Hani sen kimselere yenilmezdin
Demek sonunda yola gelebildin
**
Bi dakika bir şey söylicem
Seni var ya acayip sevicem
Ne zamandır kaybettiğin o
Kalbin yerini sana göstericem
**
Bi dakika bir şey söylicem
Seni var ya acayip sevicem
Ne zamandır kaybettiğin o
Kalbin yerini sana göstericem
-
Başta yine kavak yelleri eser
Gönül ince bir sızı sezer
Tam bize gülmüşken
Talih yine yan mı çizer?
**
Aşkta giden olur gitmeyen olur
Yine dengi dengini bulur
Tam bize gelmişken
İnadına hep bizi mi bulur?
**
Damla damla düştü aşk yine gözlerime
Hangi yalancı söz dokundu göz bebeklerine?
Sensiz kalmışsa bir yanım
Ne kalır geriye?
**
Ben hep nefes nefes duadayım
Yüzünü dönme diye
Yanına gelen olur
Seni de gören olur
**
Çamur at izi kalır
Sana inanan olur
Yanına gelen olur
Seni de gören olur
**
Çamur at izi kalır
Sana inanan olur
Döndün, yine kendi kendime yüzüm
Ne seni görür deli özüm
**
Tam göze gelmişken
Nazarlara geldi sözüm
Aşkta giden olur gitmeyen olur
Yine kendi rengini bulur
**
Tam da tükenmişken
Halimi anlayan o olur
Damla damla düştü aşk yine gözlerime
Hangi yalancı söz dokundu göz bebeklerine?
**
Sensiz kalmışsa bir yanım
Ne kalır geriye
Ben hep nefes nefes duadayım
Yüzünü dönme diye
**
Yanına gelen olur
Seni de gören olur
Çamur at izi kalır
Sana inanan olur
-
Bir sabah batıdan doğsa güneş
Suyu bile yaksa kör bir ateş
Durur aşkın yüreğimde
Ama öyle ama böyle
**
Benim misin
Sen bana tek onu söyle
**
Yıkılsa yansa bir gecede dünya
Benim senin diğer yarın
Bir doğru var ki değişemez asla
Bizim yine diğer yarın
**
Geç ölümden tut elimden
Kıyamete meydan okur gibi
Hiç hesapsız saf günahsız
Bizi aşk sayıp hayat bilmişim ben
-
Ağlar bir çocuk
Böyle başlar yolculuk
Dünya seferinde
Ruh emanet bir bedende
**
Kalp buluşur kaderiyle
Dünya bahçesinde
Rüzgarlar ve yağmurlar
Uzaktaki yıldızlar
**
Büyülü bir şarkıyı söyler o
Hayat, ömrün cenneti
Her kaderin sahibi
Hırsız bir zamandır
**
Ağlar bir çocuk
Böyle başlar yolculuk
Dünya seferinde
Ruh emanet bir bedende
**
Kalp buluşur kaderiyle
Dünya bahçesinde
Rüzgarlar ve yağmurlar
Uzaktaki yıldızlar
**
Büyülü bir şarkıyı söyler o
Hayat, ömrün cenneti
Her kaderin sahibi
Hırsız bir zamandır
**
Aslında yolumuz, hikâyemiz aynı
Hayat verdiği ne varsa hep yalancı
Güneşte, denizde ve her yerde
Hep Tanrı'nın o kutsal selâmı
**
Hayat, ömrün cenneti
Her kaderin sahibi
Hırsız bir zamandır
-
Kırmışım Dökmüşüm Ben
Aslında Biliyorum Herkesi
Zannettim Kendimi Bende
Dünyanın Merkezi...
**
Kumdan Kalelerim Var Bak
Yıkılmaya Mahkum
Hepsi İçimde Bir Yerlerde
Hep Sevgilimin Sesi
**
Ne Olur!
Geri Dön...
İstedim Bekledim Ben
Aşkı Gelmeli Kendisi...
**
Hapsettim Kalbimi Burada...
Gururumun Vergisi
Kumdan Kalelerim Var Bak
Yıkılmaya Mahkum
**
Hepsi İçimde Bir Yerlerde
Hep Sevgilimin Sesi
Ne Olur!
Geri Dön...
-
-
Kalbimde medcezir
Bir hırçın deniz, bu aşk bir nehir
Her taraf gözlerin
Ruhumda dalgalar gider gelir
**
Sen ve ben yok
Kavuşmak yok
Bir yasak aşkta kaybolmuş gibiyiz
Elimden tut
**
Kalbimden tut
Bu girdap alır sürükler bizi
Gönlünden çöz beni
Ve hapis bi' kuş gibi şimdi sal hadi
**
Aşk uçmak istiyor
Bir gizli günah gibi yaşanmıyor
Vazgeçiş yok
Hiç dönüş yok
**
Bir yasak aşkta kaybolmuş gibiyiz
Elimden tut
Kalbimden tut
Bu girdap alır sürükler bizi
-
Çok tatlı
Dudağın pek ballı
Bi' kere öpseydim
N'olurdu sanki?
**
Ölmezdin ki
Kaçma benden
Bir şey olmaz
Yaklaş birazcık
**
Kimse duymaz
Ner'de görsem
Kalbim telaşlı
Pır pır uçar hep
**
Uslu durmaz
Çok tatlı
Dudağın pek ballı
Bi' kere öpseydim
**
N'olurdu sanki?
Ölmezdin ki
Hişt bak bi'
Seni gidi haylaz şey
**
Ne kadar hainsin
Kalbim uf oldu
Öp de geçsin
Kaçma benden
**
Bir şey olmaz
Yaklaş birazcık
Kimse duymaz
Ner'de görsem
**
Kalbim telaşlı
Pır pır uçar hep
Uslu durmaz
Çok tatlı
**
Dudağın pek ballı
Bi' kere öpseydim
N'olurdu sanki?
Ölmezdin ki
**
Hişt bak bi'
Seni gidi haylaz şey
Ne kadar hainsin
Kalbim uf oldu
**
Öp de geçsin
Çamura, günaha, siyaha boyar hayat herkesi
Bi' tek aşk yaratır dünyada sonsuz cenneti
Çamura, günaha, siyaha boyar hayat herkesi
**
Bi' tek aşk yaratır dünyada sonsuz cenneti
Hadi, hadi
Çok tatlı
Dudağın pek ballı
**
Bi' kere öpseydim
N'olurdu sanki?
Ölmezdin ki
**
Hişt bak bi'
Seni gidi haylaz şey
Ne kadar hainsin
Kalbim uf oldu
**
Öp de geçsin
Çok tatlı
Dudağın pek ballı
Bi' kere öpseydim
**
N'olurdu sanki?
Ölmezdin ki
Hişt bak bi'
Seni gidi haylaz şey
**
Ne kadar hainsin
Kalbim uf oldu
Öp de geçsin