Hoşgeldin Şarkı Sözleri
Aynur Aydın Hoşgeldin şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Aynur Aydın Hoşgeldin şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Hoşgeldin sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Çok tatlı
Dudağın pek ballı
Bi' kere öpseydim
N'olurdu sanki?
**
Ölmezdin ki
Kaçma benden
Bir şey olmaz
Yaklaş birazcık
**
Kimse duymaz
Ner'de görsem
Kalbim telaşlı
Pır pır uçar hep
**
Uslu durmaz
Çok tatlı
Dudağın pek ballı
Bi' kere öpseydim
**
N'olurdu sanki?
Ölmezdin ki
Hişt bak bi'
Seni gidi haylaz şey
**
Ne kadar hainsin
Kalbim uf oldu
Öp de geçsin
Kaçma benden
**
Bir şey olmaz
Yaklaş birazcık
Kimse duymaz
Ner'de görsem
**
Kalbim telaşlı
Pır pır uçar hep
Uslu durmaz
Çok tatlı
**
Dudağın pek ballı
Bi' kere öpseydim
N'olurdu sanki?
Ölmezdin ki
**
Hişt bak bi'
Seni gidi haylaz şey
Ne kadar hainsin
Kalbim uf oldu
**
Öp de geçsin
Çamura, günaha, siyaha boyar hayat herkesi
Bi' tek aşk yaratır dünyada sonsuz cenneti
Çamura, günaha, siyaha boyar hayat herkesi
**
Bi' tek aşk yaratır dünyada sonsuz cenneti
Hadi, hadi
Çok tatlı
Dudağın pek ballı
**
Bi' kere öpseydim
N'olurdu sanki?
Ölmezdin ki
**
Hişt bak bi'
Seni gidi haylaz şey
Ne kadar hainsin
Kalbim uf oldu
**
Öp de geçsin
Çok tatlı
Dudağın pek ballı
Bi' kere öpseydim
**
N'olurdu sanki?
Ölmezdin ki
Hişt bak bi'
Seni gidi haylaz şey
**
Ne kadar hainsin
Kalbim uf oldu
Öp de geçsin
-
Koyverdim kalbimi yolunu bulsun diye
Artık teslim oldum ben
Çok sordum yoruldum ne umdum ne buldum
Artık gamsız oldum ben
***
Şimdi bir yol bulup beni baştan doğursun
Hayat bildiği gibi yoğursun
Anılardan bir yangın başlatıp keşkelerle
Beni küllerimden savursun
***
Alsın beni benden çok mutsuzum hâlimden
Essin üstümüzde bir rüzgâr
Çalsın artık içimde uçan kuşlar martılar
Kalksın üstümüzden bu efkâr
***
Söz verdim kalbime üzülmesin hâlime
Aşka teslim oldum ben
Darılmasın hiç kimse sustum gücüm yettikçe
Artık gamsız oldum ben
***
Şimdi bir yol bulup beni baştan doğursun
Hayat bildiği gibi yoğursun
Anılardan bir yangın başlatıp keşkelerle
Beni küllerimden savursun
***
Alsın beni benden çok mutsuzum hâlimden
Essin üstümüzde bir rüzgâr
Çalsın artık içimde uçan kuşlar martılar
Kalksın üstümüzden bu efkâr
Coşsun içimdeki dalgalar
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