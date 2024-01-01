Aynur Aydın

Çok tatlı Dudağın pek ballı Bi' kere öpseydim N'olurdu sanki? ** Ölmezdin ki Kaçma benden Bir şey olmaz Yaklaş birazcık ** Kimse duymaz Ner'de görsem Kalbim telaşlı Pır pır uçar hep ** Uslu durmaz Çok tatlı Dudağın pek ballı Bi' kere öpseydim ** N'olurdu sanki? Ölmezdin ki Hişt bak bi' Seni gidi haylaz şey ** Ne kadar hainsin Kalbim uf oldu Öp de geçsin Kaçma benden ** Bir şey olmaz Yaklaş birazcık Kimse duymaz Ner'de görsem ** Kalbim telaşlı Pır pır uçar hep Uslu durmaz Çok tatlı ** Dudağın pek ballı Bi' kere öpseydim N'olurdu sanki? Ölmezdin ki ** Hişt bak bi' Seni gidi haylaz şey Ne kadar hainsin Kalbim uf oldu ** Öp de geçsin Çamura, günaha, siyaha boyar hayat herkesi Bi' tek aşk yaratır dünyada sonsuz cenneti Çamura, günaha, siyaha boyar hayat herkesi ** Bi' tek aşk yaratır dünyada sonsuz cenneti Hadi, hadi Çok tatlı Dudağın pek ballı ** Bi' kere öpseydim N'olurdu sanki? Ölmezdin ki ** Hişt bak bi' Seni gidi haylaz şey Ne kadar hainsin Kalbim uf oldu ** Öp de geçsin Çok tatlı Dudağın pek ballı Bi' kere öpseydim ** N'olurdu sanki? Ölmezdin ki Hişt bak bi' Seni gidi haylaz şey ** Ne kadar hainsin Kalbim uf oldu Öp de geçsin