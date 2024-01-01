Aynur Aydın

Damla Damla Başta yine kavak yelleri eser Gönül ince bir sızı sezer Tam bize gülmüşken Talih yine yan mı çizer? ** Aşkta giden olur gitmeyen olur Yine dengi dengini bulur Tam bize gelmişken İnadına hep bizi mi bulur? ** Damla damla düştü aşk yine gözlerime Hangi yalancı söz dokundu göz bebeklerine? Sensiz kalmışsa bir yanım Ne kalır geriye? ** Ben hep nefes nefes duadayım Yüzünü dönme diye Yanına gelen olur Seni de gören olur ** Çamur at izi kalır Sana inanan olur Yanına gelen olur Seni de gören olur ** Çamur at izi kalır Sana inanan olur Döndün, yine kendi kendime yüzüm Ne seni görür deli özüm ** Tam göze gelmişken Nazarlara geldi sözüm Aşkta giden olur gitmeyen olur Yine kendi rengini bulur ** Tam da tükenmişken Halimi anlayan o olur Damla damla düştü aşk yine gözlerime Hangi yalancı söz dokundu göz bebeklerine? ** Sensiz kalmışsa bir yanım Ne kalır geriye Ben hep nefes nefes duadayım Yüzünü dönme diye ** Yanına gelen olur Seni de gören olur Çamur at izi kalır Sana inanan olur

Bi Dakika Bana deli diyenin aklı Kime göre doğru Seni buralara kim attı Çok güzel oldu ** Yandın yavrum yandın sen Bak elime kaldın Çok geç aydın duruma Hoş geldin sana da günaydın ** Aşk savaşında ele geçirildin Ben tarafından dize getirildin Hani sen kimselere yenilmezdin Demek sonunda yola gelebildin ** Bi dakika bir şey söyliycem Seni var ya acayip sevicem Ne zamandır kaybettiğin o Kalbin yerini sana göstericem ** Bana deli diyenin aklı Kime göre doğru Seni buralara kim attı Çok güzel oldu ** Yandın yavrum yandın sen Bak elime kaldın Çok geç aydın duruma Hoş geldin sana da günaydın ** Aşk savaşında ele geçirildin Ben tarafından dize getirildin Hani sen kimselere yenilmezdin Demek sonunda yola gelebildin ** Aşk savaşında ele geçirildin Ben tarafından dize getirildin Hani sen kimselere yenilmezdin Demek sonunda yola gelebildin ** Bi dakika bir şey söyliycem Seni var ya acayip sevicem Ne zamandır kaybettiğin o Kalbin yerini sana göstericem ** Kimine göre mantık tek yön Kimine göre kalp yolu Birisi var kibrine mağlup Bi diğerinin aşk sonu ** Tarafını seç hadi sen de Çarp, çıkar, topla, böl Ya benim ol mutluluğu bul Ya da git yapayalnız öl ** Aşk savaşında ele geçirildin Ben tarafından dize getirildin Hani sen kimselere yenilmezdin Demek sonunda yola gelebildin ** Aşk savaşında ele geçirildin Ben tarafından dize getirildin Hani sen kimselere yenilmezdin Demek sonunda yola gelebildin ** Bi dakika bir şey söylicem Seni var ya acayip sevicem Ne zamandır kaybettiğin o Kalbin yerini sana göstericem ** Bi dakika bir şey söylicem Seni var ya acayip sevicem Ne zamandır kaybettiğin o Kalbin yerini sana göstericem

Anlatma Bana (Mod Denebi) Bugün Yanımda Sen Olmalısın Nasılsın Diye Sen Sormalısın Gördüğüm En Kötü Rüyayı bile Bir Tanem Sen Hayra Yormalısın ** Bugün Yanımda Sen Olmalısın Nasılsın Diye Sen Sormalısın Gördüğüm En Kötü Rüyayı bile Bir Tanem Sen Hayra Yormalısın ** Anlatma Bana Benden Sonrasını Ben Yaşanmamış Saydım Senden Sonrasını Sensizken Senle Yaşadım Yılları Anlatma Bana Bensiz Aşklarını ** Ah Kalbim Gel Otur, Konuşalım Gece Gündüz Fark Etmez Buluşalım Sonu Nasıl Olursa Olsun Aşkımızın Ah Yeter Ki Aynı Kalpte Buluşalım... ** Ah Kalbim Gel Otur, Konuşalım Gece Gündüz Fark Etmez Buluşalım Sonu Nasıl Olursa Olsun Aşkımızın Ah Yeter Ki Aynı Kalpte Buluşalım... ** Bugün Yanımda Sen Olmalısın Nasılsın Diye Sen Sormalısın Gördüğüm En Kötü Rüyayı bile Bir Tanem Sen Hayra Yormalısın ** Anlatma Bana Benden Sonrasını Ben Yaşanmamış Saydım Senden Sonrasını Sensizken Senle Yaşadım Yılları Anlatma Bana Bensiz Aşklarını ** Ah Kalbim Gel Otur, Konuşalım Gece Gündüz Fark Etmez Buluşalım Sonu Nasıl Olursa Olsun Aşkımızın Ah Yeter Ki Aynı Kalpte Buluşalım... ** Ah Kalbim Gel Otur, Konuşalım Gece Gündüz Fark Etmez Buluşalım Sonu Nasıl Olursa Olsun Aşkımızın Ah Yeter Ki Aynı Kalpte Buluşalım...

Anlatma Bana Bugün Yanımda Sen Olmalısın Nasılsın Diye Sen Sormalısın Gördüğüm En Kötü Rüyayı bile Bir Tanem Sen Hayra Yormalısın ** Bugün Yanımda Sen Olmalısın Nasılsın Diye Sen Sormalısın Gördüğüm En Kötü Rüyayı bile Bir Tanem Sen Hayra Yormalısın ** Anlatma Bana Benden Sonrasını Ben Yaşanmamış Saydım Senden Sonrasını Sensizken Senle Yaşadım Yılları Anlatma Bana Bensiz Aşklarını ** Ah Kalbim Gel Otur, Konuşalım Gece Gündüz Fark Etmez Buluşalım Sonu Nasıl Olursa Olsun Aşkımızın Ah Yeter Ki Aynı Kalpte Buluşalım... ** Ah Kalbim Gel Otur, Konuşalım Gece Gündüz Fark Etmez Buluşalım Sonu Nasıl Olursa Olsun Aşkımızın Ah Yeter Ki Aynı Kalpte Buluşalım... ** Bugün Yanımda Sen Olmalısın Nasılsın Diye Sen Sormalısın Gördüğüm En Kötü Rüyayı bile Bir Tanem Sen Hayra Yormalısın ** Anlatma Bana Benden Sonrasını Ben Yaşanmamış Saydım Senden Sonrasını Sensizken Senle Yaşadım Yılları Anlatma Bana Bensiz Aşklarını ** Ah Kalbim Gel Otur, Konuşalım Gece Gündüz Fark Etmez Buluşalım Sonu Nasıl Olursa Olsun Aşkımızın Ah Yeter Ki Aynı Kalpte Buluşalım... ** Ah Kalbim Gel Otur, Konuşalım Gece Gündüz Fark Etmez Buluşalım Sonu Nasıl Olursa Olsun Aşkımızın Ah Yeter Ki Aynı Kalpte Buluşalım...

Bi Dakika Ft İskender Paydaş Bana deli diyenin aklı Kime göre doğru Seni buralara kim attı Çok güzel oldu ** Yandın yavrum yandın sen Bak elime kaldın Çok geç aydın duruma Hoş geldin sana da günaydın ** Aşk savaşında ele geçirildin Ben tarafından dize getirildin Hani sen kimselere yenilmezdin Demek sonunda yola gelebildin ** Bi dakika bir şey söyliycem Seni var ya acayip sevicem Ne zamandır kaybettiğin o Kalbin yerini sana göstericem ** Bana deli diyenin aklı Kime göre doğru Seni buralara kim attı Çok güzel oldu ** Yandın yavrum yandın sen Bak elime kaldın Çok geç aydın duruma Hoş geldin sana da günaydın ** Aşk savaşında ele geçirildin Ben tarafından dize getirildin Hani sen kimselere yenilmezdin Demek sonunda yola gelebildin ** Aşk savaşında ele geçirildin Ben tarafından dize getirildin Hani sen kimselere yenilmezdin Demek sonunda yola gelebildin ** Bi dakika bir şey söyliycem Seni var ya acayip sevicem Ne zamandır kaybettiğin o Kalbin yerini sana göstericem ** Kimine göre mantık tek yön Kimine göre kalp yolu Birisi var kibrine mağlup Bi diğerinin aşk sonu ** Tarafını seç hadi sen de Çarp, çıkar, topla, böl Ya benim ol mutluluğu bul Ya da git yapayalnız öl ** Aşk savaşında ele geçirildin Ben tarafından dize getirildin Hani sen kimselere yenilmezdin Demek sonunda yola gelebildin ** Aşk savaşında ele geçirildin Ben tarafından dize getirildin Hani sen kimselere yenilmezdin Demek sonunda yola gelebildin ** Bi dakika bir şey söylicem Seni var ya acayip sevicem Ne zamandır kaybettiğin o Kalbin yerini sana göstericem ** Bi dakika bir şey söylicem Seni var ya acayip sevicem Ne zamandır kaybettiğin o Kalbin yerini sana göstericem

Diğer Yarım Bir sabah batıdan doğsa güneş Suyu bile yaksa kör bir ateş Durur aşkın yüreğimde Ama öyle ama böyle ** Benim misin Sen bana tek onu söyle ** Yıkılsa yansa bir gecede dünya Benim senin diğer yarın Bir doğru var ki değişemez asla Bizim yine diğer yarın ** Geç ölümden tut elimden Kıyamete meydan okur gibi Hiç hesapsız saf günahsız Bizi aşk sayıp hayat bilmişim ben

Emanet Beden Ağlar bir çocuk Böyle başlar yolculuk Dünya seferinde Ruh emanet bir bedende ** Kalp buluşur kaderiyle Dünya bahçesinde Rüzgarlar ve yağmurlar Uzaktaki yıldızlar ** Büyülü bir şarkıyı söyler o Hayat, ömrün cenneti Her kaderin sahibi Hırsız bir zamandır ** Ağlar bir çocuk Böyle başlar yolculuk Dünya seferinde Ruh emanet bir bedende ** Kalp buluşur kaderiyle Dünya bahçesinde Rüzgarlar ve yağmurlar Uzaktaki yıldızlar ** Büyülü bir şarkıyı söyler o Hayat, ömrün cenneti Her kaderin sahibi Hırsız bir zamandır ** Aslında yolumuz, hikâyemiz aynı Hayat verdiği ne varsa hep yalancı Güneşte, denizde ve her yerde Hep Tanrı'nın o kutsal selâmı ** Hayat, ömrün cenneti Her kaderin sahibi Hırsız bir zamandır

Geri Dön Kırmışım Dökmüşüm Ben Aslında Biliyorum Herkesi Zannettim Kendimi Bende Dünyanın Merkezi... ** Kumdan Kalelerim Var Bak Yıkılmaya Mahkum Hepsi İçimde Bir Yerlerde Hep Sevgilimin Sesi ** Ne Olur! Geri Dön... İstedim Bekledim Ben Aşkı Gelmeli Kendisi... ** Hapsettim Kalbimi Burada... Gururumun Vergisi Kumdan Kalelerim Var Bak Yıkılmaya Mahkum ** Hepsi İçimde Bir Yerlerde Hep Sevgilimin Sesi Ne Olur! Geri Dön...

Yasak Aşk Kalbimde medcezir Bir hırçın deniz, bu aşk bir nehir Her taraf gözlerin Ruhumda dalgalar gider gelir ** Sen ve ben yok Kavuşmak yok Bir yasak aşkta kaybolmuş gibiyiz Elimden tut ** Kalbimden tut Bu girdap alır sürükler bizi Gönlünden çöz beni Ve hapis bi' kuş gibi şimdi sal hadi ** Aşk uçmak istiyor Bir gizli günah gibi yaşanmıyor Vazgeçiş yok Hiç dönüş yok ** Bir yasak aşkta kaybolmuş gibiyiz Elimden tut Kalbimden tut Bu girdap alır sürükler bizi