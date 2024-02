Aynur Aydın

Başta yine kavak yelleri eser Gönül ince bir sızı sezer Tam bize gülmüşken Talih yine yan mı çizer? ** Aşkta giden olur gitmeyen olur Yine dengi dengini bulur Tam bize gelmişken İnadına hep bizi mi bulur? ** Damla damla düştü aşk yine gözlerime Hangi yalancı söz dokundu göz bebeklerine? Sensiz kalmışsa bir yanım Ne kalır geriye? ** Ben hep nefes nefes duadayım Yüzünü dönme diye Yanına gelen olur Seni de gören olur ** Çamur at izi kalır Sana inanan olur Yanına gelen olur Seni de gören olur ** Çamur at izi kalır Sana inanan olur Döndün, yine kendi kendime yüzüm Ne seni görür deli özüm ** Tam göze gelmişken Nazarlara geldi sözüm Aşkta giden olur gitmeyen olur Yine kendi rengini bulur ** Tam da tükenmişken Halimi anlayan o olur Damla damla düştü aşk yine gözlerime Hangi yalancı söz dokundu göz bebeklerine? ** Sensiz kalmışsa bir yanım Ne kalır geriye Ben hep nefes nefes duadayım Yüzünü dönme diye ** Yanına gelen olur Seni de gören olur Çamur at izi kalır Sana inanan olur

Ağlar bir çocuk Böyle başlar yolculuk Dünya seferinde Ruh emanet bir bedende ** Kalp buluşur kaderiyle Dünya bahçesinde Rüzgarlar ve yağmurlar Uzaktaki yıldızlar ** Büyülü bir şarkıyı söyler o Hayat, ömrün cenneti Her kaderin sahibi Hırsız bir zamandır ** Ağlar bir çocuk Böyle başlar yolculuk Dünya seferinde Ruh emanet bir bedende ** Kalp buluşur kaderiyle Dünya bahçesinde Rüzgarlar ve yağmurlar Uzaktaki yıldızlar ** Büyülü bir şarkıyı söyler o Hayat, ömrün cenneti Her kaderin sahibi Hırsız bir zamandır ** Aslında yolumuz, hikâyemiz aynı Hayat verdiği ne varsa hep yalancı Güneşte, denizde ve her yerde Hep Tanrı'nın o kutsal selâmı ** Hayat, ömrün cenneti Her kaderin sahibi Hırsız bir zamandır