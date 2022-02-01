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7/24 Dinle Aynur Aydın

Aynur Aydın

Doğum Günü Müzikleri

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01

Yağ Satarım Bal Satarım

02

Yenildim Daima

03

Anlamadığım Şey Çok

04

Ayrılıklar Mevsimi

05

Aşkın Emri

... KAPAT
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Albümler

Yağdır Aynur Aydın

Sahiden Aynur Aydın

Düşüne Düşüne Aynur Aydın

Gel Güzelim Aynur Aydın

Salla Aynur Aydın

Siz Hepiniz Ben Tek Aynur Aydın

Bana Aşk Ver Aynur Aydın

Bi Dakika Aynur Aydın

Emanet Beden Aynur Aydın

Günah Sevap Aynur Aydın

Proje 2 Aynur Aydın

12 Çesit La La Aynur Aydın

Çalma Listeleri

En Güzel Doğum Günü Şarkıları

En Güzel Doğum Günü Şarkıları

Yağmurlu Bir Gün | 7/24 Müzik

Yağmurlu Bir Gün | 7/24 Müzik

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