Aynur Aydın

Ağlar bir çocuk Böyle başlar yolculuk Dünya seferinde Ruh emanet bir bedende ** Kalp buluşur kaderiyle Dünya bahçesinde Rüzgarlar ve yağmurlar Uzaktaki yıldızlar ** Büyülü bir şarkıyı söyler o Hayat, ömrün cenneti Her kaderin sahibi Hırsız bir zamandır ** Ağlar bir çocuk Böyle başlar yolculuk Dünya seferinde Ruh emanet bir bedende ** Kalp buluşur kaderiyle Dünya bahçesinde Rüzgarlar ve yağmurlar Uzaktaki yıldızlar ** Büyülü bir şarkıyı söyler o Hayat, ömrün cenneti Her kaderin sahibi Hırsız bir zamandır ** Aslında yolumuz, hikâyemiz aynı Hayat verdiği ne varsa hep yalancı Güneşte, denizde ve her yerde Hep Tanrı'nın o kutsal selâmı ** Hayat, ömrün cenneti Her kaderin sahibi Hırsız bir zamandır