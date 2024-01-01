Gel Güzelim Şarkı Sözleri
Aynur Aydın Gel Güzelim şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Aynur Aydın Gel Güzelim şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Gel Güzelim sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Sorma, ağlıyorsam
Her şey bitti
Sorma, yetti bu aşk bana
Ağla, sen de ağla
**
Ben de bitti aşk affetmez
Ceza sırayla
Sevmek suç yandın mı yandın
Gitmek yok kaldın mı kaldın
**
Püsküllü belamı sandın
Bak dünya kalmaz sana bana
Gel güzelim gel, boşvermişim ona buna
Gel güzelim gel, eller haram olsun bana
**
Gel güzelim gel, ateşin kül olmuyorsa
Gel güzelim gel, tövbe billah öyle aşka
Gel güzelim gel, boşvermişim ona buna
Gel güzelim gel, eller haram olsun bana
**
Gel güzelim gel, ateşin kül olmuyorsa
Gel güzelim gel, tövbe billah öyle aşka, gel
Sorma, ağlıyorsam
Her şey bitti
**
Sorma, yetti bu aşk bana
Ağla, sen de ağla
Ben de bitti aşk affetmez
Ceza sırayla
**
Sevmek suç yandın mı yandın
Gitmek yok kaldın mı kaldın
Püsküllü belamı sandın
Bak dünya kalmaz sana bana
**
Gel güzelim gel, boşvermişim ona buna
Gel güzelim gel, eller haram olsun bana
Gel güzelim gel, ateşin kül olmuyorsa
Gel güzelim gel, tövbe billah öyle aşka
**
Gel güzelim gel, boşvermişim ona buna
Gel güzelim gel, eller haram olsun bana
Gel güzelim gel, ateşin kül olmuyorsa
Gel güzelim gel, tövbe billah öyle aşka, gel