Aynur Aydın

Sorma, ağlıyorsam Her şey bitti Sorma, yetti bu aşk bana Ağla, sen de ağla ** Ben de bitti aşk affetmez Ceza sırayla Sevmek suç yandın mı yandın Gitmek yok kaldın mı kaldın ** Püsküllü belamı sandın Bak dünya kalmaz sana bana Gel güzelim gel, boşvermişim ona buna Gel güzelim gel, eller haram olsun bana ** Gel güzelim gel, ateşin kül olmuyorsa Gel güzelim gel, tövbe billah öyle aşka Gel güzelim gel, boşvermişim ona buna Gel güzelim gel, eller haram olsun bana ** Gel güzelim gel, ateşin kül olmuyorsa Gel güzelim gel, tövbe billah öyle aşka, gel Sorma, ağlıyorsam Her şey bitti ** Sorma, yetti bu aşk bana Ağla, sen de ağla Ben de bitti aşk affetmez Ceza sırayla ** Sevmek suç yandın mı yandın Gitmek yok kaldın mı kaldın Püsküllü belamı sandın Bak dünya kalmaz sana bana ** Gel güzelim gel, boşvermişim ona buna Gel güzelim gel, eller haram olsun bana Gel güzelim gel, ateşin kül olmuyorsa Gel güzelim gel, tövbe billah öyle aşka ** Gel güzelim gel, boşvermişim ona buna Gel güzelim gel, eller haram olsun bana Gel güzelim gel, ateşin kül olmuyorsa Gel güzelim gel, tövbe billah öyle aşka, gel