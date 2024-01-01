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7/24 Dinle Bir Zamanlar III

Bir Zamanlar III Şarkı Sözleri

Aynur Aydın Bir Zamanlar III şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Aynur Aydın Bir Zamanlar III şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Bir Zamanlar III sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Aynur Aydın

Aynur Aydın

Bir Zamanlar III

  • Nolur Gitme

  • Yere Bakan Yürek Yakan

  • Söyletme Beni

  • Senden Başka

  • Bir Gün Beni Ararsan

  • Küçük Kız

  • Günler Aylar

  • Sen Bensiz Ben Sensiz

  • Benim Balonlarım Vardı

  • Hal Hal

  • Gözümüz Aydın

  • Tanımazsın Beni

  • Son Verdim Kalbimin İşine

  • Büklüm Büklüm

  • Bim Bam Bom

  • Kara Sevda

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