Aynur Aydın

Yabancı gibisin, gözlerin nerde? Anladım bu gece, aşkta son perde Sen ne zaman ellerin oldun? Ve saatlere söyleyin dursun ** Ne olur gitme Sende yüreğim var Ne olur gitme Bende gözlerin var ** Sen gidince Aşkından ben ölürüm Ne olur gitme Bu böyle bitemez ki, bugün ** Kalbindeki bir zehir, onu aşk sandın Geçer mi bu yalanla, uyanır aklın Geri döner mi seven kalpler Aşk bu evde hep seni bekler ** Ne olur gitme Sende yüreğim var Ne olur gitme Bende gözlerin var ** Sen gidince Aşkından ben ölürüm Ne olur gitme Bu böyle bitemez ki, bugün ** Bugün Geri döner mi seven kalpler? Aşk bu evde hep seni bekler Ne olur gitme ** Sende yüreğim var Ne olur gitme Bende gözlerin var Sen gidince ** Aşkından ben ölürüm Ne olur gitme Bu böyle bitemez ki, bugün Bugün, bugün, bugün, bugün ** Bugün Bugün, bugün, bugün, bugün Sen gidince Aşkından ben ölürüm Ne olur gitme Bu böyle bitemez ki, bugün

Oldu en sonunda oldu bim bam bom Rüyalarım gerçek oldu bim bam bom Duyduk duymadık demesin hiç kimse İşte ilan ediyorum herkese *** Oh oh oh çok şükür dostlar Benimde artık bir sevgilim var Hırsından çatlasın düşmanlar Şimdi benimde bir sevgilim var *** Kim demiş kimse ona bakmaz diye Kimse onu koluna takmaz diye Evde kalmaktan kurtulamaz diye Çatlasın patlasın dönsün deliye *** Ha ha ha dinleyin dostlar Benimde artık bir sevgilim var Hırsından çatlasın düşmanlar Şimdi benimde bir sevgilim var *** Suratım asıkmış hiç gülmezmişim İki laf etmesini bilmezmişim Doğrusu hiç mi hiç çekilmezmişim Gördünüz mü meğerse ben neymişim *** Bim bam bom çok şükür dostlar Benimde artık bir sevgilim var Bim bam bom çatlasın düşmanlar Artık benimde bir sevgilim var *** Ne yapsam nafile bu iş olmazmış Benden daha çirkini bulunmazmış Yüz yıl bekar kalsa beni almazmış Milyonlar versem yanımda durmazmış *** Ha ha ha dinleyin dostlar Benimde artık bir sevgilim var Hırsından çatlasın düşmanlar Benimde artık bir sevgilim var *** Ha ha ha dinleyin dostlar Benimde artık bir sevgilim var Hırsından çatlasın düşmanlar Benimde artık bir sevgilim var *** Ha ha hay dinleyin dostlar Benimde artık bir sevgilim var Hırsından çatlasın düşmanlar Benimde artık bir sevgilim var