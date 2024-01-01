Aynur Aydın

-
Yabancı gibisin, gözlerin nerde?
Anladım bu gece, aşkta son perde
Sen ne zaman ellerin oldun?
Ve saatlere söyleyin dursun
**
Ne olur gitme
Sende yüreğim var
Ne olur gitme
Bende gözlerin var
**
Sen gidince
Aşkından ben ölürüm
Ne olur gitme
Bu böyle bitemez ki, bugün
**
Kalbindeki bir zehir, onu aşk sandın
Geçer mi bu yalanla, uyanır aklın
Geri döner mi seven kalpler
Aşk bu evde hep seni bekler
**
Ne olur gitme
Sende yüreğim var
Ne olur gitme
Bende gözlerin var
**
Sen gidince
Aşkından ben ölürüm
Ne olur gitme
Bu böyle bitemez ki, bugün
**
Bugün
Geri döner mi seven kalpler?
Aşk bu evde hep seni bekler
Ne olur gitme
**
Sende yüreğim var
Ne olur gitme
Bende gözlerin var
Sen gidince
**
Aşkından ben ölürüm
Ne olur gitme
Bu böyle bitemez ki, bugün
Bugün, bugün, bugün, bugün
**
Bugün
Bugün, bugün, bugün, bugün
Sen gidince
Aşkından ben ölürüm
Ne olur gitme
Bu böyle bitemez ki, bugün
-
Bilmem yüzümden belli mi
Gülerken işveli işveli
İçimde ah neler gizli
Saklayamam ki sevgimi
***
Aklım fikrim hep seninle
Gözüm dolu tatlı düşle
Bir öpücük versen yeter
Derdim yok altın gümüşle.
***
Yere bakan yürek yakan
Biliyorum aşkın yalan.
***
Şu garipten ne istersin
Merhametim yok mu dersin
Yarın gönlün geçse bile
Bugün sen bana yetersin.
-
Hiçbir şeyden korkmadan
Hiçbir derdim olmadan
Yaşamak, yaşamak, yaşamak isterdim hep
***
Dostlarımla birlikte
Mutlu güzel günlere
Kavuşmak, kavuşmak, kavuşmak istedim hep
***
Ne yaptım da ne gördüm
Ne umdum da ne buldum
Hayatta
***
Kalp dersen az dert mi çekti
Aşk dersen yaktı kül etti
Dost dersen aldattı gitti
Söyletme söyletme beni
Söyletme söyletme beni
Söyletme söyletme beni
***
Da da di da day
Da da di da day
***
Kalp dersen az dert mi çekti
Aşk dersen yaktı kül etti
Dost dersen aldattı gitti
Söyletme söyletme beni
Söyletme söyletme beni
Söyletme söyletme beni
***
Da da di da day
Da da di da day
***
Nefret nedir bilmeden
Bir kez kavga etmeden
Yaşamak, yaşamak, yaşamak isterdim hep
***
Sevdiğimle birlikte
Özlediğim günlere
Kavuşmak, kavuşmak, kavuşmak isterdim hep
***
Ne yaptım da ne gördüm
Ne umdum da ne buldum
Hayatta
***
Kalp dersen az dert mi çekti
Aşk dersen yaktı kül etti
Dost dersen aldattı gitti
Söyletme söyletme beni
Söyletme söyletme beni
Söyletme söyletme beni
***
Da da di da day
Da da di da day
***
Kalp dersen az dert mi çekti
Aşk dersen yaktı kül etti
Dost dersen aldattı gitti
Söyletme söyletme beni
Söyletme söyletme beni
Söyletme söyletme beni
***
Da da di da day
Da da di da day
Da da di da day
Da da di da day
-
-
-
-
-
Dışarıda bir yaz yağmuru
Yaş sokaklar sensiz, bensiz
Dışarıda bir yaz yağmuru
Yaş sokaklar sensiz, bensiz
***
Akşam olmuş, ılık rüzgar
Loş ışıklar sensiz, bensiz
Akşam olmuş, ılık rüzgar
Loş ışıklar sensiz, bensiz
***
Bir masalmış geçen yıllar
Kaç yaprak var elimizde?
Aşk bir rüyaymış, uyandık
Adı kaldı dilimizde
***
Bir masalmış geçen yıllar
Kaç yaprak var elimizde?
Aşk bir rüyaymış, uyandık
Adı kaldı dilimizde
***
Ses vermiyor çalgıları
Tavernalar sensiz, bensiz
Ses vermiyor çalgıları
Tavernalar sensiz, bensiz
***
Masamızda yabancılar
Hatıralar sensiz, bensiz
Masamızda yabancılar
Hatıralar sensiz, bensiz
***
Bir masalmış geçen yıllar
Kaç yaprak var elimizde?
Aşk bir rüyaymış, uyandık
Adı kaldı dilimizde
***
Bir masalmış geçen yıllar
Kaç yaprak var elimizde?
Aşk bir rüyaymış, uyandık
Adı kaldı dilimizde
***
Bitsin artık bu hikaye
Kader çeksin kapımızı
Bitsin artık bu hikaye
Kader çeksin kapımızı
***
Kapanmışız kalbimize
Sen bensiz, ben sensiz
Kapanmışız kalbimize
Sen bensiz, ben sensiz
***
Bir masalmış geçen yıllar
Kaç yaprak var elimizde?
Aşk bir rüyaymış, uyandık
Adı kaldı dilimizde
***
Bir masalmış geçen yıllar
Kaç yaprak var elimizde?
Aşk bir rüyaymış, uyandık
Adı kaldı dilimizde
-
Benim balonlarım vardı
Onları kimler aldı
Mutlu bayramlar vardı
Kimbilir nerde kaldı
Dostumdu benim balonlar
Çocuklar beni anlar
O çocuklar ve o balonlar
O çocuk yüzlü bayramlar şimdi nerdeler
Hani nerde o ışıklar çocuksu sevgiler
Gitti mi yoksa yine gelir mi o günler
Nerde kaldı masallar sevgiler günler
Söylenen bütün masallara inanırdık
Onlar mı bizi kandırdı biz mi aldandık
Bayramları bekler bayramları yaşardık
Bayramlar mı eskidi bizler mi yaşlandık
Benim balonlarım vardı
Onları kimler aldı
Mutlu bayramlar vardı
Kimbilir nerde kaldı
Dostumdu benim balonlar
Çocuklar beni anlar
O çocuklar ve o balonlar
O çocuk yüzlü bayramlar şimdi nerdeler
Hani nerde o ışıklar çocuksu sevgiler
Gitti mi yoksa yine gelir mi o günler
Nerde kaldı masallar sevgiler günler
Söylenen bütün masallara inanırdık
Onlar mı bizi kandırdı biz mi aldandık
Bayramları bekler bayramları yaşardık
Bayramlar mı eskidi bizler mi yaşlandık
-
Hal hal
Hal hal
Hal hal
Hal hal
Hal hal
Hal hal
Akşam olup gün batınca
Dağlara hüzün çökünce
Lale sümbül boynun eğip
Kurt kuzuya kem bakınca
Köye döner nazo gelin
Yavru ceylan gibi kaçar
Seke seke çaydan geçer
Nazo gelin ayağına takar
Hal hal
Bir bakışı canlar yakar
Gülüşüne cihan değer
Nazo gelin ayağına takar
Hal hal
Ayağında gümüş halhal (ayağında gümüş hal hal)
İnce nakış gümüş halhal (ince nakış gümüş hal hal)
Yavru ceylan gibi kaçar
Seke seke çaydan geçer
Nazo gelin ayağına takar
Hal hal
Bir bakışı canlar yakar
Gülüşüne cihan değer
Nazo gelin ayağına takar
Hal hal
Hal hal
Hal hal
Hal hal
Hal hal
Hal hal
Yedi köyün yiğitleri
Ağaları ve beyleri
Boşyere durmuş beklerler
Yaralıdır yürekleri
Gitti gelmez nazo gelin
Yavru ceylan gibi kaçar
Seke seke çaydan geçer
Nazo gelin ayağına takar
Hal hal
Bir bakışı canlar yakar
Gülüşüne cihan değer
Nazo gelin ayağına takar
Hal hal
Ayağında gümüş hal hal (ayağında gümüş hal hal)
İnce nakış gümüş hal hal (ince nakış gümüş hal hal)
Yavru ceylan gibi kaçar
Seke seke çaydan geçer
Nazo gelin ayağına takar
Hal hal
Bir bakışı canlar yakar
Gülüşüne cihan değer
Nazo gelin ayağına takar
Hal hal
Ayağında gümüş hal hal
Yavru ceylan gibi kaçar
Seke seke çaydan geçer
Nazo gelin ayağına takar
Hal hal
Ayağında gümüş hal hal
Bir bakışı canlar yakar
Gülüşüne cihan değer
Nazo gelin ayağına takar
Hal hal
Ayağında gümüş hal hal
Yavru ceylan gibi kaçar
-
Bizi çekemeyenler
(Gözünüz aydın) Münasip görmeyenler
(Gözünüz aydın) Aşkımı kıskananlar
Gözünüz aydın, gözünüz aydın
Gözünüz aydın arkamdan konuşanlar
(Gözünüz aydın) Kuyumuzu kazanlar
(Gözünüz aydın) Onda gözü olanlar
Gözünüz aydın
Ayrıldık, ayrıldık
Bu temiz aşk bitti artık
Bunca göze, bunca söze
Daha fazla dayanamadık
Gözünüz aydın bizi çekemeyenler
Gözünüz aydın münasip görmeyenler
Gözünüz aydın aşkımı kıskananlar
Gözünüz aydın gözünüz aydın
Gözünüz aydın arkamdan konuşanlar
Gözünüz aydın kuyumuzu kazanlar
Gözünüz aydın onda gözü olanlar
Gözünüz aydın
Bizi çekemeyenler
(Gözünüz aydın) Münasip görmeyenler
(Gözünüz aydın) Aşkımı kıskananlar
(Gözünüz aydın) Gözünüz aydın
Gözünüz aydın arkamdan konuşanlar
Gözünüz aydın kuyumuzu kazanlar
Gözünüz aydın onda gözü olanlar
Gözünüz aydın
Ayırdınız en sonunda
Söyleyin ne geçti elinize
Tanrı sever sevenleri
Söyleyin nasıl kıydınız bize
Gözünüz aydın bizi çekemeyenler
Gözünüz aydın münasip görmeyenler
Gözünüz aydın aşkımı kıskananlar
Gözünüz aydın gözünüz aydın
Gözünüz aydın arkamdan konuşanlar
Gözünüz aydın kuyumuzu kazanlar
Gözünüz aydın onda gözü olanlar
Gözünüz aydın
Bizi çekemeyenler
(Gözünüz aydın) Münasip görmeyenler
(Gözünüz aydın) Aşkımı kıskananlar
(Gözünüz aydın) Gözünüz aydın
Gözünüz aydın arkamdan konuşanlar
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Oldu en sonunda oldu bim bam bom
Rüyalarım gerçek oldu bim bam bom
Duyduk duymadık demesin hiç kimse
İşte ilan ediyorum herkese
***
Oh oh oh çok şükür dostlar
Benimde artık bir sevgilim var
Hırsından çatlasın düşmanlar
Şimdi benimde bir sevgilim var
***
Kim demiş kimse ona bakmaz diye
Kimse onu koluna takmaz diye
Evde kalmaktan kurtulamaz diye
Çatlasın patlasın dönsün deliye
***
Ha ha ha dinleyin dostlar
Benimde artık bir sevgilim var
Hırsından çatlasın düşmanlar
Şimdi benimde bir sevgilim var
***
Suratım asıkmış hiç gülmezmişim
İki laf etmesini bilmezmişim
Doğrusu hiç mi hiç çekilmezmişim
Gördünüz mü meğerse ben neymişim
***
Bim bam bom çok şükür dostlar
Benimde artık bir sevgilim var
Bim bam bom çatlasın düşmanlar
Artık benimde bir sevgilim var
***
Ne yapsam nafile bu iş olmazmış
Benden daha çirkini bulunmazmış
Yüz yıl bekar kalsa beni almazmış
Milyonlar versem yanımda durmazmış
***
Ha ha ha dinleyin dostlar
Benimde artık bir sevgilim var
Hırsından çatlasın düşmanlar
Benimde artık bir sevgilim var
***
Ha ha ha dinleyin dostlar
Benimde artık bir sevgilim var
Hırsından çatlasın düşmanlar
Benimde artık bir sevgilim var
***
Ha ha hay dinleyin dostlar
Benimde artık bir sevgilim var
Hırsından çatlasın düşmanlar
Benimde artık bir sevgilim var
-
Çıkmaz sokakta yol bulamadım
Gözlerim yandı ağlayamadım
Bir kara sevda vurdu başıma
Nerdesin sen, kimdesin sen, ben soramadım
Nerde başladı, nerede bitti
Kavuştum derken hasreti geldi
Bu benim değil aşkın kaderi
Ayrılıktan gözyaşımdan başka ne sanki
Sevgiden yana şansım olmadı
Kötüden başka dostum olmadı
Sen de yoksun, bilmiyorsun, halim kalmadı..