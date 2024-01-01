Aynur Aydın

-
Sakın ha, dokunma
Aşk ihaneti hiç affetmez ki
Sen bunu yaz bi' yere
İçimde öyle bir öfke bombası var ki
**
Gelme hiç üzerime
Öfkemden kork
Sen hangi ihanet gecesinde kirlettin aşkımı?
Kapımdan git
**
Git gelme, kırılan gururum var
Affetmem yok, yok
Bana bak hey, sana aşkım çoktan öldü
Git hadi yoluna
**
Beni duy hey, bugün kalbim yeni doğdu
Sakın ha dokunma
Koparıp attın, bir çiçek oldu aşk
Bir daha yaşar mı?
**
Söyle bu kadar kolay mı yine yeniden başlamak?
Kalbim unutur mu?
Öfkemden kork
Sen hangi ihanet gecesinde kirlettin aşkımı?
**
Kapımdan git
Git gelme, kırılan gururum var
Affetmem yok, yok
Bana bak hey, sana aşkım çoktan öldü
**
Git hadi yoluna
Beni duy hey, bugün kalbim yeni doğdu
Sakın ha dokunma
Sakın ha, dokunma
-
Haydi seninle seninle yenilensem
Tüm bedenimi yensen
Şimdi çağrım var, çağrım var
Seninle ben alevler içinde
**
Sözlerin bunun için yeter mi?
Bu bencillik değil mi ki
Gerek yok bütün bu oyuna
Yalanları satma
**
Gerek yok bütün bu şovuna
Yenildim daima
Gerek yok bütün bu oyuna
Yalanları satma
**
Gerek yok bütün bu şovuna
Yenildim daima
Hayli suskunum durgunum ümitlerden
Daha ben hayattan
**
Sen hiç korktun mu, sordun mu bu sebepten
Ben çok yoruldum
Sözlerin bunun için yeter mi?
Bu bencillik değil mi ki
**
Gerek yok bütün bu oyuna
Yalanları satma
Gerek yok bütün bu şovuna
Yenildim daima
**
Gerek yok bütün bu oyuna
Yalanları satma
Gerek yok bütün bu şovuna
Yenildim daima
**
Sözlerin bunun için yeter mi?
Bu bencillik değil mi ki
Gerek yok bütün bu oyuna
Yalanları satma
**
Gerek yok bütün bu şovuna
Yenildim daima
Gerek yok bütün bu oyuna
Yalanları satma
**
Gerek yok bütün bu şovuna
Yenildim daima
-
Anlamadan âşık oldum
Tutuldum, yoktu çözüm
Yemindi o her sözün
Dağıldım yazık yine
**
Zamansız mı çiçek açtım?
Büründüm her rengine
İnandım mevsimine
Sararıp soldum yine
**
Eğer gücüm olsa
Zamanı biri geri alsa
Anlamadığım şey çok, yok yok
Benim artık hâlim yok
**
Eğer gücüm olsa
Zamanı biri geri alsa
Soramadığım şey çok, yok yok
Benim artık hâlim yok savaşmaya
**
Benim dünyam bana yeter
Nasılsa zaman örter
Geçmişi bir gün siler
Eğer öyle istersem
**
Ve yeniden hayat ve ben
Yeniden dost olur mu?
Güzel bir yol buldum mu?
Yeniden uyanmaya
**
Eğer gücüm olsa
Zamanı biri geri alsa
Anlamadığım şey çok, yok yok
Benim artık hâlim yok
**
Eğer gücüm olsa
Zamanı biri geri alsa
Soramadığım şey çok, yok yok
Benim artık halim yok savaşmaya
**
İsterse dünyaları versin
Ona kalbim nasıl güvensin?
O da her şeyi biliyor
Kapandı kapılar
Zamanla geçer mi dersin?
**
Yine mi bahar mı olur mevsim?
Unutur mu seni gönlüm?
Eğer gücüm olsa
Zamanı biri geri alsa
**
Anlamadığım şey çok, yok yok
Benim artık hâlim yok
Eğer gücüm olsa
Zamanı biri geri alsa
**
Anlamadığım şey çok
Benim artık hâlim yok
Eğer gücüm olsa
Zamanı biri geri alsa
**
Soramadığım şey çok
Benim artık hâlim yok savaşmaya
Savaşmaya
-
Çok sevmek yetmiyor
Aşk bir gün eskiyor
Biz senle kaç mevsim
Hem güldük, hem ağladık
**
Bak işte yol bitti
Bir de baktık aşk gitti
Yağmurda ıslandık
O zamanlar çok aşıktık
**
Ayrılıklar mevsimi
Hey, deli gönlüm kalk hadi
Buralardan gitmek vakti
Hoşça kal sevdalım
**
Dur, beni son kez öp hadi
Ama lütfen öyle bakma
Yoksa ben ağlarım
Bakma, bakma öyle
**
Bakma, bakma öyle
Ama yoksa ben ağlarım
Çok sevmek yetmiyor
Aşk bir gün eskiyor
**
Biz senle kaç mevsim
Hem güldük, hem ağladık
Bak işte yol bitti
Şimdi mevsim aşk değil
**
Yağmurda ıslandık
O zamanlar çok aşıktık
Ayrılıklar mevsimi
Hey, deli gönlüm kalk hadi
**
Buralardan gitmek vakti
Hoşça kal sevdalım
Dur, beni son kez öp hadi
Ama lütfen öyle bakma
**
Yoksa ben ağlarım
Gitmekle kalmak arası kalbim zorda
Aşk ağlar gözlerinde, elveda
Hey, deli gönlüm kalk hadi
**
Buralardan gitmek vakti
Hey, deli gönlüm kalk hadi
Buralardan gitmek vakti
Hoşça kal sevdalım
**
Dur, beni son kez öp hadi
Ama lütfen öyle bakma
Yoksa ben ağlarım
Hey, deli gönlüm kalk hadi
**
Buralardan gitmek vakti
Hoşça kal sevdalım
Dur, beni son kez öp hadi
Ama lütfen öyle bakma
**
Yoksa ben ağlarım
Bakma, bakma öyle
(Bakma öyle)
Bakma, bakma öyle
Ama yoksa ben ağlarım
-
Bir sürpriz çekim var senle aramda
Çoktandır aşkı bekler kalbim ayakta
Sen de teslim ol, boşuna direnme
Kaybolmak lazım aşk denen cennette
**
Ve hadi sen çöz bu ruhunun ipini
Hey sen bi' romantik serseri
Gel yakalım geceyi
Gel diyorsam aşkın emri
**
Gel ateşten bul tenimi
Gezin gizli bahçemi
Gel yakalım geceyi
Gel diyorsam aşkın emri
**
Kalbimden sana doğru bir sel kopuyor
Dünyanın başı sarhoş, tuhaf dönüyor
Her şey bambaşka, çok garip geliyor
Kapkaranlık aşk, içine çekiyor
**
Ve hadi sen çöz bu ruhunun ipini
Hey sen bi' romantik serseri
Gel yakalım geceyi
Gel diyorsam aşkın emri
**
Gel ateşten bul tenimi
Gezin gizli bahçemi
Gel yakalım geceyi
Gel diyorsam aşkın emri
**
Ve hadi sen çöz bu ruhunun ipini
Hey sen bi' romantik serseri
Gel yakalım geceyi
Gel diyorsam aşkın emri
**
Gel ateşten bul tenimi
Gezin gizli bahçemi
Gel yakalım geceyi
Gel diyorsam aşkın emri
**
Ve hadi sen çöz bu ruhunun ipini
Hey sen bi' romantik serseri
Gel yakalım geceyi
Gel diyorsam aşkın emri
-
Biraz bencilsin, yakın sevgisin
Sen bana dert ve zehirsin
Gücüm yok kaçmaya, alıştım ben buna
Sen yok olsan da izin dursun
**
Seninle geldik artık enkaz hâline
Kavuşmak zor ötesinde
Bu dünya senle döndü tam bir zalime
Sabrın sonuna geldim
**
Vurdu aşk beni, vurdu kalbimi
Düştüm tuzaklarına ben, bu aşk savaşta
Vurdu aşk beni, vurdu kalbimi
Kendine bir oyun seç, geç bunları hadi geç geç geç
**
Gücüm yok kaçmaya, alıştım ben buna
Sen yok olsan da izin dursun
Seninle geldik artık enkaz hâline
Kavuşmak zor ötesinde
**
Bu dünya senle döndü tam bir zalime
Sabrın sonuna geldim
Vurdu aşk beni, vurdu kalbimi
Düştüm tuzaklarına ben, bu aşk savaşta
**
Vurdu aşk beni, vurdu kalbimi
Kendine bir oyun seç, geç bunları hadi geç geç geç
Seninle geldik artık enkaz hâline
Kavuşmak zor ötesinde
**
Bu dünya senle döndü tam bir zalime
Sabrın sonuna geldim
Vurdu aşk beni, vurdu kalbimi
Düştüm tuzaklarına ben bu aşk savaşta
**
Vurdu aşk beni, vurdu kalbimi
Kendine bir oyun seç, geç bunları hadi geç geç geç
-
Anladım senin için
Ben bir hiçim ama
Geç kaldın
Çok romantik az dramatik
**
Hatta kör cahil sandın
Beni cepte saydın
Hep arandın ama yanıldın
Bitti sabrım sana güle güle
**
Sen aşka doymazsın
Masum masum bakma
Pişman olmazsın
Af dileyip durma
**
Senin ruhun aç
Her gördüğün senin olmalı
Bak çözdüm seni
Güle güle
**
Yolun açık olsun
Aşk nedir bilmeyenle geçer mi ömür sence
Ve güle güle
Döndüm uçurumdan
**
Hataydı en başında
Ve kaybettim sonunda
Ve şimdi sende yan, yan, yan, yan, yan, yan
Benim içinde yan, yan, yan, yan, yan, yan
**
Ve şimdi sende yan, yan, yan, yan, yan, yan
Benim içinde yan, yan, yan, yan, yan, yan
Bir gün senin için değerimi sende anlarsın
Kaybettiğin balık büyük olur
**
Sende yanarsın
Kalp kırarak
Aldatarak hiç mutlu olamasın
Bitti sabrım sana güle güle
**
Sen aşka doymazsın
Masum masum bakma
Pişman olmazsın
Af dileyip durma
**
Senin ruhun aç
Her gördüğün senin olmalı
Bak çözdüm seni
Güle güle
**
Yolun açık olsun
Aşk nedir bilmeyenle geçer mi ömür sence
Ve güle güle
Döndüm uçurumdan
**
Hataydı en başında
Ve kaybettim sonunda
Ve şimdi sende yan, yan, yan, yan, yan, yan
Benim içinde yan, yan, yan, yan, yan, yan
**
Ve şimdi sende yan, yan, yan, yan, yan, yan
Benim içinde yan, yan, yan, yan, yan, yan
-
Yabancı gibisin, gözlerin nerde?
Anladım bu gece, aşkta son perde
Sen ne zaman ellerin oldun?
Ve saatlere söyleyin dursun
**
Ne olur gitme
Sende yüreğim var
Ne olur gitme
Bende gözlerin var
**
Sen gidince
Aşkından ben ölürüm
Ne olur gitme
Bu böyle bitemez ki, bugün
**
Kalbindeki bir zehir, onu aşk sandın
Geçer mi bu yalanla, uyanır aklın
Geri döner mi seven kalpler
Aşk bu evde hep seni bekler
**
Ne olur gitme
Sende yüreğim var
Ne olur gitme
Bende gözlerin var
**
Sen gidince
Aşkından ben ölürüm
Ne olur gitme
Bu böyle bitemez ki, bugün
**
Bugün
Geri döner mi seven kalpler?
Aşk bu evde hep seni bekler
Ne olur gitme
**
Sende yüreğim var
Ne olur gitme
Bende gözlerin var
Sen gidince
**
Aşkından ben ölürüm
Ne olur gitme
Bu böyle bitemez ki, bugün
Bugün, bugün, bugün, bugün
**
Bugün
Bugün, bugün, bugün, bugün
Sen gidince
Aşkından ben ölürüm
Ne olur gitme
Bu böyle bitemez ki, bugün
-
Geç kaldın arama artık
Ben yokum yalan aşka
Sen kendin oyalan artık
Gelmem hiç bakma yola
**
İmkânsızdı aynı anlamda
Hayat hiç gülmez bize
Söz etmez kalbim zamanla
Üzülmez bir daha
**
Sildim sana ait her şeyi
Şimdi bana bir hayalsin
Pişman olurum mu hiç bilmem
Sana dönmem
**
Kalanla yetin sen artık
Yalanda olsa ağla
Zamanla inanır kalbim
Aşkın oyunlarına
-
Korktuğum kadar değildi
Canım acıdı ama geçti
Alım al morum mor derdi
Ayrılık iyi geldi
**
Senin için ben bir şeydim
Benim için sen her şeydin
Yaralar kapandı çoktan
Bende yok izin
**
Sıkılmıştım sorunlarından
O bitmeyen yalanlardan
Hani iki kişiden biri sever gibi
Yapınca
**
Yetmiyor gitmiyor
Kalbim kabul etmiyor
Sen yoksan sorun yok
Anla
**
Yetmiyor gitmiyor
Kalbim kabul etmiyor
O boşluk dolacak zamanla
Kendini yorma
**
Beni de yorma
Dediğin gibiyse
Geçer mi zamanla
Giden gitmiştir
Anla
-
Hey sen, ne istersin?
Sana deli gibi olmuş bu yürek
O ateşi tuttum ben bilerek
Şimdi sen bir dur
**
Dudağın bir deprem olsa gerek
Senle hayat çok güzelleşecek
Sana dokunmak ister elim şimdi
Koyma araya hiç dert yanında bir hisset
**
Sana kavuşmak ister tenim şimdi
Artık yetişir hasret beni sana hapset
Yanı başıma gel ben seni hak ettim
Yolum sana varmaz aklım hiç almaz, almaz
**
Yanı başıma gel ben seni hak ettim
Aşka engel konmaz sensiz hiç olmaz, olmaz
Bir şеy gelmez eldеn
Sensizliğin delisiyim benim ben
**
Sensiz nefes almak istemem
Sana dokunmak ister elim şimdi
Koyma araya hiç dert yanında bir hisset
Sana kavuşmak ister tenim şimdi
**
Artık yetişir hasret beni sana hapset
Yanı başıma gel ben seni hak ettim
Yolum sana varmaz aklım hiç almaz, almaz
Yanı başıma gel ben seni hak ettim
**
Aşka engel konmaz sensiz hiç olmaz, olmaz
İşte buyum ben birazda toyum ben
Yazık etme bu aşkı bana, sana, sen
İşte buyum ben birazda toyum ben
Yazık etme bu aşkı bana, sana, sen
-
Yine aynı sahne
Aynı sokaklarda
Hala seninleyim
Unutmadım
**
Yine aynı renkte
Aynı yalanlarla
Ben her şeye rağmen
Kaçamadığım
**
Seni yağmurlar
Alıp gitti mi
Niye yoksun sen şimdi
Bana rüzgarın
Esip geçti mi
**
Kim çaldı
Beni sensiz bıraktı
Hayalinle
Yok oldum ben
**
Nefesim tükendi
Ağır geliyor bana hatıralarla
Yok oldum ben
-
Çabuk elini ver, kalbim huzurunda
Beni sürükle gel siyah fırtına
Bana yakından bak, bütün her yerim aşk
Sana teslim oldum, götür aşkta yak
**
Yaklaş, korkma
Kaderin var benim ruhumda
Aşktan başka
Her şey sahte bu dünyada
**
Benim kalbim aşkta toz duman
Hadi gel sev çok geç olmadan
Gözlerinde hapset bir akşam
Beni al götür siyah fırtınam
**
Çabuk elini ver, kalbim uçurumda
Beni sürükle gel siyah fırtına
Bana yakından bak, benim her yerim aşk
Sana teslim oldum, götür aşkta yak
**
Yaklaş, korkma
Kaderin aşk unutma
Aşktan başka
Her şey sahte bu dünyada
**
Benim kalbim aşkta toz duman
Hadi gel sev çok geç olmadan
Gözlerinde hapset bir akşam
Beni al götür siyah fırtınam
**
Gönlüme aktın ya
Zehirlendim aşkla
Bir hırsız gözlerin
Al götür, kalbim senin
**
Benim kalbim aşkta toz duman
Hadi gel sev çok geç olmadan
Gözlerinde hapset bir akşam
Beni al götür siyah fırtınam
**
Benim kalbim aşkta toz duman
Hadi gel sev çok geç olmadan
Gözlerinde hapset bir akşam
Beni al götür siyah fırtınam