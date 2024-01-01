Aynur Aydın

Olmuyor, denedik, bile bile gidemem Kalırız yolda Göz göre göre, "Gel" diyemem Üzerim sonra ** Kalbime söz de geçiremem Sevemem, zorlamakta yok fayda Salla, yapamam senle asla Deli yok karşında ** Vallah', bi' daha olmaz, yapma Unutursun zamanla Salla, yapamam senle asla Deli yok karşında ** Vallah', bi' daha olmaz, yapma Unutursun zamanla Oynuyor kaderin sana yeni bir oyun Sakın ha kanma ** İnadım inat, geri dönemem Bilerek yanma Kalbime söz de geçiremem Sevemem, zorlamakta yok fayda ** Salla, yapamam senle asla Deli yok karşında Vallah', bi' daha olmaz, yapma Unutursun zamanla ** Salla, yapamam senle asla Deli yok karşında Vallah', bi' daha olmaz, yapma Unutursun zamanla ** Kullanamadığın o şanslar Gösterilen toleranslar Düşündükçe içim sızlar Düştüğüm onca tuzaklar ** Bu yaralar beni öldürmez Gücüme güç katan hep var Maziyi silmem çok sürmez Salla, yapamam senle asla ** Vallah', bi' daha olmaz, yapma Salla, yapamam senle asla Vallah', bi' daha olmaz, yapma Salla, yapamam senle asla ** Deli yok karşında Vallah', bi' daha olmaz, yapma Unutursun zamanla Salla ** (Yapamam senle asla) Vallah', bi' daha olmaz, yapma Unutursun zamanla