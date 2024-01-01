Salla Şarkı Sözleri
Aynur Aydın Salla şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Aynur Aydın Salla şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Salla sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tüm Şarkıları
-
Olmuyor, denedik, bile bile gidemem
Kalırız yolda
Göz göre göre, "Gel" diyemem
Üzerim sonra
**
Kalbime söz de geçiremem
Sevemem, zorlamakta yok fayda
Salla, yapamam senle asla
Deli yok karşında
**
Vallah', bi' daha olmaz, yapma
Unutursun zamanla
Salla, yapamam senle asla
Deli yok karşında
**
Vallah', bi' daha olmaz, yapma
Unutursun zamanla
Oynuyor kaderin sana yeni bir oyun
Sakın ha kanma
**
İnadım inat, geri dönemem
Bilerek yanma
Kalbime söz de geçiremem
Sevemem, zorlamakta yok fayda
**
Salla, yapamam senle asla
Deli yok karşında
Vallah', bi' daha olmaz, yapma
Unutursun zamanla
**
Salla, yapamam senle asla
Deli yok karşında
Vallah', bi' daha olmaz, yapma
Unutursun zamanla
**
Kullanamadığın o şanslar
Gösterilen toleranslar
Düşündükçe içim sızlar
Düştüğüm onca tuzaklar
**
Bu yaralar beni öldürmez
Gücüme güç katan hep var
Maziyi silmem çok sürmez
Salla, yapamam senle asla
**
Vallah', bi' daha olmaz, yapma
Salla, yapamam senle asla
Vallah', bi' daha olmaz, yapma
Salla, yapamam senle asla
**
Deli yok karşında
Vallah', bi' daha olmaz, yapma
Unutursun zamanla
Salla
**
(Yapamam senle asla)
Vallah', bi' daha olmaz, yapma
Unutursun zamanla