Aynur Aydın

Burası sınır ötesini göremezsin Ya hadi kıvır yüreğime giremezsin Yani yok senin bir yerin Şimdi dön hadi aferin ** Boşuna arama yok bir benzerim Bugünü yarına tutmaz ezberin Karşısı yok ama o hayallerin benim Benim, benim, benim ** Boşuna arama yok bir benzerim Bugünü yarına tutmaz ezberin Karşısı yok ama o hayallerin benim Benim, benim, benim ** Burası sınır ötesini göremezsin Ya hadi kıvır yüreğime giremezsin Yani yok senin bir yerin Şimdi dön hadi aferin ** Yok bir benzerim benim Yok bir benzerim benim, benim Yok bir benzerim benim, benim Benim, benim, benim, benim, benim ** Boşuna arama yok bir benzerim Bugünü yarına tutmaz ezberin Kaderin adına sildim sözleri Geride kalanı sanma özlerim ** Boşuna arama yok bir benzerim Bugünü yarına tutmaz ezberin Karşısı yok ama o hayallerin benim Benim, benim, benim