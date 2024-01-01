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7/24 Dinle 12 Çeşit La La (12 Ways to La La)

12 Çeşit La La (12 Ways to La La) Şarkı Sözleri

Aynur Aydın 12 Çeşit La La (12 Ways to La La) şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Aynur Aydın 12 Çeşit La La (12 Ways to La La) şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan 12 Çeşit La La (12 Ways to La La) sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Aynur Aydın

Aynur Aydın

12 Çeşit La La (12 Ways to La La)

  • Siyah Fırtına

  • Yenildim Daima

  • Anlamadığım Şey Çok

  • Ayrılıklar Mevsimi

  • Aşkın Emri

  • Bencil

  • Güle Güle

  • Nolur Gitme

  • Sakın Ha

  • Sana Dönmem ( Bonus Track )

  • Sorun Yok

  • Yanı Başıma

  • Yok Oldum Ben

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