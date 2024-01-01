Siz Hepiniz Ben Tek (feat. Catwork) Şarkı Sözleri
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Aynur Aydın
Siz Hepiniz Ben Tek (feat. Catwork)
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İnsanlar bazen çok, çok, çok
Nasıl desem yani
Hiç duyguları yok, yok, yok
Ne ölü ne diri
**
Ben kalbim ne diyorsa
Onu yaptım hep
Kalbim uslu aslında
Aşk hafif meşrep
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Sana göre rüya
Bana göre gerçek
Bir gün bütün kötüler dize gelecek
Çok canım yanmışsa
Ayıp değil sevmek
Hayat bir oyunsa
Siz hepiniz, ben tek