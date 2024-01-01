Yağ Satarım Bal Satarım Şarkı Sözleri
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Aynur Aydın
Yağ Satarım Bal Satarım
Tüm Şarkıları
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Yağ satarım, bal satarım
Ustam ölmüş ben satarım
Yağ satarım, bal satarım
Ustam ölmüş ben satarım
**
Yağ satarım, bal satarım
Ustam ölmüş ben satarım
Yağ satarım, bal satarım
Ustam ölmüş ben satarım
**
Ustam öldü kürkü var
Satmam on beş liraya
Yağ satarım, bal satarım
Yağlıca ballıca dayak atarım
**
Yağ satarım, bal satarım
Yağlıca ballıca dayak atarım
Yağ satarım, bal satarım
Ustam ölmüş ben satarım
**
Yağ satarım, bal satarım
Ustam ölmüş ben satarım
Yağ satarım, bal satarım
Ustam ölmüş ben satarım
**
Yağ satarım, bal satarım
Ustam ölmüş ben satarım
Ustam öldü kürkü var
Satmam on beş liraya
**
Yağ satarım, bal satarım
Yağlıca ballıca dayak atarım
Yağ satarım, yağ satarım,
yağ, yağ, yağ, yağ, yağ, yağ, yağ