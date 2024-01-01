Yenildim Daima Şarkı Sözleri
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Aynur Aydın
Yenildim Daima
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Haydi seninle seninle yenilensem
Tüm bedenimi yensen
Şimdi çağrım var, çağrım var
Seninle ben alevler içinde
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Sözlerin bunun için yeter mi?
Bu bencillik değil mi ki
Gerek yok bütün bu oyuna
Yalanları satma
**
Gerek yok bütün bu şovuna
Yenildim daima
Gerek yok bütün bu oyuna
Yalanları satma
**
Gerek yok bütün bu şovuna
Yenildim daima
Hayli suskunum durgunum ümitlerden
Daha ben hayattan
**
Sen hiç korktun mu, sordun mu bu sebepten
Ben çok yoruldum
Sözlerin bunun için yeter mi?
Bu bencillik değil mi ki
**
Gerek yok bütün bu oyuna
Yalanları satma
Gerek yok bütün bu şovuna
Yenildim daima
**
Gerek yok bütün bu oyuna
Yalanları satma
Gerek yok bütün bu şovuna
Yenildim daima
**
Sözlerin bunun için yeter mi?
Bu bencillik değil mi ki
Gerek yok bütün bu oyuna
Yalanları satma
**
Gerek yok bütün bu şovuna
Yenildim daima
Gerek yok bütün bu oyuna
Yalanları satma
**
Gerek yok bütün bu şovuna
Yenildim daima