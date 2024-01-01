Aynur Aydın

Haydi seninle seninle yenilensem Tüm bedenimi yensen Şimdi çağrım var, çağrım var Seninle ben alevler içinde ** Sözlerin bunun için yeter mi? Bu bencillik değil mi ki Gerek yok bütün bu oyuna Yalanları satma ** Gerek yok bütün bu şovuna Yenildim daima Gerek yok bütün bu oyuna Yalanları satma ** Gerek yok bütün bu şovuna Yenildim daima Hayli suskunum durgunum ümitlerden Daha ben hayattan ** Sen hiç korktun mu, sordun mu bu sebepten Ben çok yoruldum Sözlerin bunun için yeter mi? Bu bencillik değil mi ki ** Gerek yok bütün bu oyuna Yalanları satma Gerek yok bütün bu şovuna Yenildim daima ** Gerek yok bütün bu oyuna Yalanları satma Gerek yok bütün bu şovuna Yenildim daima ** Sözlerin bunun için yeter mi? Bu bencillik değil mi ki Gerek yok bütün bu oyuna Yalanları satma ** Gerek yok bütün bu şovuna Yenildim daima Gerek yok bütün bu oyuna Yalanları satma ** Gerek yok bütün bu şovuna Yenildim daima