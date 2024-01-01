Ağlama Yar Ağlama Şarkı Sözleri
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Aynur Haşhaş
Ağlama Yar Ağlama
Tüm Şarkıları
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Ağlama yar, ağlama kurban
Mavi yazma bağlama
Ağlama yar, ağlama kurban
Mavi yazma bağlama
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Mavi yazma tez solar kurban
Yüreğimi dağlama
Mavi yazma tez solar meli
Yüreğimi dağlama
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Elmada al olaydın kurban
Selvide dal olaydın
Elmada al olaydın kurban
Selvide dal olaydın
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Bana göre yar mı yok kurban
İstedim sen olaydın
Bana göre yar mı yok kurban
İstedim sen olaydın
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Elma al olanda gel kurban
Ayva nar olanda gel
Elma al olanda gel kurban
Ayva nar olanda gel
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Hasta düştüm gelmedin kurban
Bari can verende gel
Hasta düştüm gelmedin kurban
Bari can verende gel