Aynur Haşhaş

-
Arpa Orağa Geldi
Zülüf Tarağa Geldi
Kalkın Selama Durun
Yarim Odama Geldi
**
Bahçe Çiçek Açınca
Zevki Sefa Olunca
Yeşil Çimen Üstünde
Oynayalım Doyunca
-
Gelme, dönme (dönme, dönme)
Gelme, dönme (dönme, dönme)
Gelme, dönme (dönme), çalma kapımı
Ne bakan olur ned e açan
Senden sonra tam dağıttım
Ne uçan kaldı ne de kaçan
Ne uçan kaldı ne de kaçan
Çapkınlık başa bela
Yakaladım çok fena
Bana masal anlatma
Sen şansını kaybettin
Geri dönsen boşuna
İnanmam ki aşkına
Gittin bir başkasına
Sen şansını kaybettin
Gelme, dönme, çalma kapımı
Ne bakan olur ne de açan
Senden sonra tam dağıttım
Ne uçan kaldı ne de kaçan
Gelme, dönme, çalma kapımı
Ne bakan olur ne de açan
Senden sonra tam dağıttım
Ne uçan kaldı ne de kaçan
Çektin gittin, sevgilim
Şimdi de geri geldin
Çok geç kaldın, delikanlım
Sen şansını kaybettin
Değerimi bilseydin
Aldatıp gider miydin?
Son pişmanlık perişanlık
Sen şansını kaybettin
Gelme, dönme, çalma kapımı
Ne bakan olur ne de açan
Senden sonra tam dağıttım
Ne uçan kaldı ne de kaçan
Gelme, dönme, çalma kapımı
Ne bakan olur ne de açan
Senden sonra tam dağıttım
Ne uçan kaldı ne de kaçan
Gelme, dönme, çalma kapımı
Ne bakan olur ne de açan
Senden sonra tam dağıttım
Ne uçan kaldı ne de kaçan
-
çok sevmiştim güvenmiştim
çekti gitti
şaka gibi
hep ağlattı hep aldattı
güldü geçti
şaka gibi
aldatıldım
şaka gibi
***
şaka gibi şaka gibi
her şey bitti
şaka gibi
hayallerim rüyalarım
birden bitti
şaka gibi
şimdi gelse döndüm dese
çok gülerim
şaka gibi
-
Bazen bir bakışta başın döner
Böyle başlar sevgiler
En güzeli sanki buymuş gibi
Birden seni sarhoş eder
***
Gözler konuşunca kalbin durur
İşte aşk budur
Aklı başından gider kaybolur
İşte aşk budur
***
Samanlık seyransa sevenler mutluysa
Aşk budur
Sen ondan kaçsan da arar bulur
Aşk budur
***
Daldan dala gezer konar gönül
En sonunda uslanır
Kim demiş çirkindir günahkârdır
Sevildikçe melek olur
***
Gözler konuşunca kalbin durur
İşte aşk budur
Aklı başından gider kaybolur
İşte aşk budur
-
Çatılmış kaşlarınla kime düşman gibisin
Gözünde yaşlarla belli pişman gibisin
***
Nazarmı değdi bize düştük bu hale neden
Kaderimiz böyleymiş ayrıldık istemeden
***
Çağırıyormuş gibi kulağımda hep sesin
Ölsem bile unutmam şu mahsun kalbimdesin
***
Alamaz hiç kimse bil kalbimdeki yerini
Rastlarsan bir gün bana gizleme gözlerini..
-
Uykusuz gecelerim
Bir zamanlar seninleydi
Düşlerim, hislerim
Yokluğunda iflas etti
Nasıl uzağım sana, yanıbaşında
Nasıl yakınım, bilsen yokluğunda
Nasıl terk edip gittin zamanında?
Nasıl ayrıldık senle fırtınalarda?
Böyle büyük sevdalar
Başka kalplerde yaşar
Dost kalarak başlayan ayrılıklar
Külleriyle sonsuza kadar
Böyle büyük sevdalar
Başka kalplerde yaşar
Dost kalarak başlayan ayrılıklar
Külleriyle sonsuza kadar
Böyle, böyle büyük sevdalar
Başka kalplerde yaşar
Dost kalarak başlayan ayrılıklar
Külleriyle, külleriyle sonsuza kadar, sonsuza kadar
Uykusuz gecelerim
Bir zamanlar seninleydi
Düşlerim, hislerim
Yokluğunda iflas etti
Nasıl uzağım sana, yanıbaşında
Nasıl yakınım, bilsen yokluğunda
Nasıl terk edip gittin zamanında?
Nasıl ayrıldık senle fırtınalarda?
Böyle büyük sevdalar
Başka kalplerde yaşar
Dost kalarak başlayan ayrılıklar
Külleriyle sonsuza kadar
Böyle büyük sevdalar
Başka kalplerde yaşar
Dost kalarak başlayan ayrılıklar
Külleriyle sonsuza kadar
Böyle, böyle büyük sevdalar
Başka kalplerde yaşar
Dost kalarak başlayan ayrılıklar
Külleriyle, külleriyle sonsuza kadar, sosuza kadar
-
Göz göze geldiğimiz günden beri
Hayatıma hiç kimse girmedi
Bu aşkı elalem bilmedi
Böylesine sevip sevilmedi
Haykırmak istiyorum
Dağlara taşlara aşkını ay ay
Haykırmak istiyorum
Dağlara taşlara aşkını ay ay
Nazar değmesin bize
Aşkımız bir efsane
Dünya vız gelir bize
Sevmişiz ölümüne
Nazar değmesin bize
Aşkımız bir efsane
Dünya vız gelir bize
Sevmişiz ölümüne
El ele geldiğimiz günden beri (günden beri)
Yeni bir sayfa açılıverdi (açılıverdi)
Gönlüm sana kilitlendi (kilitlendi)
Herkes böyle sevip sevilmedi
Haykırmak istiyorum
Dağlara taşlara aşkını ay ay
Haykırmak istiyorum
Dağlara taşlara aşkını ay ay
Nazar değmesin bize
Aşkımız bir efsane
Dünya vız gelir bize
Sevmişiz ölümüne
Nazar değmesin bize
Aşkımız bir efsane
Dünya vız gelir bize
Sevmişiz ölümüne
Haykırmak istiyorum
Dağlara taşlara aşkını ay ay
Haykırmak istiyorum
Dağlara taşlara aşkını ay ay
Nazar değmesin bize
Aşkımız bir efsane
Dünya vız gelir bize
Sevmişiz ölümüne
Nazar değmesin bize
Aşkımız bir efsane
Dünya vız gelir bize
Sevmişiz ölümüne, ölümüne
-
Bu yaz aşık olmalı
Çalsana benim şarkımı
Şimdi aşk zamanı
Çalsana benim şarkımı
İş işten geçmeden
Yaşlandım demeden
Olur mu hiç sevmeden
Of of sende iş yok
Of of sende iş yok
Çalsana oğlum çalsana
Çalkala kızım çalkala
Dünya bile dönüyor
Durma öyle çalkala
Çalsana oğlum çalsana
Çalkala kızım çalkala
Dünya bile dönüyor
Durma öyle çalkala
Önce çaldır şarkını
Dansa kaldır aşkını
Şimdi aşk zamanı
Dansa kaldır aşkını
Dur durak bilmeden
Yoruldum demeden
Olur mu hiç sevmeden
Of of sende iş yok
Of of sende iş yok
Çalsana oğlum çalsana
Çalkala kızım çalkala
Dünya bile dönüyor
Durma öyle çalkala
Çalsana oğlum çalsana
Çalkala kızım çalkala
Dünya bile dönüyor
Durma öyle çalkala
Çalsana oğlum çalsana
Çalkala kızım çalkala
Dünya bile dönüyor
Durma öyle çalkala
Çalsana oğlum çalsana
Çalkala kızım çalkala
Dünya bile dönüyor
Durma öyle çalkala
-
Bekliyorum sabah oldu
Yine kiminle berabersin
Hiç insafın yok mu senin
Ben burda sensiz bir başımayken
Birgün ayrılacaksak
Seni ben terk ederim
Birgün ayrılacaksak
Seni ben terk ederim
Hayatımın yanlışısın
Ama sana aşığım
Hayatımın yanlışısın
Ama sana aşığım
Gitme, gitme
Başka tenlerde eriyip bitme
Gitme, gitme
Başka tenlerde eriyip bitme
Bekliyorum sabah oldu
Yine kiminle berabersin
Hiç insafın yok mu senin
Ben burda sensiz bir başımayken
Birgün ayrılacaksak
Seni ben terk ederim
Birgün ayrılacaksak
Seni ben terk ederim
Hayatımın yanlışısın
Ama sana aşığım
Hayatımın yanlışısın
Ama sana aşığım
Gitme, gitme
Başka tenlerde eriyip bitme
Gitme, gitme
Başka tenlerde eriyip bitme
Gitme, gitme
Başka tenlerde eriyip bitme
Gitme, gitme
(Ne olur ne olur gitme)
(Ne olur gitme gitme)
-
Ben sevdim mi (severim severim)
Ben küstüm mü (küserim küserim)
Ben sevdim mi (severim severim)
Ben küstüm mü (küserim küserim)
Sağım solum oynamaz seversem ölümüne
Küsersem kaderine (yan yan yan)
Sağım solum oynamaz seversem ölümüne
Küsersem kaderine (yan yan yan)
Yanarım, yanarım ağlayamam
Küserim, küserim saklayamam
Yanarım, yanarım ağlayamam
Küserim, küserim saklayamam
Oynak değilim delikanlı kızım
Kızdım mı çok insafsızım
Oynak değilim delikanlı kızım
Kızdım mı çok insafsızım
Oynak değilim delikanlı kızım
Kızdım mı çok insafsızım
Oynak değilim delikanlı kızım
Kızdım mı çok insafsızım
Ben sevdim mi (severim severim)
Ben küstüm mü (küserim küserim)
Ben sevdim mi (severim severim)
Ben küstüm mü (küserim küserim)
Sağım solum oynamaz seversem ölümüne
Küsersem kaderine (yan yan yan)
Sağım solum oynamaz seversem ölümüne
Küsersem kaderine (yan yan yan)
Yanarım, yanarım ağlayamam
Küserim, küserim saklayamam
Yanarım, yanarım ağlayamam
Küserim, küserim saklayamam
Oynak değilim delikanlı kızım
Kızdım mı çok insafsızım
Oynak değilim delikanlı kızım
Kızdım mı çok insafsızım
Oynak değilim delikanlı kızım
Kızdım mı çok insafsızım
Oynak değilim delikanlı kızım
Kızdım mı çok insafsızım
-
Gurbet içimde bir ok
Her şey bana yabancı
Hayat öyle bir an ki
Acı içinde hancı
Gurbet içimde bir ok
Her şey bana yabancı
Hayat öyle bir an ki
Acı içinde hancı
Sevmek korkulu rüya
Yalnızlık büyük acı
Hangi kapıyı çalsam
Karşımda buruk acı
Sevmek korkulu rüya
Yalnızlık büyük acı
Hangi kapıyı çalsam
Karşımda buruk acı
Yıllar yılı gönlümde
Bir gün sabah olmadı
Bu ne bitmez çileymiş
Neden hâlâ doğmadı?
Yıllar yılı gönlümde
Bir gün sabah olmadı
Bu ne bitmez çileymiş
Neden hâlâ doğmadı?
Sevmek korkulu rüya
Yalnızlık büyük acı
Hangi kapıyı çalsam
Karşımda buruk acı
Sevmek korkulu rüya
Yalnızlık büyük acı
Hangi kapıyı çalsam
Karşımda buruk acı
Sevmek korkulu rüya
Yalnızlık büyük acı
Hangi kapıyı çalsam
Karşımda buruk acı