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7/24 Dinle Yolculuk

Yolculuk Şarkı Sözleri

Aynur Haşhaş Yolculuk şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Aynur Haşhaş Yolculuk şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Yolculuk sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Aynur Haşhaş

Aynur Haşhaş

Yolculuk

  • Be Hey Sofu

  • Sahraların Başı

  • Esmerin Gönlü

  • Ezel Bahar Geldi

  • Güzellerin Kervanı

  • Şu Karşı Yaylada

  • Büyük Cevizin Dibi

  • Dost Eline

  • Helhele Verin Geline

  • Aşık Oldum (Uzun Hava)

  • Tamburam Rebab Oldu

  • Giderim Yolum Kaya

  • Erzincan Düz Halayı

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