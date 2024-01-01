Yolculuk Şarkı Sözleri
Aynur Haşhaş Yolculuk şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Aynur Haşhaş Yolculuk şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Yolculuk sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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dost eline varam dedim
bilmem nereden nereden
yorgunum ben varsam bile
engel arada arada
gönül bağım viran oldu
sarardı gülleri soldu
dostu görmek hayal oldu
başka yörede yörede
fedai başlar feryada
halim arzedemem yada
son durağım ıssız ada
kaldım burada burada
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Bizim sahraların başı
Duman duman pare şimdi
Sevişmesi ne hoş olur
Ayrılması yaman şimdi
**
Erisin dağların karı
Ben çekerim ahu zarı
Kadir mevlam gönder yari
Gönül ister hemen şimdi
**
Benim yarim şimdi çıkar
Çıkıp da yollara bakar
Emrah'ı odlara yakar
Boyu selvi revan şimdi
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be hey sofu be hey bühtan
hak didarı görmemişsin
kudretten bir bal gelmiş
sen o baldan yememişsin
**
balı balla yoğururlar
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müminleri doyururlar
münkirleri ayırırlar
sen o sırra ermemişsin
**
sır okunur sır içinde
bir hal gördüm hal içinde
bülbül öter gül içinde
sen o gülü dermemişsin
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Kemer ağır kalkmıyor
Yar yüzüme bakmıyor
Yar üstüme yar sevmiş
Hiç aklımdan çıkmıyor
**
Esmerin gönlü var sende
Benim gönlüm var yarda
Kemerim yar küpem yar
**
Eğil eğil öpem yar
Uzak yoldan gelmişsen
Soğuk sular serpem yar
**
Kemer ince bel ince
Ölürem görmeyince
Ben senden hiç ayrılmam
Mezara girmeyince
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Ezel bahar geldi kalkın gidelim
Ayrılık çetindir nasıl edeyim
Gelin ey erenler seyran edelim
Gönül havası var deli bülbülün
**
Gül bitince o da dile geliyor
Güle aşık olmuş yanıp tütüyor
Seher vakti garip garip ötüyor
Ne güzel sesi var deli bülbülün
**
Bülbül sırrın yad ellere söylemez
Belli başlı bir yaylaya yaylamaz
Ali maşukuna insaf eylemez
Sevdalı başı var deli bülbülün
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Geldi geçti güzellerin kervanı
Sürüldü savruldu yarin harmanı
Gençlik elde iken sürün devranı
İhtiyarlıkta devran sürülmez imiş
**
Her gün ağlar iken nasıl güleyim
Gönül gamda iken gülünmez imiş
Arşa direk direk oldu tütünüm
Başa ne gelecek bişinmez imiş
**
Ruhsati'yem demem binde birini
Ferhat olan niçin sevmez şirini
Aradım kitapta buldum yerini
Sabır gibi devlet bulunmaz imiş
-
şu karşı yaylada göç katar katar
bir güzel sevdası serimde tüter
bu ayrılık bana ölümden beter
geçti dost kervanı eyleme beni
şu benim sevdiğim başta oturur
bir güzelin derdi beni bitirir
bu ayrılık bana zulüm getirir
geçti dost kervanı eyleme beni
pir sultan abdal'ım dağlar aşalım
aşalım da dost iline düşelim
çok nimetin yedik helallaşalım
geçti dost kervanı eyleme beni
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Büyük cevizin dibi
Nanay güzelim, nanay
Ne durursun el gibi?
Nanay kibarım, nanay
Sallan da gel yanıma
Nanay güzelim, nanay
Helalca yârim gibi
Nanay kibarım, nanay
Salın da gel yanıma
Nanay güzelim, nanay
Helalca yârim gibi
Nanay kibarım, nanay
Büyük ceviz yarıldı
Nanay güzelim, nanay
Anan bana darıldı
Nanay kibarım, nanay
Darılırsa darılsın
Nanay güzelim, nanay
El oğludur, sarıldı
Nanay kibarım, nanay
Darılırsa darılsın
Nanay güzelim, nanay
El oğludur, sarıldı
Nanay kibarım, nanay
-
Helhele verin geline
Deste gül verin eline
Altın kemer bağlamış
Gelin ince beline
**
Elinde terazi var
Cebinde çerezi var
Alemlen oynar güler
Menimle garezi var
**
Kapıdan geçti yarim
Yaramı deşti yarim
Uydu eller sözüne
Menden vazgeçti yarim
**
Kapının ayrığından
Tanıram yağlığından
Günde yüz gelin geçer
Yüreğim yandığından
-
Aşık oldum gül cemalin görünce
Gönül dağlarımın dumanı sensin
İkrar verdim ikrarımı alınca
Benim can katlimin fermanı sensin
**
Sana kurban ettim kendi kendimi
Aşkın seli ile yıktın bendimi
Meçhuli aşkınla yanıp döndün mü
Ancak bu derdimin dermanı sensin
-
Tamburam rebab oldu
Yüreğim kebap oldu
İstedim vermediler
Bir zalim sebep oldu
**
Aman aman aman aman
Aman aman aman aman
Yar sana hayran
**
Ördek suya dal da gel
Yardan haber al da gel
Eğer yarim gelmezse
Tut kolundan al da gel
**
Yeşildir başın ördek
Karadır kaşın ördek
Çift gittin tek mi geldin
Hani yoldaşın ördek
-
Giderim yolum kaya
Cemalin benzer aya
Eridim hilal oldum
Günleri saya saya
**
Şu dağı aşam dedim
Aşam ulaşam dedim
Bir vefasız yar için
Kimlere paşam dedim
**
Şu dağın ensesine
Mailem yar sesine
O yar keklik ben avcı
Düşmüşem ensesine
-
Bir civana vuruldum
Gözleri yaktı beni
Hem sevdim hem sevildim
Deryaya saldı beni
**
Civan dağladı beni
Sevdaya saldı beni
Deli divane edip
Dağlara sürdü beni